Love is in the Air: le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2022

Love Is in the Air è un serial televisivo turco, trasmesso dall’8 luglio 2020 all’8 settembre 2021 su Fox. In Italia la serie va in onda su Canale 5 dal 31 maggio 2021 in day-time.

La trama di Love is in the Air: come è iniziato tutto

Eda Yıldız proviene da una famiglia povera e ripone tutte le sue speranze nell’istruzione. Per via di alcuni inconvenienti legati al ricco architetto Serkan Bolat perde la borsa di studio e non riesce a completare il suo corso di laurea. Serkan Bolat si offre di ripristinare la borsa di studio di Eda, ma solo se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. La ragazza sarà costretta ad accettare e da qui si articolerà tutta la trama della serie televisiva, che avrà dei risvolti molto interessanti.

Melo è innamorata?

Melo ha ricevuto un bacio da Burak ma il ragazzo non ricordava nulla l’indomani, stordito dall’alcol e dalla profonda delusione nel vedere Eda nuovamente innamorata di Serkan. L’amica di Eda ha iniziato a nutrire forti sentimenti per Burak ma non ha osato fare nessun passo. Cosa accadrà?

Anticipazioni Love is in the Air: cosa succede tra Melo e Burak?

Burak ha capito di avere un debole per Melo e, questa volta a mente lucida, ha baciato la ragazza poco prima che Eda le chiedesse di fare da baby-sitter a Kiraz, che ha messo in trappola i genitori. Melo e Burak sono sempre più vicini e tutti iniziano ad accorgersi che tra loro c’è qualcosa di insolito, compresi Eda e Serkan.

Love is in the Air: Eda sa che Melo le sta mentendo?

Eda conosce molto bene Melo e sa quando l’amica le sta mentendo. Il rapporto tra Melo e Burak è mutato e la Yildiz vuole vederci chiaro, soprattutto dopo aver osservato la coppia alle prese con sua figlia. Così, Eda convince Serkan ad indagare.