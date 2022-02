Aggiornamenti Russia-Ucraina: oggi l’incontro con la Bielorussia

Nessuna buona nuova dal fronte ucraino. La Russia non appare propensa a cessare il fuoco. Questa mattina le due nazioni si incontreranno con la Bielorussia, al confine con l’Ucraina. Ieri, il presidente Alexander Lukashenko ha contattato l’omonimo ucraino, offrendogli garanzie di sicurezza e assumendosi “la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimarranno a terra durante il viaggio e l’incontro della delegazione ucraina.”

Bielorussia al doppio gioco?

Intanto il Presidente ucraino Zelenskyy ha ammesso di non aspettarsi granchè da questo meeting, poichè l’attacco russo è partito proprio da quella nazione. “Lascia che ci provino – ha dichiarato Zelenskyy – In modo che nessun cittadino ucraino abbia alcun dubbio sul fatto che io, come presidente, ho cercato di fermare la guerra quando c’era anche una piccola possibilità”.

Inoltre nelle ultime ore circola la notizia secondo cui la Bielorussia potrebbe affiancare le truppe rosse che hanno invaso l’Ucraina nei giorni scorsi. La notizia è trapelata tramite il Wahsington Post. In particolare, si tratterebbe di truppe di paracadutisti che potrebbero sbarcare nelle prossime ore sul suolo ucraino per dare sostegno all’esercito russo impegnato nella conquista di Kiev. Secondo tali fonti, l’eventuale intervento della Bielorussia è legato all’esito dei colloqui tra Russia e Ucraina previsti in queste ore.



La Bielorussia inoltre, ha approvato una nuova Costituzione nella quale sparisce lo status “non nucleare” del Paese. Una mossa che farebbe intendere il possibile trasferimento di armi nucleari russe sul suolo bielorusso. Lo ha confermato ieri il presidente Lukashenko.

La guerra continua

Intanto nessuna resa da parte della Russia. Le delegazioni si incontreranno mentre la guerra è ancora in atto, soprattutto nella capitale ucraina Kiev e la seconda città più grande Kharkiv, le quali, per ora, continuano a resistere. Nel Sud del Paese, invece, l’avanzata russa partita dalla Crimea sta incontrando minori resistenze.