Chi è Maxibon in Nord Sud Ovest Est: Maurizio Merluzzo, voce di Zamasu

di Redazione ZON

In sintesi. Maxibon è il personaggio che nel sesto episodio della serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 fa entrare Max Pezzali e Mauro Repetto in un locale di Los Angeles. Lo interpreta Maurizio Merluzzo, doppiatore noto per aver dato voce a Zamasu in Dragon Ball Super, popolare su YouTube e praticante di wrestling.

I punti chiave Maurizio Merluzzo interpreta Maxibon nel sesto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883.

Maxibon lavora all’ingresso di un locale di Los Angeles e fa entrare Max Pezzali e Mauro Repetto dopo averli riconosciuti.

Maxibon è un ex compagno di scuola di Lello, il corriere il cui furgone guasto fa perdere il volo alla modella Brandi.

Maurizio Merluzzo è conosciuto come doppiatore di Zamasu in Dragon Ball Super.

Maurizio Merluzzo è attivo su YouTube e pratica il wrestling.

Nel sesto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 il personaggio di Maxibon fa entrare Max Pezzali e Mauro Repetto in un locale di Los Angeles. A interpretarlo è Maurizio Merluzzo, doppiatore e volto noto del web.

Che cosa fa Maxibon nella serie sugli 883

Maxibon è un ragazzo italiano che lavora all’ingresso di un locale di Los Angeles. Max e Mauro tentano di convincere il personale di sicurezza di essere due musicisti famosissimi in Italia.

Per dimostrarlo, Max e Mauro cantano Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Il buttafuori non si lascia impressionare dal loro successo italiano.

A cambiare la scena è Maxibon, che riconosce subito i due artisti. Spiega al collega che in Italia sono vere star e racconta di aver ascoltato le loro canzoni sul walkman mentre andava al lavoro.

Grazie a lui Max e Mauro entrano nel locale, e Repetto può proseguire la ricerca di Brandi.

Perché Maxibon è più di una comparsa

Il personaggio era già presente nella trama dell’episodio. Maxibon è un ex compagno di scuola di Lello, vecchio conoscente dei protagonisti.

Un incontro casuale tra i due avvia una catena di coincidenze. Lello lavora come corriere e si ritrova coinvolto in una serie di imprevisti, che culminano nel guasto del suo furgone.

Il furgone ostacola il percorso di Brandi verso l’aeroporto. La modella perde così il volo che aveva prenotato.

Maxibon condivide inoltre con Max e Mauro il desiderio di cercare fortuna lontano da casa. Loro arrivano negli Stati Uniti dopo il successo musicale, lui sta vivendo un’esperienza molto diversa, lavorando all’ingresso di un locale. I loro percorsi si incrociano per pochi minuti, ma finiscono per influenzarsi.

Chi è Maurizio Merluzzo, l’attore dietro Maxibon

Maurizio Merluzzo è conosciuto soprattutto come doppiatore. Tra i suoi ruoli più noti c’è Zamasu in Dragon Ball Super, a cui si aggiungono vari personaggi dell’universo anime.

Merluzzo è popolare anche su YouTube, dove alterna intrattenimento, comicità, allenamento fisico e progetti legati alla cultura nerd. Pratica inoltre il wrestling, una passione coltivata parallelamente al lavoro nello spettacolo.

Con il cameo in Nord Sud Ovest Est, Merluzzo incontra un pubblico diverso dal suo: gli spettatori appassionati della storia di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Domande frequenti Chi è Maxibon in Nord Sud Ovest Est? Maxibon è un ragazzo italiano che lavora all’ingresso di un locale di Los Angeles nella serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883. È anche un ex compagno di scuola di Lello, vecchio conoscente di Max Pezzali e Mauro Repetto. Chi interpreta Maxibon in Nord Sud Ovest Est? Maxibon è interpretato da Maurizio Merluzzo, doppiatore e volto noto del web. Il suo cameo compare nel sesto episodio della serie sugli 883. Cosa fa Maxibon nel sesto episodio della serie sugli 883? Maxibon riconosce Max Pezzali e Mauro Repetto davanti a un locale di Los Angeles. Spiega al collega della sicurezza che in Italia sono vere star e che ascoltava le loro canzoni sul walkman andando al lavoro. Grazie a lui i due entrano nel locale. Chi è il doppiatore di Zamasu in Dragon Ball Super? Zamasu in Dragon Ball Super è uno dei ruoli più noti di Maurizio Merluzzo. Merluzzo ha doppiato anche altri personaggi dell’universo anime. Cosa fa Maurizio Merluzzo oltre al doppiaggio? Maurizio Merluzzo è popolare su YouTube, dove alterna intrattenimento, comicità, allenamento fisico e progetti legati alla cultura nerd. Pratica inoltre il wrestling, passione coltivata parallelamente al lavoro nello spettacolo.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste