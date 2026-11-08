Oroscopo Branko 8 novembre 2026: amore favorito per Scorpione e Pesci, cautela per Toro e Capricorno

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per domenica 8 novembre 2026, l’amore è favorito per Scorpione e Pesci, con la Luna nuova presente in sei segni: Ariete, Cancro, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Pesci. Toro, Leone e Capricorno devono invece essere cauti nei sentimenti, mentre Gemelli, Cancro, Vergine e Bilancia hanno occasioni economiche.

I punti chiave Nell’oroscopo di Branko dell’8 novembre 2026 la Luna nuova compare in sei segni: Ariete, Cancro, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Pesci.

In amore Branko indica come favoriti Scorpione, Pesci, Gemelli e Bilancia per domenica 8 novembre 2026.

Le cautele sentimentali di Branko per l’8 novembre 2026 riguardano Toro, Leone e Capricorno.

Per soldi e lavoro Branko segnala opportunità a Gemelli, Cancro, Vergine e Bilancia l’8 novembre 2026.

Secondo Branko, l’8 novembre 2026 la famiglia chiede energie a Bilancia, Vergine e Acquario.

L’oroscopo di Branko per domenica 8 novembre 2026 indica amore favorito per Scorpione e Pesci e fortuna per Gemelli e Bilancia, con la Luna nuova protagonista della giornata.

Sei segni su dodici hanno la Luna nuova come protagonista

Nell’oroscopo di Branko per l’8 novembre 2026 la Luna nuova compare in sei segni: Ariete, Cancro, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Ariete : la Luna nuova annuncia cambiamenti e opportunità importanti. Sono favoriti nuovi progetti, collaborazioni e decisioni sentimentali.

: la Luna nuova annuncia cambiamenti e opportunità importanti. Sono favoriti nuovi progetti, collaborazioni e decisioni sentimentali. Cancro : Luna nuova fortunata per guadagni e iniziative, con favoriti i rapporti familiari e le nuove sfide.

: Luna nuova fortunata per guadagni e iniziative, con favoriti i rapporti familiari e le nuove sfide. Bilancia : opportunità economiche grazie a Mercurio e alla Luna nuova.

: opportunità economiche grazie a Mercurio e alla Luna nuova. Scorpione : la Luna nuova stimola creatività e sentimenti.

: la Luna nuova stimola creatività e sentimenti. Capricorno : Luna nuova favorevole a cambiamenti e decisioni importanti.

: Luna nuova favorevole a cambiamenti e decisioni importanti. Pesci: Luna nuova fortunata per affari, amore e nuove scelte.

In amore vanno meglio Scorpione, Pesci, Gemelli e Bilancia

Per Branko, domenica 8 novembre 2026 è promettente in amore per lo Scorpione, che deve però evitare discussioni e nervosismo. I Pesci possono aspettarsi importanti novità sentimentali e un viaggio che potrebbe riportare serenità.

Ai Gemelli l’amore è particolarmente favorevole. Per la Bilancia, secondo Branko, Venere e Giove favoriscono i sentimenti.

Altri segni con il cuore in buona posizione: il Cancro, che si sente desiderato e apprezzato, e il Sagittario, dove fascino e passione restano protagonisti. All’Acquario Branko promette fughe romantiche favorite, al Leone romanticismo e serenità di coppia grazie a Venere.

Le cautele sentimentali riguardano Toro, Leone e Capricorno

Il Toro vive una domenica nervosa per coppia, famiglia e collaborazioni. Branko consiglia di evitare decisioni affrettate e di puntare sulla dolcezza in amore.

Al Capricorno l’oroscopo suggerisce di evitare discussioni sentimentali. Al Leone consiglia di evitare illusioni sentimentali e di concedersi riposo.

Per soldi e lavoro le occasioni sono per Gemelli, Cancro, Vergine e Bilancia

Sul fronte economico l’oroscopo di Branko dà opportunità ai Gemelli, che hanno anche la possibilità di risolvere questioni legali. Per la Vergine parla di ottime occasioni per affari e guadagni, ma raccomanda prudenza nelle questioni legali.

Per il lavoro il quadro è più vario. Il Toro riceve segnali incoraggianti. Il Sagittario vedrà la settimana successiva favorire nuove iniziative professionali.

Il Capricorno deve mettere in conto possibili contrasti sul lavoro, ma si aprono nuove prospettive. All’Acquario Branko indica tensioni in famiglia e sul lavoro, con opportunità inattese e la possibilità di ricominciare e ritrovare entusiasmo.

La famiglia chiede energie a Bilancia, Vergine e Acquario

Secondo Branko, per il Leone la famiglia e gli affetti sono protagonisti della giornata. Per la Bilancia gli impegni familiari richiedono energie.

La Vergine deve fare attenzione a stanchezza e tensioni familiari, mentre l’Acquario deve fare i conti con qualche tensione in famiglia.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Branko per l’8 novembre 2026? Secondo Branko, domenica 8 novembre 2026 è guidata dalla Luna nuova, presente in sei segni. L’amore è favorito per Scorpione e Pesci, mentre Toro, Leone e Capricorno devono essere cauti nei sentimenti. Le occasioni economiche riguardano Gemelli, Cancro, Vergine e Bilancia. Quali segni sono fortunati in amore secondo Branko l’8 novembre 2026? Branko indica Scorpione, Pesci, Gemelli e Bilancia come i segni più favoriti in amore. Lo Scorpione deve però evitare discussioni e nervosismo, mentre i Pesci possono aspettarsi importanti novità sentimentali e un viaggio che potrebbe riportare serenità. Sono ben messi anche Cancro e Sagittario. In quali segni c’è la Luna nuova l’8 novembre 2026? Nell’oroscopo di Branko la Luna nuova compare in sei segni: Ariete, Cancro, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Pesci. Per Ariete annuncia cambiamenti e opportunità, per Cancro e Pesci è fortunata, per Scorpione stimola creatività e sentimenti. Quali segni hanno fortuna in soldi e lavoro secondo Branko l’8 novembre 2026? Branko dà opportunità economiche a Gemelli, Cancro, Vergine e Bilancia. La Vergine ha ottime occasioni per affari e guadagni, ma deve essere prudente nelle questioni legali. Il Capricorno deve mettere in conto possibili contrasti sul lavoro, ma si aprono nuove prospettive. Quali segni devono stare attenti in amore l’8 novembre 2026? Secondo Branko, il Toro vive una domenica nervosa per coppia, famiglia e collaborazioni e deve evitare decisioni affrettate. Il Capricorno deve evitare discussioni sentimentali, mentre il Leone deve evitare illusioni sentimentali e concedersi riposo.