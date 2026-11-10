Scossa di terremoto a Cerisano, vicino Cosenza: magnitudo 3.5 e ipocentro a 8,6 km

di Redazione ZON

In sintesi. Il 10 novembre 2026 alle 8:38 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a 2 km a nord-est di Cerisano, in provincia di Cosenza. L’ipocentro è a 8,6 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Cosenza, Rende e Mendicino; non sono stati segnalati danni a persone o edifici.

I punti chiave L’INGV ha registrato il 10 novembre 2026 alle 8:38 un terremoto di magnitudo ML 3.5 con epicentro a 2 km a nord-est di Cerisano, in provincia di Cosenza.

L’ipocentro del terremoto di Cerisano è a 8,6 km di profondità; un bollettino INGV pubblicato subito dopo l’evento indicava 9 km.

Il terremoto di Cerisano è stato avvertito distintamente a Cosenza, Rende e Mendicino.

Dopo il terremoto di Cerisano non sono stati segnalati danni a persone o edifici.

L’8 novembre 2026 una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta, in provincia di Catanzaro, era stata avvertita da Lamezia Terme fino al Cosentino.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata il 10 novembre 2026 alle 8:38 in provincia di Cosenza, con epicentro a 2 km a nord-est di Cerisano. Lo ha rilevato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Dove e a che profondità è avvenuta la scossa del 10 novembre 2026

Secondo l’INGV, il terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto alle 8:38:06 ora italiana, alle coordinate 39.2877 di latitudine e 16.2035 di longitudine. Il comune di Cerisano si trova a circa 5 km da Cosenza.

L’ipocentro, cioè il punto in profondità da cui parte la scossa, è stato rilevato a 8,6 km. Un bollettino INGV pubblicato subito dopo l’evento indica invece una profondità di 9 km. La stima provvisoria della magnitudo era compresa tra 3,3 e 3,8, prima della revisione dei dati.

Come ha reagito la popolazione tra Cosenza, Rende e Mendicino

La scossa è stata avvertita distintamente a Cosenza e nei comuni vicini. Gli abitanti di Rende e Mendicino, due comuni a circa 10 km dal capoluogo, l’hanno descritta sui social come un «moto ondulatorio fortissimo».

Alcune persone sono uscite in strada, compresi gli alunni di alcune scuole accompagnati dai docenti. Non sono stati segnalati danni a persone o edifici.

Perché la Calabria è classificata come zona ad alto rischio sismico

La Calabria è classificata come zona ad alto rischio sismico perché la regione subisce la convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica. L’interazione tra le due placche causa una sismicità diffusa, con terremoti anche di forte intensità.

Nella mappa di pericolosità sismica dell’INGV, l’area della scossa del 10 novembre 2026 risulta a elevata pericolosità. Il terremoto più violento mai registrato in Italia, quello del 1908, è avvenuto tra la Sicilia e la Calabria.

La scossa dell’8 novembre 2026 a Serrastretta, in provincia di Catanzaro

Quella del 10 novembre 2026 è il terzo evento sismico in Calabria in poche settimane. Il 8 novembre 2026, quarantotto ore prima, una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta era stata avvertita in gran parte della regione, da Lamezia Terme fino al Cosentino.

Sui social, alcuni cittadini di Catanzaro avevano raccontato di aver sentito la scossa «bella forte» e che «il divano tremava».

Data Epicentro Magnitudo Profondità 8 novembre 2026 Serrastretta (Catanzaro) 3.5 circa 10 km 10 novembre 2026 2 km a nord-est di Cerisano (Cosenza) 3.5 8,6 km

Domande frequenti Dov’è stato il terremoto del 10 novembre 2026 a Cosenza? Secondo l’INGV l’epicentro era a 2 km a nord-est di Cerisano, in provincia di Cosenza, alle coordinate 39.2877 di latitudine e 16.2035 di longitudine. Il comune di Cerisano si trova a circa 5 km da Cosenza. Di che magnitudo è stato il terremoto di Cerisano? Il terremoto di Cerisano ha avuto magnitudo ML 3.5 ed è avvenuto alle 8:38:06 ora italiana del 10 novembre 2026. L’INGV ha rilevato l’ipocentro a 8,6 km di profondità; la stima provvisoria della magnitudo era compresa tra 3,3 e 3,8. Ci sono stati danni dopo il terremoto a Cosenza? No, dopo il terremoto del 10 novembre 2026 non sono stati segnalati danni a persone o edifici. Alcune persone sono uscite in strada, compresi gli alunni di alcune scuole accompagnati dai docenti. Perché in Calabria ci sono così tanti terremoti? La Calabria è classificata come zona ad alto rischio sismico perché la regione subisce la convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica. L’interazione tra le due placche causa una sismicità diffusa, con terremoti anche di forte intensità. C’è stata un’altra scossa in Calabria l’8 novembre 2026? Sì, l’8 novembre 2026 una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta, in provincia di Catanzaro, è stata avvertita in gran parte della Calabria, da Lamezia Terme fino al Cosentino. È avvenuta due giorni prima di quella di Cerisano.

Immagine di repertorio

Fonte: Geopop · alanews · Ottoetrenta.it · Cosenza 2.0