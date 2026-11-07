Muscoli e invecchiamento: in Giappone una molecola protegge il segnale di riparazione, testata sui topi

di Redazione ZON

In sintesi. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Kyushu, in Giappone, guidato dal professor Ryuichi Tatsumi, ha individuato una molecola a base di zolfo, l’acido lipoico trisolfuro, che in provetta e nei topi protegge dai danni chimici la proteina HGF, segnale di riparazione dei muscoli. La ricerca, pubblicata su Scientific Reports, non è stata condotta sull’uomo.

I punti chiave L’Università di Kyushu ha testato in provetta e sui topi, non sull’uomo, una molecola che protegge la proteina HGF dai danni chimici.

La proteina HGF attiva le cellule satellite dei muscoli; la nitrazione nei due punti Y198 e Y250 ne peggiora il legame con il recettore c-met.

L’acido lipoico trisolfuro, con un rapporto molare portato da 1:4000 a 1:8000, ha più che raddoppiato l’affinità di legame della proteina HGF con il recettore c-met.

I topi sottoposti a sospensione della coda e trattati in anticipo con la molecola hanno mostrato livelli di danno chimico nel tessuto significativamente più bassi.

Gli autori dello studio affermano che servono altri studi su animali anziani per stabilire efficacia e sicurezza del trattamento.

Un team dell’Università di Kyushu, in Giappone, ha individuato una molecola che in laboratorio protegge dai danni chimici il segnale di riparazione dei muscoli. Lo studio è guidato dal professor Ryuichi Tatsumi, della facoltà di agraria, ed è pubblicato su Scientific Reports.

La ricerca è stata condotta in provetta e su topi, non sull’uomo. Gli stessi autori precisano che servono altri studi su animali anziani per stabilire efficacia e sicurezza del trattamento.

Come si ripara un muscolo e perché con l’età il meccanismo si inceppa

I muscoli scheletrici, quelli attaccati alle ossa che servono a camminare, sollevare oggetti e mantenere la postura, si riparano grazie alle cellule satellite. Sono staminali che restano a riposo lungo le fibre muscolari e, dopo una lesione, si risvegliano, si moltiplicano e diventano nuove cellule.

Il segnale di risveglio è una proteina chiamata HGF, fattore di crescita degli epatociti. Sta nel materiale che circonda le fibre e viene rilasciata dopo un trauma o una stimolazione meccanica, come il movimento o lo stretching. Si aggancia poi al recettore c-met, sulla superficie delle staminali.

Con l’età il muscolo può sviluppare cicatrici, accumulare grasso e perdere parte delle fibre responsabili dei movimenti rapidi e potenti. Le attività quotidiane diventano così più faticose.

Il segnale non sparisce, ma si deteriora: il ruolo della nitrazione

Ricerche precedenti dello stesso gruppo avevano mostrato che la proteina HGF può subire una modifica chimica chiamata nitrazione. Un gruppo nitro si lega a due punti precisi, indicati come Y198 e Y250, che si trovano nella regione con cui la proteina si aggancia al recettore.

Una volta nitrata, la proteina si lega molto peggio al recettore c-met. I ricercatori la paragonano a una chiave troppo consumata per girare nella serratura. L’organismo continua a produrre il segnale, ma le staminali non si attivano come dovrebbero.

Secondo i ricercatori, questo meccanismo contribuisce in modo determinante alla perdita di massa muscolare legata all’età.

Che cosa hanno provato i ricercatori e che cos’è il Super HGF

Gli scienziati hanno testato due composti antiossidanti con una catena di tre atomi di zolfo: il glutatione trisolfuro (GSSSG) e l’acido lipoico trisolfuro (LASSS). In una prima serie di test di laboratorio entrambi hanno ridotto la nitrazione, ma senza ripristinare del tutto la capacità della proteina di legarsi al recettore.

Il gruppo ha quindi cambiato il rapporto molare tra trisolfuro e proteina, portandolo da 1:4000 a 1:8000. Con questa modifica l’acido lipoico trisolfuro ha protetto la proteina dai danni chimici e ha più che raddoppiato la sua affinità di legame con il recettore.

Il team ha chiamato Super HGF la forma di proteina così ottenuta. Secondo lo studio, l’acido lipoico trisolfuro provoca un lieve cambiamento strutturale nella proteina.

Cosa è stato verificato sui topi e cosa resta da capire

Per la prova su organismo vivente, i ricercatori hanno usato topi sottoposti a sospensione della coda, un metodo consolidato per simulare l’atrofia da inattività. I topi trattati in anticipo con la molecola a base di zolfo hanno mostrato livelli di danno chimico nel tessuto significativamente più bassi.

Il risultato indica che l’effetto protettivo non si limita alla provetta. Gli esperimenti, però, non misurano il recupero della forza fisica complessiva, e gli studi su animali anziani sono ancora da fare.

Se verrà confermato, l’approccio di proteggere ciò che l’organismo già produce, invece di aggiungere nuovi segnali, potrebbe riguardare la fragilità delle persone anziane e i danni da lunga immobilità. Potrebbe servire anche alle cure veterinarie per gli animali da compagnia anziani.

Domande frequenti Che cos’è il Super HGF? Super HGF è il nome che il gruppo dell’Università di Kyushu ha dato alla forma della proteina HGF ottenuta con l’acido lipoico trisolfuro. In questa forma la proteina è protetta dai danni chimici e ha un’affinità di legame con il recettore c-met più che raddoppiata. Perché con l’età i muscoli si riparano peggio? Secondo i ricercatori dell’Università di Kyushu, la nitrazione della proteina HGF contribuisce in modo determinante alla perdita di massa muscolare legata all’età. La proteina nitrata si lega molto peggio al recettore c-met, quindi le cellule satellite non si attivano come dovrebbero. La molecola contro la perdita di muscoli funziona sull’uomo? Non è stato verificato. La ricerca dell’Università di Kyushu è stata condotta in provetta e sui topi. Gli stessi autori precisano che servono altri studi su animali anziani per stabilire efficacia e sicurezza del trattamento. Come si ripara un muscolo scheletrico dopo una lesione? I muscoli scheletrici si riparano grazie alle cellule satellite, staminali che restano a riposo lungo le fibre muscolari. Dopo una lesione si risvegliano, si moltiplicano e diventano nuove cellule, attivate dalla proteina HGF che si aggancia al recettore c-met.

Fonte: MeteoWeb