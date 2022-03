Arisa ancora più hot: gli scatti senza veli per Flewind fanno impazzire i fan

Arisa icona di resilienza: la cantante mostra le sue foto senza veli sul web, in

La cantante Arisa non smette mai di stupirci. Proprio in questi giorni, il talento lucano si è mostrata senza veli per la copertina di Flewind.

“I tempi moderni ( e questi giorni in particolare) hanno riportato di nuovo sotto i riflettori il tema della vulnerabilità. Hanno ricordato all’umanità la precarietà della dimensione terrena. Tutti noi abbiamo attraversato situazioni difficili e abbiamo dovuto affrontare momenti di stress. Quando le cose sono oscure e complicate, dobbiamo attingere alla nostra forza interiore: quindi, potremmo pensare alla resilienza come alla capacità di un individuo di emergere da eventi traumatici più forte di prima. Essere in grado di superare quell’evento aumenta la fiducia in se stessi” recita l’articolo.

Quello stesso mensile che qualche tempo fa aveva immortalato anche Sandra Milo in una delle sue copertine. Un cambio davvero repentino, per la cantante, che si era mostrata la prima volta sul palco dell’Ariston con un look alquanto lontano da quello che sfoggia adesso.

La foto la ritrae infatti con i Capelli rosa, kimono e sotto solamente uno slip a vita alta e gambaletto nude. Gli scatti la mostrano infatti sicura di sè, che ha raggiunto la consapevolezza di donna matura, scevra dai clichè che la volevano diversa.