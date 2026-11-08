Come usare Gemini Live con la fotocamera per farti guidare

di Redazione ZON

In sintesi. Per usare la fotocamera in Gemini Live bisogna aprire l’app Gemini su Android o iPhone, toccare «Live» e poi «Fotocamera», quindi inquadrare l’oggetto e fare le domande a voce. Secondo Google la funzione è gratuita per tutti dal maggio 2025. Su Android servono Android 10 o successivo e almeno 2 GB di RAM. Dati verificati a novembre 2026.

I punti chiave Secondo Google, la fotocamera in Gemini Live è gratuita per tutti su Android e iOS dal maggio 2025.

Su Android la fotocamera in Gemini Live richiede Android 10 o successivo, almeno 2 GB di RAM e l’app Gemini aggiornata.

La guida visiva di Gemini Live è descritta come funzione per Android e richiede Android 9 o successivo.

La fotocamera di Gemini Live si disattiva quando l’utente esce dall’app Gemini o blocca lo schermo, e si riattiva toccando di nuovo «Fotocamera».

Per iPhone e iPad la versione minima di iOS necessaria alla fotocamera di Gemini Live non è stata resa nota nelle fonti consultate.

Apri l’app Gemini su Android o iPhone, tocca «Live», poi «Fotocamera»: inquadra ciò di cui vuoi parlare e fai le domande a voce. Secondo Google la funzione è gratuita per tutti su Android e iOS dal maggio 2025. Su Android servono Android 10 o successivo, almeno 2 GB di RAM e l’app aggiornata.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Che cosa serve per usare la fotocamera in Gemini Live?

Serve l’app Gemini, non un sito. Funziona su smartphone Android e su iPhone e iPad. Non è richiesto un abbonamento: Google ha annunciato nel maggio 2025, in occasione del Google I/O, che fotocamera e condivisione dello schermo in Live sono gratuite per tutti.

Prima di iniziare controlla i requisiti nella tabella.

Funzione Piattaforma Requisiti indicati Fotocamera in Live Android Android 10 o successivo, 2 GB di RAM o più, app Gemini aggiornata Fotocamera in Live iPhone e iPad App Gemini; la versione minima di iOS non è stata resa nota nelle fonti consultate Guida visiva Android Android 9 o successivo, app e sistema aggiornati, nelle regioni e nelle lingue in cui Gemini Live è supportato Guida visiva iPhone e iPad Nessuna conferma ufficiale trovata

I due requisiti Android (10 e 9) non si contraddicono: riguardano funzioni diverse.

Come si attiva la fotocamera in Gemini Live?

I passaggi sono gli stessi su Android e iPhone, con piccole differenze nei nomi dei pulsanti a seconda del telefono.

Aggiorna l’app Gemini e verifica che il telefono sia compatibile. Apri l’app Gemini. Su un Pixel puoi anche tenere premuto il tasto di accensione. Tocca «Live», l’icona a forma di onda sonora in basso a destra nella barra del prompt. Si apre l’interfaccia a schermo intero, con i pulsanti per fotocamera e condivisione dello schermo. Tocca «Fotocamera». Se compare la richiesta, concedi l’autorizzazione all’uso della fotocamera. Inquadra l’oggetto o la scena e fai le domande a voce, in modo naturale. Per smettere di condividere la fotocamera, tocca di nuovo «Fotocamera». La conversazione Live può continuare.

Sui Samsung Galaxy, secondo la pagina di supporto di Samsung Italia, si tocca l’icona Live accanto al microfono e poi si sceglie fotocamera o condivisione dello schermo.

Come si cambia fotocamera e si controlla la sessione?

Durante la condivisione puoi interrompere Gemini in qualsiasi momento, mettere in pausa o fermare la condivisione e passare tra fotocamera anteriore, posteriore e schermo.

Per cambiare fotocamera usa il pulsante dedicato nell’interfaccia. Nella guida ufficiale per iPhone e iPad (in inglese) è indicato come «Switch to rear or front camera».

Che cosa puoi chiedere a Gemini mentre inquadri?

Parla come faresti con una persona accanto a te. Gemini vede ciò che inquadri e risponde a voce. Gli usi indicati nelle fonti sono, per esempio, leggere un’etichetta piccola o capire che cosa hai intorno.

Una richiesta di esempio, da adattare: inquadra l’etichetta di un prodotto e chiedi «Che cosa c’è scritto qui?». Se l’inquadratura non è corretta, con la guida visiva attiva Gemini ti dà indicazioni vocali per riposizionare il telefono.

Come attivare la guida visiva su Android?

La guida visiva (in inglese «Guided Vision») aggiunge segnali audio che aiutano a leggere un’etichetta o a orientarsi nell’ambiente. È descritta come funzione per Android.

