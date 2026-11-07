Verissimo, gli ospiti di sabato 7 novembre 2026: Accorsi, Del Debbio e Kashanian

di Redazione ZON

In sintesi. La trasmissione Verissimo va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5 a partire dalle 16.30. Nel salotto di Silvia Toffanin siedono sei ospiti: Stefano Accorsi, Paolo Del Debbio, Mercedesz Henger, Jonathan Kashanian, Su Burcu Yazgı Coşkun ed Elisabetta Guidi.

I punti chiave Verissimo va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5 a partire dalle 16.30.

L’attore Stefano Accorsi è ospite di Silvia Toffanin per un’intervista che riguarda sia il lavoro sia la vita privata.

Il nuovo libro di Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio e 4 di sera su Retequattro, è in libreria dal 10 novembre.

Jonathan Kashanian, ultimo eliminato del Grande Fratello Vip, è ospite di Verissimo.

Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa nel 2025 a 34 anni con 24 coltellate dal compagno, porta a Verissimo la sua richiesta di giustizia.

Verissimo va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5 a partire dalle 16.30. Nel salotto di Silvia Toffanin siedono Stefano Accorsi, Paolo Del Debbio, Mercedesz Henger, Jonathan Kashanian, Su Burcu Yazgı Coşkun ed Elisabetta Guidi.

Stefano Accorsi e Paolo Del Debbio presentano i loro nuovi progetti

L’attore Stefano Accorsi sarà in studio per un’intervista che tocca sia il lavoro sia la vita privata. Il film Il rumore delle cose nuove, con Accorsi, esce al cinema tra pochi giorni.

Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio e 4 di sera su Retequattro, sarà ospite di Silvia Toffanin. Il suo nuovo libro è in libreria dal 10 novembre.

Reality, famiglia e serie turche: gli altri ospiti del salotto

Mercedesz Henger sarà in studio con il compagno Alessio e la piccola Aurora. Silvia Toffanin la accoglierà per una puntata che la redazione del programma definisce fatta di emozioni e sorprese.

Jonathan Kashanian arriva direttamente dal Grande Fratello Vip. È l’ultimo eliminato del reality show di Canale 5.

Su Burcu Yazgı Coşkun è l’attrice turca protagonista di Racconto di una notte, serie in onda su Canale 5. Sarà ospite della puntata.

Elisabetta Guidi porta in tv la richiesta di giustizia per la sorella Eleonora

Elisabetta Guidi è la sorella di Eleonora, 34 anni, uccisa nel 2025 con 24 coltellate dal compagno davanti al loro bambino. A Verissimo porterà la sua richiesta di giustizia.

Domande frequenti A che ora inizia Verissimo il 7 novembre 2026? Verissimo inizia alle 16.30 di sabato 7 novembre 2026. La puntata va in onda su Canale 5. Chi sono gli ospiti di Verissimo il 7 novembre 2026? Nel salotto di Silvia Toffanin siedono Stefano Accorsi, Paolo Del Debbio, Mercedesz Henger, Jonathan Kashanian, Su Burcu Yazgı Coşkun ed Elisabetta Guidi. Gli ospiti sono sei in totale. Perché Paolo Del Debbio è ospite a Verissimo? Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio e 4 di sera su Retequattro, è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il suo nuovo libro è in libreria dal 10 novembre. Chi è Jonathan Kashanian a Verissimo? Jonathan Kashanian è l’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5. Arriva direttamente dal reality nel salotto di Verissimo. Chi è Elisabetta Guidi, ospite di Verissimo? Elisabetta Guidi è la sorella di Eleonora, uccisa nel 2025 a 34 anni con 24 coltellate dal compagno davanti al loro bambino. A Verissimo porta la sua richiesta di giustizia.

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Fonte: Adnkronos