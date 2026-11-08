Come fare lo SPID gratis: metodi, costi e quale scegliere

di Redazione ZON

In sintesi. Lo SPID si può avere gratis se il riconoscimento avviene con CIE, CNS, firma digitale o di persona presso una pubblica amministrazione aderente. L’uso dello SPID è sempre gratuito per i cittadini. A novembre 2026 Poste, InfoCert e Aruba chiedono però un canone di circa 6 euro l’anno dal secondo anno.

I punti chiave L’attivazione dello SPID è gratuita con CIE, CNS, firma digitale o riconoscimento di persona presso una pubblica amministrazione aderente.

Poste chiede ai nuovi utenti dal 1° gennaio 2026 un canone di 6 euro l’anno dal secondo anno di PosteID.

Sono esenti dal canone di Poste le persone con almeno 75 anni, i residenti all’estero e i titolari dell’uso professionale dell’identità digitale.

Aruba chiede 4,90 euro + IVA (5,98 euro IVA inclusa) dal secondo anno, mentre InfoCert chiede 5,98 euro IVA inclusa.

Namirial offre lo SPID Lite gratuito, mentre Sielte, Intesi Group ed EtnaID sono gratuiti secondo un elenco della stampa del 31 luglio 2025.

Lo SPID si può avere gratis, ma dipende dal metodo di riconoscimento e dal gestore. L’uso è sempre gratuito per i cittadini, e l’attivazione non costa nulla con CIE, CNS (tessera sanitaria con chip), firma digitale o di persona presso una pubblica amministrazione aderente. A novembre 2026 Poste, InfoCert e Aruba chiedono però un canone di circa 6 euro l’anno dal secondo anno.

Cosa serve per fare lo SPID?

I requisiti indicati dalla pagina ufficiale SPID sono questi:

almeno 18 anni;

un documento italiano valido: carta d’identità, patente o passaporto;

la tessera sanitaria o il codice fiscale;

un indirizzo email;

un numero di cellulare.

La pagina ufficiale non è aggiornata di recente: prima di iniziare ricontrolla i requisiti sul sito ufficiale SPID (spid.gov.it), dove trovi anche l’elenco dei gestori autorizzati da AgID.

Per i metodi gratuiti servono anche strumenti specifici. Con la CIE ti servono uno smartphone con NFC e il PIN completo della carta. Con la CNS ti servono la tessera attiva, il PIN e un lettore di smart card.

Quali metodi di riconoscimento sono gratuiti?

Il riconoscimento è il passaggio che decide il costo. Può avvenire di persona, via webcam, con audio-video e bonifico, oppure con CIE, CNS o firma digitale. Alcune di queste modalità sono gratuite, altre a pagamento.

Quelle senza costi sono:

CIE (Carta d’Identità Elettronica), con NFC e PIN;

(Carta d’Identità Elettronica), con NFC e PIN; CNS , con lettore smart card;

, con lettore smart card; firma digitale ;

; riconoscimento di persona presso una PA aderente, per esempio lo sportello del Comune.

Non tutti i gestori offrono tutti questi metodi gratis, quindi controlla il prezzo sul sito del gestore prima di confermare.

Come si fa lo SPID gratis, passo dopo passo?

Secondo l’INPS la registrazione ha tre fasi: dati anagrafici, credenziali SPID, riconoscimento. In ordine:

Prepara documento, tessera sanitaria o codice fiscale, email e cellulare. Scegli un gestore autorizzato da AgID e registrati sul suo sito. Inserisci i dati anagrafici. Crea le credenziali SPID. Scegli un metodo di riconoscimento gratuito: CIE, CNS con lettore, firma digitale o sportello di una PA. Prima di confermare, controlla sul sito del gestore il costo del metodo scelto.

Come si fa con la CIE e il telefono?

I nomi esatti dei pulsanti cambiano da gestore a gestore. La procedura descritta da una guida di settore è questa:

Scegli il gestore e seleziona «Registrati». Scegli l’opzione «Carta d’Identità Elettronica». Avvicina la carta al sensore NFC del telefono. Inserisci le 8 cifre del PIN della CIE: 4 arrivano con la carta, 4 per posta. Completa email e numero di cellulare.

Lo stesso sito di settore parla di circa 10-15 minuti: è un dato non ufficiale.

Come si fa lo SPID gratis allo sportello di un Comune?

Le pubbliche amministrazioni aderenti fanno il riconoscimento senza costi. Il sito ufficiale cita come esempio gli sportelli del Comune. Per sapere se il tuo Comune offre il servizio e come prenotare, chiedi al Comune stesso.

Fai verificare la tua identità allo sportello. Aspetta via email il «pacchetto di attivazione». Usa il pacchetto online presso un gestore che ha aderito a questa modalità. Completa il riconoscimento e ottieni lo SPID.

È la strada giusta se non hai smartphone con NFC né lettore di smart card.

Quanto costano i gestori dopo il primo anno?

«Gratis» non vuol dire «gratis per sempre». La tabella riassume i dati disponibili a novembre 2026. Prezzi e metodi cambiano spesso, quindi verificali sul sito del gestore al momento della richiesta.

