Giorgia Last Call su Canale 5 il 10 novembre 2026: gli ospiti del concerto di Milano

di Redazione ZON

In sintesi. Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda martedì 10 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. Lo speciale è registrato e mostra il concerto del 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome di Milano, ultima data del tour G Last Call di Giorgia, con gli ospiti Annalisa, Emma e Irama.

I punti chiave Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda su Canale 5 martedì 10 novembre 2026 in prima serata.

Lo speciale di Canale 5 è registrato e non va in diretta.

Il concerto mostrato in tv si è tenuto il 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome di Milano, ultima data del tour G Last Call.

Gli ospiti sul palco di Milano erano tre: Annalisa, Emma e Irama.

Il concerto di Milano si è aperto con L’unica e si è chiuso con Golpe.

La scaletta dello speciale di Canale 5 non è stata resa nota.

Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda martedì 10 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. Il programma porta in tv il concerto che Giorgia ha tenuto il 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome di Milano, ultima data del tour G Last Call.

Non è una diretta: lo speciale riprende il concerto registrato a Milano

Lo speciale di Canale 5 è registrato. Mostra la serata dell’Unipol Dome di Milano del 3 ottobre 2026, ultimo appuntamento del tour G Last Call di Giorgia.

Sul palco di Milano, insieme a Giorgia, c’erano tre ospiti: Annalisa, Emma e Irama. Ecco che cosa ha fatto ciascuno durante il concerto.

Ospite Cosa ha fatto nella serata di Milano Annalisa Ha cantato Skyfall Irama È salito sul palco per Buio Emma Ha reso omaggio a Pino Daniele

Cosa aveva in più il concerto di Milano rispetto alla data zero di Jesolo

Il concerto del 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome si è aperto con L’unica e si è chiuso con Golpe.

Rispetto alla data zero di Jesolo, la serata di Milano ha avuto tre brani in più: Buio con Irama, Skyfall con Annalisa e Parafulmini. Parafulmini è il singolo di Giorgia uscito il 2 ottobre 2026, il giorno prima del concerto.

Quale scaletta vedremo in tv il 10 novembre 2026

La scaletta dello speciale di Canale 5 non è stata resa nota. Le uniche indicazioni sul concerto di Milano sono il brano d’apertura, L’unica, quello di chiusura, Golpe, e i momenti con gli ospiti.