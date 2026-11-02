Grande Fratello Vip, 2 novembre 2026: Delia Durán torna per Alex Belli, sei concorrenti in nomination

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda il 2 novembre 2026 su Canale 5, condotta da Ilary Blasi, Delia Durán rientra nella Casa per sostenere Alex Belli, criticato dagli altri concorrenti. Sono sei i vipponi in nomination, tra cui Jonathan Kashanian e Valeria Marini, e la serata si chiude con un’eliminazione decisa dal televoto.

I punti chiave La puntata del Grande Fratello Vip del 2 novembre 2026 va in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

Delia Durán torna nella Casa del Grande Fratello Vip per sostenere Alex Belli, che ha scelto di dormire nella zona della piscina.

Jonathan Kashanian è sotto accusa per non aver salvato Varsi dalla nomination di venerdì 30 ottobre 2026.

I concorrenti in nomination il 2 novembre 2026 sono sei: Valeria Marini, Varsi, Alex Belli, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro e Piera Meloni.

I sondaggi online non ufficiali indicano Jonathan Kashanian e Valeria Marini come i concorrenti più a rischio eliminazione.

Attenzione: spoiler. Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda il 2 novembre 2026 su Canale 5, Delia Durán torna nella Casa per sostenere Alex Belli, finito in crisi e al centro delle polemiche.

La conduzione della diretta è affidata a Ilary Blasi. L’orario di inizio della puntata non è indicato nelle anticipazioni disponibili.

Perché Alex Belli è finito contro tutti nella Casa

Alex Belli ha deciso di non dormire più all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha scelto di trascorrere le notti nella zona della piscina, all’esterno degli ambienti comuni.

La scelta di Alex Belli ha riacceso le polemiche tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Diversi inquilini lo hanno criticato apertamente. La critica più dura arriva da Marina La Rosa, indicata come la sua principale rivale nel gioco.

Delia Durán entra nella Casa per sostenere Alex Belli

Il ritorno di Delia Durán nella Casa del Grande Fratello Vip è stato anticipato dal blog televisivo Bubinoblog, che ha scritto: «Delia Duran tornerà per sostenere il suo Alex nel momento di maggiore difficoltà…». La notizia è confermata anche dai titoli delle anticipazioni pubblicate da Mediaset Infinity.

Le anticipazioni non spiegano come si svolgerà l’incontro tra Delia Durán e Alex Belli. Non è stato reso noto quanto durerà la visita né se l’ingresso influirà sulla permanenza di Alex Belli nel reality.

Jonathan Kashanian sotto accusa per la mancata salvezza di Varsi

Un blocco della puntata del 2 novembre 2026 sarà dedicato a Jonathan Kashanian. Il concorrente è finito sotto accusa nella Casa per non aver salvato Varsi dalla nomination venerdì 30 ottobre 2026. Tra Jonathan Kashanian e Varsi c’è un’amicizia stretta, ed è proprio questo legame ad aver alimentato le critiche.

Ilary Blasi si occuperà anche di Valeria Marini, che sta attraversando una fase difficile nel programma. Sempre secondo le anticipazioni di Bubinoblog, la showgirl vivrà un momento intenso: «La diva stellare piange, incassa e si rialza…».

Chi rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip il 2 novembre 2026

La puntata del 2 novembre 2026 si chiude con un’eliminazione definitiva. I concorrenti in nomination sono sei:

Valeria Marini

Varsi

Alex Belli

Jonathan Kashanian

Carmen Di Pietro

Piera Meloni

I sondaggi circolati online indicano Jonathan Kashanian come il concorrente più a rischio. Gli stessi sondaggi segnalano in pericolo anche Valeria Marini. Si tratta di rilevazioni non ufficiali: il verdetto arriverà soltanto dal televoto.

Cosa succede dopo la puntata

Il nome dell’eliminato si conoscerà al termine della diretta del 2 novembre 2026 su Canale 5. Restano da chiarire gli effetti della visita di Delia Durán sull’umore di Alex Belli e sui rapporti dell’attore con gli altri concorrenti, a partire da Marina La Rosa.

Domande frequenti Chi torna nella Casa del Grande Fratello Vip il 2 novembre 2026? Nella puntata del Grande Fratello Vip del 2 novembre 2026 su Canale 5 torna nella Casa Delia Durán. Delia Durán entra per sostenere Alex Belli, finito in crisi e al centro delle polemiche. Il ritorno è stato anticipato dal blog Bubinoblog e confermato dai titoli delle anticipazioni di Mediaset Infinity. Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 2 novembre 2026? Nella puntata del Grande Fratello Vip del 2 novembre 2026 i concorrenti in nomination sono sei: Valeria Marini, Varsi, Alex Belli, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro e Piera Meloni. La puntata si chiude con un’eliminazione definitiva decisa dal televoto. Chi rischia di essere eliminato al Grande Fratello Vip il 2 novembre 2026? Secondo i sondaggi circolati online, il concorrente più a rischio nella puntata del Grande Fratello Vip del 2 novembre 2026 è Jonathan Kashanian, seguito da Valeria Marini. Si tratta di rilevazioni non ufficiali: il nome dell’eliminato arriverà soltanto dal televoto, al termine della diretta su Canale 5. Perché Alex Belli dorme in piscina al Grande Fratello Vip? Alex Belli ha deciso di non dormire più all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e trascorre le notti nella zona della piscina. Le anticipazioni non riportano il motivo della decisione. La scelta di Alex Belli ha riacceso le polemiche tra i concorrenti, con le critiche più dure arrivate da Marina La Rosa. Perché Jonathan Kashanian è sotto accusa al Grande Fratello Vip? Jonathan Kashanian è finito sotto accusa nella Casa del Grande Fratello Vip per non aver salvato Varsi dalla nomination di venerdì 30 ottobre 2026. Tra Jonathan Kashanian e Varsi c’è un’amicizia stretta, ed è proprio questo legame ad aver alimentato le critiche.

Immagine di repertorio

Fonte: LaNostraTv · Movieplayer · Mediaset Infinity