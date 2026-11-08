Barry Keoghan è Ringo Starr nei film di Sam Mendes e torna in sala con Butterfly Jam

di Redazione ZON

In sintesi. L’attore irlandese Barry Keoghan interpreta Ringo Starr in «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», i quattro film sui Beatles diretti da Sam Mendes, con riprese in corso all’8 novembre 2026. Barry Keoghan torna in sala il 3 dicembre 2026 con Butterfly Jam, dramma di Kantemir Balagov in uscita con Europictures.

I punti chiave Barry Keoghan interpreta Ringo Starr nei quattro film sui Beatles diretti da Sam Mendes.

Butterfly Jam, dramma di Kantemir Balagov con Barry Keoghan, esce in sala il 3 dicembre 2026 con Europictures.

In Butterfly Jam Barry Keoghan è Azik, padre del sedicenne Temir, detto Pyteh, interpretato da Talha Akdogan.

Butterfly Jam ha aperto la Quinzaine des Cinéastes del Festival di Cannes.

Barry Keoghan ha ottenuto una nomination agli Oscar e ha vinto il Bafta per Gli spiriti dell’isola.

Barry Keoghan interpreta Ringo Starr in «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», i quattro film sui Beatles diretti da Sam Mendes che l’attore irlandese sta girando. Il suo prossimo ritorno in sala è però Butterfly Jam, dramma di Kantemir Balagov in uscita il 3 dicembre 2026 con Europictures.

Che cosa si sa dei film sui Beatles di Sam Mendes

Il progetto di Sam Mendes è composto da quattro film dedicati ai Fab Four. Barry Keoghan, classe 1992, ha ottenuto il ruolo di Ringo Starr e sta lavorando alle riprese.

Mendes è l’ultimo nome nella lista dei registi con cui Keoghan ha lavorato: prima di lui ci sono Yorgos Lanthimos, Christopher Nolan, Emerald Fennell, Andrea Arnold, Martin McDonagh e Chloé Zhao.

Butterfly Jam racconta un padre sognatore nella comunità circassa del New Jersey

In Butterfly Jam Keoghan è Azik, un padre sognatore, immaturo, amorevole e irrefrenabile. La storia è ambientata nella comunità circassa di Newark, nel New Jersey.

Il figlio di Azik è Temir, detto Pyteh, sedicenne introspettivo interpretato da Talha Akdogan. Il ragazzo divide le giornate tra la lotta libera, sport per cui ha un grande talento, e il ristorante di famiglia, in difficoltà economica.

Il ristorante è tenuto in piedi soprattutto da Zalya, sorella di Azik, interpretata da Riley Keough. Quando la violenza colpisce la famiglia, Pyteh deve decidere se stravolgere la propria vita per compiere una vendetta. Nel racconto è coinvolta anche Monica Bellucci.

Il film ha aperto la Quinzaine des Cinéastes all’ultimo Festival di Cannes. Il regista Kantemir Balagov, di origine cabarda, ha lasciato la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Keoghan: «Se provo un’emozione, la esprimo»

In un’intervista all’ANSA, Keoghan spiega di essere cresciuto con la nonna, la sorella e la zia, che si sono prese cura di lui da quando aveva 10 o 11 anni. L’attore ha perso la madre a 12 anni.

Sulla nonna dice: «ha cresciuto dieci figli, il che, per me, supera qualsiasi impresa maschile». Secondo Keoghan, quelle tre figure femminili gli hanno permesso di entrare in contatto con una parte di sé che nella società viene spesso negata agli uomini.

L’attore segue un percorso di terapia, che definisce «la cosa migliore che abbia mai fatto». Sul lavoro di attore dice: «Non voglio fare prediche, né spingere per forza gli uomini ad andare in terapia; voglio solo che il pubblico percepisca la verità in ciò che mostro».

Keoghan ritiene che la facciata da «duro» dei classici protagonisti maschili possa essere dannosa per le generazioni più giovani.

Perché Keoghan vuole lavorare di nuovo con Balagov

Keoghan definisce Balagov «una leggenda» e cita La ragazza d’autunno come il film che spiega perché ogni attore vorrebbe lavorare con lui. Aggiunge: «Mi piacerebbe lavorare di nuovo insieme».

Su Bellucci, la cui presenza nel film è per Keoghan «un’altra delle idee geniali di Kantemir», l’attore dice di essere stato entusiasta.

La lista di registi scritta a 17 o 18 anni

Keoghan racconta di aver scritto online, a 17 o 18 anni, un elenco di registi con cui voleva lavorare. Dice di aver già collaborato con otto o nove di loro.

Il suo messaggio, ripetuto anche agli studenti nella masterclass tenuta a Roma per Alice nella città, è: «è fondamentale non lasciare che nessuno smorzi il tuo sogno».

Nella carriera di Keoghan, arrivata a questo punto in meno di dieci anni, ci sono Il sacrificio del cervo sacro, Dunkirk, Saltburn e Gli spiriti dell’isola. Per quest’ultimo ha ottenuto una nomination agli Oscar e ha vinto il Bafta.

Domande frequenti Chi interpreta Ringo Starr nei film sui Beatles di Sam Mendes? Ringo Starr è interpretato dall’attore irlandese Barry Keoghan, classe 1992. Il progetto di Sam Mendes si intitola «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» ed è composto da quattro film, le cui riprese sono in corso. Quando esce Butterfly Jam al cinema? Butterfly Jam esce in sala il 3 dicembre 2026 con Europictures. È un dramma diretto da Kantemir Balagov, con Barry Keoghan protagonista. Di cosa parla Butterfly Jam? Butterfly Jam è ambientato nella comunità circassa di Newark, nel New Jersey. Racconta di Pyteh, sedicenne che divide le giornate tra la lotta libera e il ristorante di famiglia, e che deve decidere se stravolgere la propria vita per compiere una vendetta quando la violenza colpisce la famiglia. Chi recita in Butterfly Jam oltre a Barry Keoghan? Talha Akdogan interpreta Temir, detto Pyteh, il figlio di Azik. Riley Keough interpreta Zalya, sorella di Azik, e nel racconto è coinvolta anche Monica Bellucci. Quanti sono i film sui Beatles diretti da Sam Mendes? I film sui Beatles diretti da Sam Mendes sono quattro e fanno parte del progetto «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event». Sono dedicati ai Fab Four, e Barry Keoghan vi interpreta Ringo Starr.