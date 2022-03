Tonica con Andrea Delogu: ecco gli ospiti del 1 marzo

Dopo la puntata di “Stasera tutto è possibile“, torna il terzo appuntamento del late show musicale che vede al timone di questo programma Andrea Delogu. Durante la seconda puntata la conduttrice ha intervistato Michele Bravi e Giusy Ferreri, entrambi reduci dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo; Gemitaiz che a partire dal 18 giugno 2022 si esibirà sui maggiori palchi italiani con il tour “Gemitaiz Summer Tour 2022”; Gabriele Vagnato e i Serendipity, la band bergamasca tra le più promettenti della scena musicale indie italiana.

Nella puntata di martedì 1 marzo saliranno sul palco Noemi e La Rappresentante Di Lista, anche loro reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo; Anastasio, vincitore di X Factor; Caffellatte e i SixOneSix. A loro, durante la puntata di Tonica, si aggiungeranno gli interventi di Francesco Cicconetti (mehths), Giancarlo Commare e Andrea Scanzi.

Ospiti fissi delle puntate irriverenti e leggere in cui conosciamo gli artisti nel loro lato più creativo e personale, Gabriele Vagnato, direttamente da TikTok, e Bruno Vanzan.

Tonica, nonostante sia una novità in televisione e vada in onda in seconda serata, riesce ad avere numerosi ascolti e forti apprezzamenti da parte del pubblico che puntata dopo puntata, ascolta e commenta ciò che accade durante la trasmissione. Ottima la conduzione della Delogu leggera e irriverente, mai scontata.