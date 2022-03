Ivan Kuliak con una Zeta sul petto: l’atleta russo verrà punito

Il ginnasta russo Ivan Kuliak con una Z sul petto, simbolo utilizzato dell’esercito che sta invadendo l’Ucraina: verrà punito dalla Federazione

“Za pobedu”, “per la vittoria” dice quella Zeta, la consonante che compare anche sui mezzi corazzati dell’esercito in Ucraina. La stessa Z usata dell’atleta russo Ivan Kuliak, salendo sul podio, richiamando il simbolo usato dall’esercito russo che sta combattendo in questi giorni. Secondo i medi la Federazione internazionale lo punirà per questo gesto, ritenuto un gesto inopportuno e di insano nazionalismo.

L’atleta un anno fa, aveva prestato anche servizio militare nell’esercito del suo paese. Oggi è il ginnasta che ha scatenato il putiferio nel mondo dello sport internazionale. È successo in occasione della gara di Coppa del Mondo di ginnastica a Doha in Qatar, in seguito alla quale, dopo, all’attacco di Putin all’Ucraina lui ed altri connazionali sono stati confinati dalla comunità sportiva internazionale.

Ora, Il commissario tecnico della nazionale russa, Valentina Rodionenko, ha definito la Z come una manifestazione di patriottismo, in difesa dell’atleta, travolto dalle critiche . “Non si è consultato con noi – ha spiegato alla tv russa – né ci ha informati di quel che avrebbe fatto. Sicuramente è stata una iniziativa personale… comprensibile perché i nostri ragazzi sono patrioti” ha dichiarato.