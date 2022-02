La Guerra è anche informatica, allarme per un nuovo virus

Nelle ultime ore circola la notizia di un nuovo virus informatico capace di cancellare la memoria dei computer. Come riporta Repubblica, KillDisk ha assediato siti web di ministeri e banche e nei forum underground russi sono partiti inviti, neanche troppo velati, a colpire target ucraini.

Gli attacchi, continua l’analisi di Repubblica, hanno fatto seguito a DDoS e defacement di oltre 70 siti web del governo ucraino a gennaio: “Questa settimana abbiamo assistito a più attività DDoS rispetto alla scorsa settimana, ma meno di un mese fa. Ci sono stati attacchi contro singoli siti Web in Ucraina che sono stati dirompenti” riferiscono fonti ucraine.

Molti esperti parlano già di Guerra Ibrida e per la maggior parte non è assolutamente una novità. Le abilità russe in ambito informatico sono note in tutto il mondo ed era prevedibile un’offensiva parallela a quella dell’esercito, in ambito Cyber. Caos e disinformazione sono un’ulteriore arma a disposizione della Russia e di Putin.