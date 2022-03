La Pupa e il Secchione: Gianmarco Onestini sarà uno dei secchioni

Tutto è pronto per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. In onda dal 15 Marzo, il cast è composto dai due opinionisti Antonella Elia e Federico Fashion Style, a cui potrebbe aggiungersi Soleil Sorge, eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip.

Rispetto alle precedenti edizioni, la Pupa e il Secchione Show sarà improntato sul reality, con la presenza degli ospiti in studio. Per la prima volta, verranno seguite le dinamiche dei concorrenti sia all’interno che all’esterno della villa, ubicata alle porte della città di Roma. Le coppie protagoniste dovranno cimentarsi in svariate prove di logica, ingegno, coraggio e tanto altro ancora. Inoltre, tutti i concorrenti a fine di ogni settimana sono tenuti ad affrontare una sfida, ovvero una vera e propria interrogazione. Il montepremi per la coppia vincitrice è di 20 mila euro.

Nel cast anche Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca. Il ragazzo ha già lavorato con la conduttrice napoletana, partecipando al Grande Fratello Nip 16. “Lui è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni”, ha annunciato Barbara. Con lui tra i secchioni anche Aristide Malnati, ex gieffino vip e Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera.