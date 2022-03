La Pupa e il Secchione Show: ecco i concorrenti vip e la giuria

Si sta formando il cast de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso, che andrà in onda su Italia 1 martedì 15 marzo. Ci saranno pupe e pupi, secchioni e secchione, personaggi famosi ma anche sconosciuti, che vivranno in una villa da sogno. E poi la giuria, che torna protagonista nella quinta edizione del programma.

Chi saranno i concorrenti ufficiali?

Stando alle anticipazioni i primi concorrenti vip ufficiali saranno Flavia Vento, Nicolò Scalfi, l’ex corteggiatore e tentatore Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Paola Caruso.

La D’Urso dichiara: ci sarà “Una giuria agguerritissima”

A giudicare le coppie de La Pupa e il Secchione Show, fa sapere la D’Urso, sarà “una giuria agguerritissima“, che animerà le puntate: i giurati scelti sono Antonella Elia, Federico Fashion Style e un terzo personaggio che il promo mantiene ancora segreto ma che, secondo Dagospia, dovrebbe essere Soleil Sorge, la bella concorrente del Grande Fratello Vip.

La Pupa e il Secchione Show: qualche curiosità

La pupa e il secchione è un programma televisivo italiano, in onda dal 7 settembre 2006 in prima serata su Italia 1.

È la versione italiana del reality show Beauty and the Geek, trasmesso per la prima volta dal canale The WB negli Stati Uniti d’America nel 2005. Gli autori lo hanno definito un “esperimento sociale”.