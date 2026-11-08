Felicità 2026 chiude da Sorrento: De Piscopo e Rosi su Rai 2

di Redazione ZON

In sintesi. L’ultima puntata della settima edizione di Felicità 2026, il magazine di Pascal Vicedomini dedicato alle eccellenze “tricolori”, va in onda su Rai 2 domenica 8 novembre 2026 alle 12:00. È girata a Sorrento e parte dal Grand Hotel Excelsior Vittoria, con Veronica Maya e ospiti come Tullio De Piscopo e Carolina Rosi.

I punti chiave Felicità 2026 va in onda su Rai 2 domenica 8 novembre 2026 alle 12:00.

La puntata girata a Sorrento chiude la settima edizione di Felicità 2026, intitolata “La stagione della Pace”.

Pascal Vicedomini conduce la puntata insieme a Veronica Maya, a partire dal Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento.

Gli ospiti principali di Felicità 2026 sono tre: Tullio De Piscopo, Carolina Rosi e Alfonso Iaccarino.

Emanuela Fanelli, Lino Musella e Claudia Pandolfi, protagonisti del nuovo film di Paolo Genovese, sono tra gli ospiti di Felicità 2026.

Felicità 2026 chiude la settima edizione con una puntata girata a Sorrento, in onda su Rai 2 domenica 8 novembre 2026 alle 12:00. Il magazine è condotto da Pascal Vicedomini e ha tra gli ospiti il batterista Tullio De Piscopo e l’attrice Carolina Rosi.

Chi sono gli ospiti della serata finale a Sorrento

Gli ospiti principali della puntata di Felicità 2026 sono tre: Tullio De Piscopo, Carolina Rosi, attrice e imprenditrice, e Alfonso Iaccarino, il maestro dell’alta cucina noto nel mondo come Don Alfonso.

Nel racconto della città compaiono anche l’imprenditore Guido Fiorentino, lo chef Antonino Montefusco e l’operatrice turistica Tiziana Laterza.

Il cinema entra in studio con Emanuela Fanelli, Lino Musella e Claudia Pandolfi, protagonisti del nuovo film di Paolo Genovese. Un approfondimento su cultura e spettacolo è affidato a Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia.

Come si apre la puntata dal Grand Hotel Excelsior Vittoria

La trasmissione parte dallo storico Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento con un omaggio a due figure della musica italiana: il tenore Enrico Caruso e il cantautore Lucio Dalla.

Accanto a Pascal Vicedomini c’è Veronica Maya, che accompagna il pubblico in un viaggio tra le bellezze, le tradizioni e le eccellenze della cittadina campana.

Cucina, dolci e tarantelle della Penisola Sorrentina

La tradizione gastronomica della Penisola Sorrentina ha ampio spazio nella puntata. Gli chef stellati sono Gennarino Esposito e Peppe Aversa, i maestri pasticceri sono Antonio e Mario Cafiero.

La cultura popolare è affidata alle tarantelle di Sorrento Folk, che portano in video le tradizioni musicali e di danza del territorio.

Perché questa puntata chiude un percorso

Felicità 2026 si intitola “La stagione della Pace” ed è il magazine di Pascal Vicedomini dedicato alle eccellenze “tricolori”. La puntata da Sorrento chiude la settima edizione.

Il programma unisce spettacolo, territori e identità locali in un formato culturale e turistico. L’ultimo appuntamento mette insieme musica, cinema, cucina, turismo e cultura in una puntata speciale ambientata a Sorrento.

Domande frequenti A che ora va in onda Felicità 2026 su Rai 2? L’ultima puntata di Felicità 2026 va in onda su Rai 2 domenica 8 novembre 2026 alle 12:00. La puntata chiude la settima edizione del magazine. Chi sono gli ospiti dell’ultima puntata di Felicità 2026? Gli ospiti principali sono il batterista Tullio De Piscopo, l’attrice e imprenditrice Carolina Rosi e Alfonso Iaccarino, noto come Don Alfonso. In studio arrivano anche Emanuela Fanelli, Lino Musella e Claudia Pandolfi, protagonisti del nuovo film di Paolo Genovese, e Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia. Dove è girata l’ultima puntata di Felicità 2026? L’ultima puntata di Felicità 2026 è girata a Sorrento. La trasmissione parte dallo storico Grand Hotel Excelsior Vittoria, con un omaggio a Enrico Caruso e Lucio Dalla. Chi conduce Felicità 2026? Felicità 2026 è un magazine condotto da Pascal Vicedomini. Nella puntata finale da Sorrento, Veronica Maya accompagna il pubblico in un viaggio tra le bellezze, le tradizioni e le eccellenze della cittadina campana. Di cosa parla Felicità 2026 su Rai 2? Felicità 2026 si intitola “La stagione della Pace” ed è il magazine di Pascal Vicedomini dedicato alle eccellenze “tricolori”. Unisce spettacolo, territori e identità locali in un formato culturale e turistico.