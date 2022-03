Traslocare a Roma: informazioni utili prima del trasloco in capitale

Se stai per traslocare a Roma sappi che stai per affrontare una delle situazioni peggiori previste. Infatti, la capitale è sempre trafficata e le vie strette non aiutano certo i lavori di trasporto

4 cose da sapere prima di traslocare a Roma

Roma è una delle città più frenetiche e caotiche d’Italia il che rappresenta un terreno ostico per le ditte di trasloco e trasporti. E nei traslochi Roma nord o nel centro storico non c’è bisogno solo di bravi autisti, viste le strade strette e sempre trafficate, ma bisogna affidarsi a qualcuno che conosca tutte le possibili soluzioni, strade secondarie comprese, per non incappare in ingorghi che potrebbero far diventare il trasloco una via crucis.

1. Pianificare il percorso

Un errore commesso da moltissime persone è quello di soffermarsi solo ed esclusivamente a quello che rientra all’interno delle attività del trasloco per quanto riguarda la casa, quindi imballare gli oggetti, smontare i mobili, suddividere le scatole ecc. Ma ricordiamo che il trasloco non sta avvenendo in una città qualsiasi, bensì in capitale.

Inoltre, affidarsi al navigatore in determinate circostanze non è sempre la cosa migliore da fare. Bisogna conoscere bene la zona di partenza ma bisogna conoscere altrettanto minuziosamente le strade secondarie che solitamente sono le meno trafficate.

Tutti questi piccoli accorgimenti faciliteranno non solo il trasporto, ma permetterà di fare tutto più velocemente, diminuendo il tempo di lavoro e di conseguenza anche i costi.

2. Traslocare in settimana o nel weekend?

Purtroppo non sempre è possibile scegliere il giorno del trasloco, perché nella maggior parte dei casi quest’ultimo può essere definito in base ai propri orari di lavoro o di disponibilità del traslocatore.

Ma in base alle zone di carico o di destinazione, il trasloco a volte può essere organizzato in giorni particolari. Inoltre, grazie all’esperienza maturata negli anni dei traslocatori che lavorano su Roma nord e la loro conoscenza della viabilità in città, è stato possibile semplificare tutte le operazioni.

3. Assicurarsi di avere un mezzo idoneo al trasloco

Il mezzo di trasporto va scelto in base alla zona di carico e di scarico, e anche in base alla quantità degli scatoloni e alla grandezza dei mobili. Ma per scegliere quali e quanti mezzi impiegare la ditta deve effettuare un sopralluogo. Infatti, in alcune zone e palazzi di Roma per effettuare un trasloco completo occorre utilizzare dei mezzi speciali come per esempio carrelli elevatori o montacarichi, che sono capaci di trasportare i mobili o le scatole anche dal decimo piano di un palazzo.

Questo prevede ovviamente che la ditta di traslochi sia al corrente di tutte le cose che dovranno essere trasportate e delle reali dimensioni dello stesso. Infatti, nel caso in cui si debbano trasportare tanti mobili è quasi sempre consigliabile smontare quello che può essere smontato.

4. Avvisare vicini e condominio

L’ultima cosa da sapere prima di fare un trasloco a Roma nord è quella di avvisare i propri vicini e il condominio del trasloco. In questi casi avvisare il vicinato e il condominio è sempre una buona regola da mantenere per evitare arrabbiature varie per il troppo rumore