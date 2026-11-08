Giorgia Last Call su Canale 5 il 10 novembre 2026: gli ospiti del concerto di Milano
In sintesi. Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda martedì 10 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. Lo speciale è registrato e mostra il concerto del 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome di Milano, ultima data del tour G Last Call di Giorgia, con gli ospiti Annalisa, Emma e Irama.
I punti chiave
- Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda su Canale 5 martedì 10 novembre 2026 in prima serata.
- Lo speciale di Canale 5 è registrato e non va in diretta.
- Il concerto mostrato in tv si è tenuto il 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome di Milano, ultima data del tour G Last Call.
- Gli ospiti sul palco di Milano erano tre: Annalisa, Emma e Irama.
- Il concerto di Milano si è aperto con L’unica e si è chiuso con Golpe.
- La scaletta dello speciale di Canale 5 non è stata resa nota.
Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda martedì 10 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. Il programma porta in tv il concerto che Giorgia ha tenuto il 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome di Milano, ultima data del tour G Last Call.
Non è una diretta: lo speciale riprende il concerto registrato a Milano
Lo speciale di Canale 5 è registrato. Mostra la serata dell’Unipol Dome di Milano del 3 ottobre 2026, ultimo appuntamento del tour G Last Call di Giorgia.
Sul palco di Milano, insieme a Giorgia, c’erano tre ospiti: Annalisa, Emma e Irama. Ecco che cosa ha fatto ciascuno durante il concerto.
|Ospite
|Cosa ha fatto nella serata di Milano
|Annalisa
|Ha cantato Skyfall
|Irama
|È salito sul palco per Buio
|Emma
|Ha reso omaggio a Pino Daniele
Cosa aveva in più il concerto di Milano rispetto alla data zero di Jesolo
Il concerto del 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome si è aperto con L’unica e si è chiuso con Golpe.
Rispetto alla data zero di Jesolo, la serata di Milano ha avuto tre brani in più: Buio con Irama, Skyfall con Annalisa e Parafulmini. Parafulmini è il singolo di Giorgia uscito il 2 ottobre 2026, il giorno prima del concerto.
Quale scaletta vedremo in tv il 10 novembre 2026
La scaletta dello speciale di Canale 5 non è stata resa nota. Le uniche indicazioni sul concerto di Milano sono il brano d’apertura, L’unica, quello di chiusura, Golpe, e i momenti con gli ospiti.
Domande frequenti
Quando va in onda Giorgia Last Call su Canale 5?
Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda martedì 10 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. Il programma porta in tv il concerto del 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome di Milano.
Giorgia Last Call su Canale 5 è in diretta?
No, lo speciale di Canale 5 è registrato. Mostra il concerto che Giorgia ha tenuto il 3 ottobre 2026 all’Unipol Dome di Milano, ultima data del tour G Last Call.
Chi sono gli ospiti di Giorgia Last Call?
Gli ospiti del concerto di Milano sono tre: Annalisa, Emma e Irama. Annalisa ha cantato Skyfall, Irama è salito sul palco per Buio ed Emma ha reso omaggio a Pino Daniele.
Che differenza c’è tra il concerto di Milano e la data zero di Jesolo?
Rispetto alla data zero di Jesolo, il concerto di Milano del 3 ottobre 2026 ha avuto tre brani in più: Buio con Irama, Skyfall con Annalisa e Parafulmini. Parafulmini è il singolo di Giorgia uscito il 2 ottobre 2026.
Qual è la scaletta di Giorgia Last Call in tv?
La scaletta dello speciale di Canale 5 non è stata resa nota. Del concerto di Milano si conoscono il brano d’apertura, L’unica, quello di chiusura, Golpe, e i momenti con gli ospiti.
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