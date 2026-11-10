Ex talent, Mengoni primo per copie certificate FIMI: Annalisa seconda

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’elaborazione di All Music Italia sui dati FIMI, Marco Mengoni, vincitore di X Factor nel 2009, è l’ex concorrente di un talent con più copie certificate: 5.745.000 al 10 novembre 2026. Seconda è Annalisa con 5.440.000, terzo Irama con 4.625.000. Gli ex concorrenti di Amici e X Factor certificati sono 72, per 50.450.000 copie complessive.

I punti chiave Marco Mengoni, vincitore di X Factor nel 2009, è primo tra gli ex talent con 5.745.000 copie certificate FIMI al 10 novembre 2026.

Annalisa è seconda con 5.440.000 copie certificate e Irama è terzo con 4.625.000.

Gli ex concorrenti di Amici e X Factor con almeno una certificazione FIMI sono 72, per 50.450.000 copie complessive.

Gli ex di Amici certificati sono 42 con 33.740.000 copie; gli ex di X Factor sono 30 con 17.310.000 copie.

Gli artisti oltre il milione di copie certificate sono 14, e 9 di loro vengono da Amici.

Marco Mengoni è il cantante uscito da un talent show con più copie certificate FIMI: 5.745.000 al 10 novembre 2026. Alle sue spalle ci sono Annalisa con 5.440.000 e Irama con 4.625.000.

Gli ex concorrenti di Amici e X Factor con almeno una certificazione FIMI sono 72. Insieme fanno 50.450.000 copie certificate, con album e singoli sommati.

Mengoni, Annalisa e Irama guidano la classifica dei cantanti usciti dai talent

Marco Mengoni, vincitore di X Factor nel 2009, è il primo tra gli ex concorrenti dei due programmi. La sua voce più alta è Due vite, che nel 2024 ha ottenuto il sesto platino, pari a 600.000 copie certificate.

Annalisa è la prima tra gli ex di Amici e arriva alla stessa cifra con Mon amour. Il brano ha ricevuto il sesto platino alla fine del 2024.

Irama è terzo con 4.625.000 copie certificate. I Måneskin sono quinti con 3.965.000, calcolate sulle sole certificazioni italiane.

Il primo ex X Factor dopo i Måneskin è Giusy Ferreri, undicesima con 1.520.000 copie certificate. A parità di copie due artisti occupano la stessa posizione: Riki e Mida sono entrambi al 18° posto.

Amici pesa due terzi delle copie, X Factor ne porta 17.310.000

Il confronto tra i due talent premia Amici sia per numero di artisti sia per copie certificate. I dati sono aggiornati alla settimana 45 del 2026.

Talent Artisti con almeno una certificazione Copie certificate Amici 42 33.740.000 X Factor 30 17.310.000 Totale 72 50.450.000

Gli ex concorrenti di Amici valgono circa due terzi del totale. Il talent di Canale 5 occupa 13 dei primi 20 posti della classifica.

Gli artisti oltre il milione di copie certificate sono 14, e 9 di loro vengono da Amici.

Quattro duetti certificati uniscono i due talent

Marco Mengoni è l’ex concorrente con più duetti certificati insieme a cantanti di Amici: ne ha tre. Pazza musica con Elodie ha ottenuto il terzo platino nel 2024.

Piazza San Marco con Annalisa e Canto d’amore con Angelina Mango sono invece entrambi disco d’oro nel 2026.

Il quarto duetto tra i due talent è Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè, doppio platino nel 2019.

Nella classifica ogni duetto vale per intero a ciascun artista coinvolto. Nel totale di 50.450.000 copie entra una volta sola, come gli altri duetti tra due ex concorrenti dello stesso talent.

Come sono contate le copie certificate degli ex talent

Nell’elaborazione di All Music Italia il conteggio usa solo il database FIMI, il sistema ufficiale che copre le uscite dal 1° gennaio 2009. Ogni brano e ogni album entrano una volta, con l’ultimo livello raggiunto.

Quel livello è convertito in copie secondo la soglia in vigore nella settimana in cui FIMI lo ha assegnato. Le soglie sono cambiate più volte dal 2009.

Le cifre precedenti al 2009 erano dichiarate dalle case discografiche e restano fuori dal conteggio. Per questo Giusy Ferreri risulta con meno copie certificate di quelle che si leggono su altri siti.

Gaia, passata da entrambi i talent, è contata con Amici, dove ha certificato quasi tutto. Enrico Nigiotti è contato con X Factor, l’unico talent dopo il quale ha ottenuto certificazioni.

Domande frequenti Chi è il cantante uscito da un talent con più copie certificate? È Marco Mengoni, vincitore di X Factor nel 2009, con 5.745.000 copie certificate FIMI al 10 novembre 2026. Al secondo posto c’è Annalisa con 5.440.000, al terzo Irama con 4.625.000. Quanti ex concorrenti di Amici e X Factor hanno una certificazione FIMI? Sono 72 gli ex concorrenti dei due talent con almeno una certificazione FIMI, per 50.450.000 copie complessive. Di questi, 42 vengono da Amici con 33.740.000 copie e 30 da X Factor con 17.310.000 copie. Quante copie certificate ha Annalisa? Annalisa ha 5.440.000 copie certificate FIMI ed è la prima tra gli ex di Amici. Il brano Mon amour ha ricevuto il sesto platino alla fine del 2024, pari a 600.000 copie certificate. Come si contano le copie certificate degli ex talent? Il conteggio di All Music Italia usa solo il database FIMI, che copre le uscite dal 1° gennaio 2009. Ogni brano e ogni album entrano una volta, con l’ultimo livello raggiunto, convertito in copie secondo la soglia in vigore nella settimana dell’assegnazione. Quali duetti certificati uniscono gli ex di Amici e di X Factor? Sono quattro. Marco Mengoni ne ha tre: Pazza musica con Elodie (terzo platino nel 2024), Piazza San Marco con Annalisa e Canto d’amore con Angelina Mango (entrambi disco d’oro nel 2026). Il quarto è Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè, doppio platino nel 2019.

Fonte: All Music Italia