Biglietti falsi, 2mila respinti al concerto di Bob Dylan a Roma

di Redazione ZON

In sintesi. Il 5 novembre 2026 circa 2mila persone con un biglietto falso sono state respinte all’ingresso del concerto di Bob Dylan al PalaEur di Roma, nel tour Lights of Autumn. Nel palazzetto sono entrati circa 6mila spettatori con titolo regolare. Alcune delle persone escluse avevano pagato fino a 1.200 euro per un biglietto senza valore.

I punti chiave Circa 2mila persone con un biglietto falso non sono entrate al concerto di Bob Dylan al PalaEur di Roma il 5 novembre 2026.

Al PalaEur di Roma c’erano circa 6mila spettatori con un biglietto regolare per il concerto di Bob Dylan.

Al concerto di Francesco De Gregori al Teatro Sala Umberto di Roma, il 4 novembre 2026, oltre 60 persone avevano biglietti falsi.

La Rai ha precisato che la vendita dei biglietti del Festival di Sanremo 2027 comincia a dicembre 2026.

L’Agcom ha indicato sanzioni per complessivi 5,27 milioni di euro a tre società straniere per secondary ticketing non autorizzato.

Circa 2mila persone con un biglietto falso non sono riuscite a entrare al concerto di Bob Dylan al PalaEur di Roma il 5 novembre 2026, nel tour Lights of Autumn.

Dentro il palazzetto c’erano circa 6mila spettatori con un titolo d’ingresso regolare. Alcuni degli esclusi avevano pagato fino a 1.200 euro per un biglietto che non valeva nulla.

Due concerti a Roma in 24 ore, con centinaia di biglietti respinti

Il caso di Bob Dylan arriva a distanza di ventiquattro ore da un episodio simile al Teatro Sala Umberto di Roma, durante un concerto di Francesco De Gregori.

Concerto Luogo Data Persone con biglietti falsi Bob Dylan, tour Lights of Autumn PalaEur, Roma 5 novembre 2026 circa 2mila Francesco De Gregori Teatro Sala Umberto, Roma 4 novembre 2026 oltre 60

Al Sala Umberto, nel concerto del giorno precedente, altri 20 spettatori si erano visti negare l’accesso per lo stesso motivo.

Come agiscono i truffatori: social, gruppi di fan e siti clone

Il punto di partenza è quasi sempre lo stesso: un evento va esaurito in pochi minuti e migliaia di persone continuano a cercare un biglietto. I truffatori intercettano questa domanda con inserzioni sui social, annunci nei gruppi dei fan e siti che compaiono in rete.

Il fenomeno non si limita più al profilo social improvvisato che incassa il denaro e sparisce. Nel mirino sono finite anche piattaforme di secondary ticketing, cioè di rivendita, non autorizzate, e siti clone. Tra i nomi finiti al centro di segnalazioni ci sono seatoria.com ed Eticketsy.

Un esempio di truffa sui social: un trentenne di Bari è stato denunciato per aver usato profili Facebook falsi e venduto biglietti per i concerti di Cesare Cremonini, Marco Mengoni e Coldplay. Secondo l’accusa ha incassato i soldi senza mai inviare i tagliandi.

Contraffazione e rivendita abusiva non sono la stessa cosa

La rivendita abusiva non coincide necessariamente con la contraffazione. Consiste nel rimettere sul mercato, a prezzi molto superiori al valore nominale, biglietti acquistati nei circuiti ufficiali.

Per aggirare i limiti dei sistemi di vendita si usano account differenti e sistemi automatizzati, i cosiddetti bot, che permettono di accumulare grandi quantità di tagliandi.

L’Agcom ha indicato sanzioni per complessivi 5,27 milioni di euro nei confronti di tre società straniere per secondary ticketing non autorizzato. Nel 2025 ha inoltre inflitto una sanzione da 675mila euro a una persona fisica che avrebbe acquistato biglietti per 90 eventi con operazioni ripetute e frazionate, per poi rivenderli a prezzi maggiorati.

Sanremo 2027: la Rai invita a non comprare su siti non autorizzati

Decine di siti truffa e annunci sui social sfruttano già il richiamo del Festival di Sanremo 2027. La Rai è intervenuta direttamente, invitando a non fare acquisti su piattaforme e siti internet non autorizzati.

La Rai ha precisato che le procedure di vendita dei biglietti di Sanremo 2027 cominceranno a dicembre 2026. Chi propone biglietti prima di quel mese, quindi, non sta usando un canale di vendita ufficiale.

Perché il mercato attira i truffatori: la musica dal vivo supera il miliardo di euro

Secondo l’ultimo Rapporto annuale SIAE, nel 2025 la musica dal vivo ha superato per la prima volta il miliardo di euro di spesa. Gli spettatori sono stati oltre 31,5 milioni e gli eventi organizzati quasi 68mila.

Quando i biglietti finiscono in pochi minuti, la paura di restare fuori spinge migliaia di persone a cercare un’ultima possibilità online, anche a prezzi molto superiori a quelli ufficiali. Su questa urgenza fanno leva i truffatori.

Il quadro generale delle frodi online è pesante: nel primo semestre 2024 la Polizia Postale ha registrato 9.690 casi di truffe informatiche, con 98,5 milioni di euro sottratti.

L’estate 2027 con Vasco Rossi e Oasis sarà un banco di prova

Il problema è destinato a pesare ancora di più nei prossimi mesi. L’estate 2027 prevede dieci concerti di Vasco Rossi e tre degli Oasis all’Olimpico.

Eventi di questo tipo richiameranno centinaia di migliaia di spettatori. Proprio per l’enorme domanda, sono un terreno particolarmente favorevole per chi specula sui biglietti o organizza truffe.