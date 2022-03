Stasera tutto è possibile: gli ospiti del 1 marzo

Stasera in tv andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di Rai2 che appassiona tantissimi spettatori. Siete pronti a scoprire quali saranno gli ospiti di questa sera?

Il programma condotto da Stefano de Martino, arrivato alla sua terza puntata di questa edizione, avrà come tema ”Una notte al Museo” e avrà come ospiti speciali la cantante Elettra Lamborghini, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Valeria Graci, Ema Stokholma e l’imitatore Claudio Lauretta. Come sempre al fianco del conduttore ci saranno gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che, in questa puntata, potremo vedere nelle vesti di Sandra Milo e Maria de Filippi.

Come ogni puntata, saranno tantissimi i giochi che si alterneranno nella puntata di Stasera tutto è possibile. Attesissimo, come ogni serata, è l’immancabile ”Stanza Inclinata”: una finta stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi in cui i vip dovranno mettere in scena ciò che il conduttore gli suggerisce man mano.

Vedremo poi gli ospiti gareggiare nel nuovo ”Chiuditi sesamo” e nei classici del programma come: “Segui il labiale”, “Freeze Dance”, “Serenata Step”, “Do Re Mi Fa Male.

Se vi siete persi qualche puntata di “Stasera tutto è possibile” vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate sul portare Rai Play.