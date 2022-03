Google Maps: in Ucraina bloccate alcune funzioni

In Ucraina Google Maps ha bloccato alcune funzionalità che forniscono informazioni sulla posizione delle persone in tempo reale. Ciò come tentativo di proteggere la popolazione, in seguito a tutto ciò che di spiacevole sta accadendo in territorio ucraino negli ultimi giorni.

Tali limitazioni includono anche la sovrapposizione del traffico e Live Busyness.

Questa azione, è utilizzata da alcuni ricercatori hanno utilizzato per monitorare il conflitto da lontano. Come riportato dall’agenzia Reuters, gli aggiornamenti sul traffico sono ancora disponibili nel Paese per chi usa la funzione passo-passo.