Apri l’app Gemini. Tocca la tua immagine profilo o l’iniziale in alto e vai nelle impostazioni. Attiva «Use guided vision in Live». Il nome compare in inglese: il nome italiano esatto non è stato trovato, anche se la pagina italiana parla di «guida visiva». Apri «Live» e condividi la fotocamera. Per chiudere la sessione tocca «End Live session».

Una testata di settore ha scritto nell’agosto 2026 di una possibile scorciatoia in Impostazioni > Accessibilità > Visione guidata. Non risulta confermata da Google.

Perché la fotocamera si spegne da sola?

Secondo la guida ufficiale, la fotocamera si disattiva quando esci dall’app Gemini o blocchi lo schermo. Se riprendi la chat Live può riattivarsi in alcuni casi, ma non si riattiva in automatico dopo lo sblocco o quando rientri nell’app. In quel caso tocca di nuovo «Fotocamera».

La condivisione dello schermo è un’altra funzione. Richiede le notifiche di Gemini Live attive, condivide l’intero schermo e si interrompe se metti Live in pausa o blocchi lo schermo. Per fermarla torna nell’app Gemini e tocca «Disattiva condivisione schermo». In alternativa scorri dall’alto e, nella scheda «Condivisione schermo», tocca «Interrompi condivisione».

Quali limiti e dubbi restano?

Nel 2025 la funzione partì solo per Pixel 9, Galaxy S25 e abbonati a pagamento, poi fu estesa a tutti. Gli articoli di quel periodo possono quindi risultare contraddittori. Non è stata trovata una pagina ufficiale aggiornata a novembre 2026 che confermi che nulla sia cambiato da allora.

Non sono state rese note, nelle fonti consultate, informazioni su durata massima delle sessioni, quote d’uso per chi non paga, restrizioni di età, paese o tipo di account (per esempio Workspace o profili supervisionati). Manca anche una conferma ufficiale sul supporto dell’italiano nella fotocamera di Live: se il pulsante non compare, controlla lingua, regione e aggiornamenti dell’app.

Che fine fanno audio e video delle sessioni?

Nel febbraio 2025 Google dichiarò che audio, video e condivisioni dello schermo in Live vengono salvati nell’attività delle app Gemini, se questa è attiva. È un dato riportato da una testata, non dalla pagina di assistenza attuale. Controlla le impostazioni dell’attività nel tuo account Google prima di inquadrare documenti o persone.

Domande frequenti Come si attiva la fotocamera in Gemini Live? Si apre l’app Gemini, si tocca «Live» e poi «Fotocamera», concedendo l’autorizzazione all’uso della fotocamera se compare la richiesta. Poi si inquadra l’oggetto e si fanno le domande a voce. I passaggi sono gli stessi su Android e iPhone, con piccole differenze nei nomi dei pulsanti. La fotocamera di Gemini Live è gratis? Sì. Google ha annunciato nel maggio 2025, in occasione del Google I/O, che fotocamera e condivisione dello schermo in Gemini Live sono gratuite per tutti su Android e iOS. Non è richiesto un abbonamento. Come si attiva la guida visiva di Gemini Live su Android? Nell’app Gemini si tocca l’immagine profilo o l’iniziale in alto, si apre il menu delle impostazioni e si attiva «Use guided vision in Live». Poi si apre «Live» e si condivide la fotocamera. Il nome dell’opzione compare in inglese: il nome italiano esatto non è stato trovato. Perché la fotocamera di Gemini Live si spegne da sola? Secondo la guida ufficiale, la fotocamera si disattiva quando si esce dall’app Gemini o si blocca lo schermo. Non si riattiva in automatico dopo lo sblocco o quando si rientra nell’app. In quel caso basta toccare di nuovo «Fotocamera». Gemini Live salva audio e video delle sessioni? Nel febbraio 2025 Google dichiarò che audio, video e condivisioni dello schermo in Live vengono salvati nell’attività delle app Gemini, se questa è attiva. Il dato è riportato da una testata, non dalla pagina di assistenza attuale. Conviene controllare le impostazioni dell’attività nel proprio account Google.

Fonte: Guida di App Gemini (Google) – Parlare in modo naturale con Gemini Live, Android, IT · Gemini Apps Help (Google) – Talk naturally with Gemini Live, iPhone & iPad, EN · Guida Accessibilità Android (Google) – Guided vision in Gemini Live · Android.com (Google) – Gemini Live: camera & screen sharing · Blog Google – Gemini App: 7 updates from Google I/O 2025 · Blog Google – Guided Vision in Gemini Live · Google Store – How to use Gemini Live with Screen Sharing & Camera on Pixel · Samsung Italia – Come usare Google Gemini sul tuo telefono Galaxy · 9to5Google · Engadget · TechRadar · TuttoAndroid