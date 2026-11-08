Ballando, Milly Carlucci difende Alberto Ravagnani dopo l’intervista a Bella Ma’

di Redazione ZON

In sintesi. Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ha espresso solidarietà all’ex sacerdote Alberto Ravagnani nella sesta puntata del programma, andata in onda su Rai 1 sabato 7 novembre 2026. La solidarietà riguarda l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a Bella Ma’. Carlucci non ha mai pronunciato il nome di Diaco.

I punti chiave Milly Carlucci ha aperto la sesta puntata di Ballando con le Stelle, il 7 novembre 2026 su Rai 1, con un discorso di solidarietà ad Alberto Ravagnani.

Milly Carlucci non ha mai pronunciato il nome di Pierluigi Diaco, ma ha parlato di aggressione e di rispetto dei confini personali.

La Rai ha diffuso un comunicato di scuse per i toni eccessivi usati da Pierluigi Diaco nei confronti di Alberto Ravagnani.

Alberto Ravagnani ha detto di essere ormai sereno, ma di essersi sentito imbarazzato durante l’intervista a Bella Ma’.

La giuria di Ballando con le Stelle ha acclamato l’esibizione di Alberto Ravagnani nella sesta puntata.

Milly Carlucci ha aperto la sesta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 7 novembre 2026 su Rai 1, con un discorso di solidarietà ad Alberto Ravagnani. Il riferimento è all’intervista che l’ex sacerdote ha rilasciato a Pierluigi Diaco a Bella Ma’ nel corso della settimana. Nel discorso Carlucci non ha mai pronunciato il nome di Diaco.

Cosa ha detto Milly Carlucci sulla fiducia tra il cast e il programma

Milly Carlucci ha ringraziato il cast di Ballando con le Stelle, definendolo «straordinario». Secondo la conduttrice, i concorrenti contribuiscono a un successo del programma più alto di quello di tutti gli anni precedenti.

Poi ha spiegato perché i concorrenti si raccontano davanti alle telecamere:

“Si fidano di noi quando arrivano qui in diretta… E soprattutto si fidano di noi quando ci raccontano di se stessi. Questo è possibile perché ognuno di loro sa che il racconto è personale e libero, avviene nel più profondo rispetto della loro individualità, dei loro limiti e dei confini che vogliono mettere a quello che ci vogliono regalare, senza mai nessuna forzatura e in un clima di grande fiducia e grande accoglienza”.

Milly Carlucci ha poi parlato di «famiglia» e di aggressione, citando Ravagnani per nome:

“Quando un membro di una famiglia viene aggredito, è come aggredire l’intera famiglia. E questo è stato quello che noi abbiamo provato questa settimana. Questo è stato il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti intorno ad Alberto… Grande solidarietà e rispetto per la persona che lui è”.

Perché l’intervista di Diaco a Ravagnani ha fatto discutere

L’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a Bella Ma’ ha fatto discutere nel corso della settimana. Le domande riguardavano in modo molto intimo la vita privata dell’ospite e gli hanno causato evidente imbarazzo.

La Rai ha diffuso un comunicato di scuse per i toni eccessivi usati dal giornalista nei confronti di Ravagnani.

Come ha risposto Alberto Ravagnani durante la puntata

Alberto Ravagnani, tornato in pista a Ballando con le Stelle il 7 novembre 2026 dopo una settimana definita turbolenta, ha parlato dell’intervista a Bella Ma’. Ha detto di essere ormai sereno, ma di essersi sentito a disagio durante la conversazione con Diaco.

“Ormai sono assolutamente sereno. Però nel momento in cui ero lì a fare l’intervista mi sono sentito imbarazzato. E poi ho percepito un po’ di violenza nel tentativo di forzare la mia privacy”.

Ravagnani ha aggiunto un principio generale sul rapporto tra notorietà e riservatezza:

“Essere un personaggio pubblico non vuol dire che io devo far sapere a tutti della mia vita privata. Non c’è nessun dovere di dare delle risposte rispetto alla vita intima e privata”.

L’esibizione di Ravagnani nella sesta puntata di Ballando con le Stelle è stata acclamata dalla giuria.

Domande frequenti Cosa ha detto Milly Carlucci su Alberto Ravagnani a Ballando con le Stelle? Nella sesta puntata, andata in onda il 7 novembre 2026 su Rai 1, Milly Carlucci ha detto che aggredire un membro di una famiglia è come aggredire l’intera famiglia. Ha aggiunto che tutto il cast si è stretto intorno ad Alberto Ravagnani, esprimendo «grande solidarietà e rispetto per la persona che lui è». Milly Carlucci ha nominato Pierluigi Diaco a Ballando con le Stelle? No, nel suo discorso del 7 novembre 2026 Milly Carlucci non ha mai pronunciato il nome di Pierluigi Diaco. Il riferimento era all’intervista che Diaco ha fatto ad Alberto Ravagnani a Bella Ma’ nel corso della settimana. Cosa è successo nell’intervista di Diaco a Ravagnani a Bella Ma’? Le domande di Pierluigi Diaco riguardavano in modo molto intimo la vita privata di Alberto Ravagnani e gli hanno causato evidente imbarazzo. La Rai ha poi diffuso un comunicato di scuse per i toni eccessivi usati dal giornalista. Cosa ha detto Alberto Ravagnani dopo l’intervista a Bella Ma’? Durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani ha detto di essere ormai sereno, ma di essersi sentito imbarazzato durante l’intervista. Ha dichiarato di aver percepito «un po’ di violenza» nel tentativo di forzare la sua privacy e che un personaggio pubblico non ha alcun dovere di rispondere sulla vita intima.

Fonte: LaNostraTv