Covid-19 in Italia: il bollettino del 24 febbraio 2022

Nel bollettino di oggi, 24 febbraio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 46.169 nuovi casi.

Il tasso di positività scende al 9,5% (-0,8%) con poco meno di mezzo milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (249 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –47 terapie intensive; -402 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 69.439. Oggi sono stati processati 484.530 tamponi.

Covid-19, Draghi: “Lo stato d’emergenza scade il 31 marzo

“Vogliamo annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato d’emergenze oltre il 31 marzo“. Queste le parole del premier Mario Draghi che pongono la parola fine alle misure straordinarie per combatte il virus. Inoltre, il presidente del Consiglio ha annunciato che l’Italia non sarà più divisa in colori e che non saranno obbligatorie le mascherine ne all’aperto ne tanto meno in classe. Dal 1 aprile abolita anche la quarantena per i contatti dei positivi.

Intanto, In una nota ufficiale, l’agenzia europea del farmaco ha dato il via libera alla somministrazione (“quando ritenuto opportuno“) della terza dose del vaccino anti-Covid Pfizer per gli adolescenti dai 12 anni in su. Pe i bambini tra i 6 e gli 11 anni, invece, l’Ema ha approvato la somministrazione del vaccino Moderna.