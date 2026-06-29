Progetto NEXUS, oltre 280 volontari formati sul digitale: il 1° luglio a Salerno la presentazione dei risultati

di Michele Marino

Oltre 280 volontari coinvolti, più di 2.400 ore di formazione e quindici mesi di attività dedicate alla crescita delle competenze digitali del Terzo Settore. Sono questi alcuni dei numeri del progetto NEXUS – Connessioni Digitali per l’Innovazione Sociale, che giunge alla sua conclusione con un evento pubblico in programma mercoledì 1° luglio 2026, dalle ore 17, presso il Complesso San Michele – Fondazione Carisal di Salerno.

L’iniziativa, selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, è stata promossa da Sodalis ETS – CSV Salerno in partenariato con Fondazione Saccone ETS e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia.

Un progetto per accompagnare il Terzo Settore nella trasformazione digitale

NEXUS nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali di volontari, operatori e responsabili delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale della rete di Sodalis, accompagnando gli enti in un percorso di innovazione capace di migliorare organizzazione, comunicazione, progettazione e gestione amministrativa.

Nel corso dei quindici mesi di attività il progetto ha sviluppato un modello formativo innovativo che ha integrato lezioni teorico-pratiche, laboratori esperienziali, didattica laboratoriale, gamification, momenti di networking e strumenti digitali dedicati.

Oltre 2.400 ore di formazione e 280 volontari coinvolti

I numeri raccontano l’impatto dell’iniziativa: oltre 2.400 ore di formazione erogate e più di 280 volontari appartenenti agli enti del Terzo Settore della provincia di Salerno coinvolti nei percorsi di crescita professionale e digitale.

Durante l’evento conclusivo saranno presentati i risultati raggiunti, gli impatti prodotti sul territorio, le buone pratiche emerse durante il progetto e le prospettive future per sostenere l’innovazione digitale del mondo del volontariato.

Il programma dell’evento

Tra gli appuntamenti principali del pomeriggio figurano l’approfondimento dedicato al tema “Digitale sociale: sfide e opportunità per il Terzo Settore”, affidato a Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone ETS, e a Mario Vitolo, Managing Director di Virvelle.

Seguirà la presentazione dei risultati conclusivi del progetto da parte del direttore di Sodalis CSV Salerno, Alfredo Senatore, oltre alla dimostrazione della piattaforma informatica PRAEBE@, sviluppata per supportare la gestione organizzativa, documentale e collaborativa degli enti del Terzo Settore.

L’evento terminerà con la consegna degli attestati ai partecipanti e con un momento di networking tra istituzioni, partner e associazioni.

I saluti istituzionali

Ad aprire i lavori saranno Domenico Credendino, presidente della Fondazione Carisal; Agostino Braca, presidente di Sodalis CSV Salerno; Roberto Manzo, consigliere della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia; Alessio Trimboli dell’Ufficio Attività Istituzionali del Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale e il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Giuseppe Alviggi, partner del Gruppo Stratego.

Uno sguardo al futuro dell’innovazione sociale

L’evento rappresenterà non soltanto la conclusione del progetto NEXUS, ma anche un’importante occasione di confronto sulle prospettive della trasformazione digitale applicata al Terzo Settore, evidenziando come le competenze digitali possano diventare uno strumento strategico per rafforzare la capacità delle organizzazioni di rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni delle comunità.

Attraverso iniziative come NEXUS, il Fondo per la Repubblica Digitale continua infatti a sostenere progetti di formazione e inclusione digitale destinati a diverse fasce della popolazione, con l’obiettivo di individuare modelli innovativi replicabili su scala nazionale.