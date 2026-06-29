Salerno, auto urta una moto e si allontana: indagini in corso
L'incidente è avvenuto nella zona di via Fra' Generoso, nei pressi delle gallerie di Porta Ovest. La Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare il veicolo coinvolto.
Incidente nella zona di Porta Ovest
Attimi di apprensione nella mattinata di oggi a Salerno, dove un incidente stradale si è verificato in via Fra’ Generoso, nei pressi delle gallerie di Porta Ovest.
Secondo le prime informazioni disponibili, un’autovettura sarebbe entrata in contatto con una moto sulla quale viaggiavano due persone. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente senza fermarsi.
Accertamenti affidati alla Polizia Municipale
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
Tra le attività investigative rientra anche la verifica delle eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero fornire elementi utili per identificare il veicolo coinvolto.
Indagini in corso
Al momento la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le responsabilità e a ricostruire con precisione quanto avvenuto.
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