La Rochelle, in Sudafrica il primo caso di stencil nell’arte rupestre dell’Africa meridionale

di Redazione ZON

In sintesi. Due figure umane alte circa nove centimetri, realizzate con la tecnica dello stencil, sono state descritte nel riparo sottoroccia di La Rochelle, vicino a Carolina, nella provincia sudafricana di Mpumalanga. Lo studio è di David G. Pearce e Kiah Johnson. È il primo caso di stencil nell’arte rupestre dell’Africa meridionale; età e autori restano sconosciuti.

I punti chiave Le due figure umane di La Rochelle, in Sudafrica, sono alte circa nove centimetri.

Il riparo di La Rochelle si trova vicino alla città di Carolina, nella provincia di Mpumalanga.

David G. Pearce, del Rock Art Research Institute dell’Università del Witwatersrand, e Kiah Johnson, dell’Università di Cambridge, hanno descritto le figure sul South African Archaeological Bulletin.

Le figure di La Rochelle sono il primo caso documentato di stencil nell’arte rupestre dell’Africa meridionale.

L’età delle due figure, i loro autori e il materiale delle sagome sono sconosciuti.

Due figure umane alte circa nove centimetri, realizzate con la tecnica dello stencil, sono state individuate nel riparo sottoroccia di La Rochelle, vicino alla città di Carolina, in Sudafrica. Nell’Africa australe questa tecnica non era mai stata documentata.

Dove sono state trovate le due figure e chi le ha descritte

Il riparo di La Rochelle si trova nella provincia sudafricana di Mpumalanga, nella parte nordorientale del paese. Il sito è già noto per la presenza di altre pitture rupestri.

Le due figure sono state descritte da David G. Pearce, del Rock Art Research Institute dell’Università del Witwatersrand, e da Kiah Johnson, dell’Università di Cambridge. Lo studio è stato pubblicato sul South African Archaeological Bulletin.

Perché le figure sono vuoti di colore e non disegni

Le due figure non sono dipinte direttamente sulla roccia. Appaiono come spazi privi di pigmento, circondati da una traccia di colore rosso.

Secondo i ricercatori, si tratta di stencil. Si appoggia una sagoma alla parete e si soffia o si spruzza il pigmento intorno. Quando la sagoma viene tolta, la roccia sotto resta senza colore e restituisce il contorno della figura.

L’interpretazione si basa sulla distribuzione del pigmento. La concentrazione è maggiore tra le due sagome e diminuisce verso l’esterno, dove compare un alone di piccole macchie. Mancano anche i contorni netti tipici delle pitture fatte con pennelli o con le dita.

Che cosa resta sconosciuto su età, autori e materiale delle sagome

La cronologia delle due figure non è nota. Le immagini non si sovrappongono ad altri motivi del riparo e non hanno relazioni che permettano di stabilire una sequenza temporale.

Anche l’identità di chi realizzò le figure resta sconosciuta.

Non è possibile stabilire nemmeno con quale materiale siano state fatte le sagome. Gli autori considerano cera d’api, argilla, legno, osso, fibre o cuoio, ma precisano che nessuna prova sostiene un’ipotesi specifica.

Perché la scoperta conta anche senza una data

La tecnica dello stencil è documentata nell’arte preistorica già a partire da 35.000 anni fa. Il dato riguarda la tecnica in generale: le due figure di La Rochelle non hanno una datazione.

Lo stencil con sagoma di figura umana è noto in diverse regioni del mondo. Quello di La Rochelle è il primo caso documentato nell’arte rupestre dell’Africa meridionale.

Gli autori dello studio sperano che nuove indagini individuino altri esempi. Servirebbero a capire meglio come si è diffuso questo modo di produrre immagini.

Domande frequenti Che cos’è la tecnica dello stencil nell’arte rupestre? Si appoggia una sagoma alla parete e si soffia o si spruzza il pigmento intorno. Quando la sagoma viene tolta, la roccia sotto resta senza colore e restituisce il contorno della figura. Dove si trova il riparo di La Rochelle? Il riparo sottoroccia di La Rochelle si trova vicino alla città di Carolina, nella provincia sudafricana di Mpumalanga, nella parte nordorientale del paese. Il sito è già noto per la presenza di altre pitture rupestri. Quanti anni hanno le figure a stencil di La Rochelle? L’età delle due figure non è nota. Non si sovrappongono ad altri motivi del riparo e non hanno relazioni che permettano di stabilire una sequenza temporale. La data di 35.000 anni fa riguarda la tecnica dello stencil in generale, non queste figure. Chi ha scoperto le figure a stencil in Sudafrica? Le due figure sono state descritte da David G. Pearce, del Rock Art Research Institute dell’Università del Witwatersrand, e da Kiah Johnson, dell’Università di Cambridge. Lo studio è stato pubblicato sul South African Archaeological Bulletin. Con quale materiale erano fatte le sagome degli stencil di La Rochelle? Il materiale non è stabilito. Gli autori dello studio considerano cera d’api, argilla, legno, osso, fibre o cuoio, ma precisano che nessuna prova sostiene un’ipotesi specifica.