Domenica In 8 novembre 2026: ospiti, orari e scaletta della settima puntata

di Redazione ZON

In sintesi. La settima puntata della cinquantunesima edizione di Domenica In va in onda l’8 novembre 2026 su Rai 1, dalle 14.00 alle 17.10, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Mara Venier. In studio ci sono Michele Placido, Emanuela Fanelli e Lucio Corsi, con il talk su Ballando con le Stelle e uno spazio sul caso Garlasco.

I punti chiave Domenica In va in onda l’8 novembre 2026 su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10 con la conduzione di Mara Venier.

La puntata dell’8 novembre 2026 è la settima della cinquantunesima edizione di Domenica In.

Michele Placido, Emanuela Fanelli e Lucio Corsi sono i tre ospiti in studio nella puntata dell’8 novembre 2026.

La serie «Livatino: il giudice e i suoi assassini», diretta da Michele Placido, va in onda in prima serata su Rai 1 il 9 e il 10 novembre 2026.

Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le Stelle, ha dichiarato il 7 novembre 2026 che non sarà a Domenica In.

Domenica In va in onda l’8 novembre 2026 su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10 con Mara Venier: in studio Michele Placido, Emanuela Fanelli, Lucio Corsi e il talk su Ballando con le Stelle.

Chi conduce Domenica In e da dove va in onda

La puntata dell’8 novembre 2026 è la settima della cinquantunesima edizione di Domenica In. Il programma va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Mara Venier conduce Domenica In per la diciottesima volta, la nona consecutiva. Al suo fianco ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

In studio c’è anche una nuova band, con Timothy Cavicchini come nuovo frontman.

Quali ospiti ci sono in studio nella puntata dell’8 novembre

Gli ospiti della settima puntata di Domenica In sono riassunti nella tabella.

Ospite Perché è a Domenica In Michele Placido Regista della serie «Livatino: il giudice e i suoi assassini» Emanuela Fanelli Presenta il film «Il rumore delle cose nuove» di Paolo Genovese Lucio Corsi Canta il nuovo singolo «Napoleone buonanotte»

La serie diretta da Michele Placido va in onda in prima serata su Rai 1 il 9 e il 10 novembre 2026. Giuseppe Di Domenico interpreta Rosario Livatino e Nino Frassica ne interpreta il padre.

Il film «Il rumore delle cose nuove» di Paolo Genovese, con Emanuela Fanelli, arriva al cinema il 12 novembre 2026.

Il talk su Ballando con le Stelle e chi non ci sarà

Domenica In dedica il consueto talk alla puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 7 novembre 2026. Ospiti di Mara Venier sono Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione.

Con loro ci sono gli opinionisti Anna Pettinelli, Alan Friedman e Rossella Erra. Enzo Miccio stila la sua classifica Top5.

Jimmy Ghione era finito al ballottaggio nella sesta puntata di Ballando con le Stelle. La sua eliminazione è stata annullata dalla wild card giocata da Matteo Addino.

Quella sera Noemi Bocchi ha vinto per la seconda settimana consecutiva. Ornella Muti ha ballato 38 secondi per un infortunio alla spalla, è finita ultima nella classifica tecnica e non si è ritirata.

Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le Stelle, ha detto la sera del 7 novembre 2026 che non sarà a Domenica In. Le sue parole: «non mi sento ancora a mio agio con l’accaduto».

Il caso Garlasco e l’inviato nel Lazio

Nello spazio di attualità Mara Venier e Tommaso Cerno parlano delle ultime novità sul caso Garlasco. Gli ospiti sono Giovanna Botteri, Ilenia Petracalvina, Rita Cavallaro e Antonino Monteleone.

Savino Zaba, inviato de «Il pranzo della domenica», si collega da una località del Lazio.

Domande frequenti A che ora va in onda Domenica In l’8 novembre 2026? Domenica In va in onda l’8 novembre 2026 su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10. La puntata è la settima della cinquantunesima edizione ed è condotta da Mara Venier dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Chi sono gli ospiti di Domenica In dell’8 novembre 2026? Gli ospiti in studio sono Michele Placido, regista della serie «Livatino: il giudice e i suoi assassini», Emanuela Fanelli, che presenta il film «Il rumore delle cose nuove» di Paolo Genovese, e Lucio Corsi, che canta il singolo «Napoleone buonanotte». Chi conduce Domenica In nel 2026? Mara Venier conduce Domenica In per la diciottesima volta, la nona consecutiva. Al suo fianco ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Alberto Ravagnani sarà a Domenica In l’8 novembre 2026? No. Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le Stelle, ha detto la sera del 7 novembre 2026 che non sarà a Domenica In. Le sue parole sono: «non mi sento ancora a mio agio con l’accaduto». Chi partecipa al talk su Ballando con le Stelle a Domenica In? Il talk è dedicato alla puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 7 novembre 2026. Gli ospiti di Mara Venier sono Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione, con gli opinionisti Anna Pettinelli, Alan Friedman e Rossella Erra.

Immagine di repertorio

Fonte: Super Guida TV · Davide Maggio · Davide Maggio