Gestore Costo dal secondo anno Riconoscimento gratuito Riconoscimento a pagamento Poste (PosteID) 6 euro l’anno per i nuovi utenti dal 1° gennaio 2026 Secondo la stampa: PIN, firma digitale remota, CIE con PIN App con passaporto elettronico o CIE senza PIN: 10 euro IVA inclusa. In ufficio postale: 12 euro (dato di stampa) Aruba (ID Personale) 4,90 euro + IVA (5,98 euro IVA inclusa) CNS attiva con PIN e lettore smart card Videochiamata: 36,48 euro già nel primo anno InfoCert (ID personale) 5,98 euro IVA inclusa; il rinnovo richiede il consenso dell’utente Le fonti divergono (vedi avvertenze) Da verificare sul sito del gestore Namirial SPID Lite gratuito. SPID Full gratuito con altri servizi Namirial, altrimenti 9,99 euro + IVA CIE per lo SPID Personale Video identificazione (19,90 euro + IVA secondo la stampa) Sielte, Intesi Group, EtnaID Gratuiti secondo un elenco della stampa del 31 luglio 2025, da riverificare CIE, CNS o firma digitale Da verificare sul sito del gestore

Il riconoscimento via webcam costa di solito tra 9 e 25 euro, in alcuni casi di più. La stampa cita come esempio TIM ID a 24,28 euro.

Chi non paga il canone di Poste?

PosteID è gratuito il primo anno. Dal 1° gennaio 2026 i nuovi utenti pagano 6 euro l’anno dal secondo anno. Chi aveva già lo SPID Poste da più di un anno paga al primo rinnovo annuale.

Sono esenti le persone con almeno 75 anni, i residenti all’estero e i titolari dell’uso professionale dell’identità digitale.

Per chiedere una nuova identità PosteID, secondo la stampa, dal 4 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più accettata.

Per registrarti, vai sul sito di PosteID, clicca «Registrati subito» e scegli «Riconoscimento di persona». In alternativa, registrati dall’App PosteID con passaporto elettronico o CIE. Per il riconoscimento in presenza puoi prenotare un appuntamento sul sito o sull’App Poste Italiane.

Come evitare del tutto il canone?

Ci sono due strade.

La prima è un gestore che mantiene la gratuità. Secondo la stampa sono Namirial (con SPID Lite), Sielte, Intesi Group ed EtnaID. TeamSystem compare invece in alcuni elenchi tra i gestori che hanno introdotto un canone, quindi l’elenco va riverificato.

La seconda è usare la CIE direttamente con l’app CieID, gratuita. Con quell’app accedi agli stessi servizi online della pubblica amministrazione a cui accedi con lo SPID.

Se non paghi il canone, secondo una fonte di settore l’identità viene sospesa e si può ripristinare a pagamento.

Quanto ci vuole per avere lo SPID?

I tempi di rilascio dipendono da ciascun gestore, e la tempistica ufficiale non è stata resa nota. L’unico dato disponibile è quello non ufficiale di 10-15 minuti per il riconoscimento con CIE e NFC.

Quali avvertenze conviene tenere presenti?

Il riconoscimento può costare. Webcam con operatore (circa 10-30 euro), ufficio postale (12 euro) e app PosteID con passaporto o CIE senza PIN (10 euro) sono a pagamento. Verifica il prezzo prima di confermare.

Webcam con operatore (circa 10-30 euro), ufficio postale (12 euro) e app PosteID con passaporto o CIE senza PIN (10 euro) sono a pagamento. Verifica il prezzo prima di confermare. Le fonti si contraddicono sulla CIE. Una fonte la dà a pagamento su Aruba (9,90 euro + IVA) e su InfoCert. Un’altra dice che InfoCert la fa gratis da sito con NFC. Per Namirial è gratuita.

Una fonte la dà a pagamento su Aruba (9,90 euro + IVA) e su InfoCert. Un’altra dice che InfoCert la fa gratis da sito con NFC. Per Namirial è gratuita. Anche su Poste le fonti divergono. Una guida indica gratuito il riconoscimento via SMS su cellulare certificato, mentre Poste elenca il riconoscimento da app a 10 euro. Controlla le condizioni vigenti.

Una guida indica gratuito il riconoscimento via SMS su cellulare certificato, mentre Poste elenca il riconoscimento da app a 10 euro. Controlla le condizioni vigenti. La gratuità vale per i privati. Lo SPID Professionale e Aziendale è a pagamento: Aruba Professionale costa 22 euro + IVA il primo anno e 30 euro + IVA al rinnovo.

Lo SPID Professionale e Aziendale è a pagamento: Aruba Professionale costa 22 euro + IVA il primo anno e 30 euro + IVA al rinnovo. Il livello 3 non lo garantiscono tutti, e per alcuni gestori è a pagamento.

e per alcuni gestori è a pagamento. Italiani all’estero: servono documento italiano valido, codice fiscale o tessera sanitaria, email e cellulare (anche estero). Scegli i metodi online con l’icona EU o mondo. L’emissione è gratuita, salvo alcune modalità.

Domande frequenti Come si fa lo SPID gratis? Si sceglie un gestore autorizzato da AgID, ci si registra sul suo sito e si seleziona un riconoscimento gratuito: CIE con NFC e PIN, CNS con lettore di smart card, firma digitale o sportello di una pubblica amministrazione aderente. Prima di confermare conviene controllare sul sito del gestore il costo del metodo scelto. Lo SPID è gratis per sempre? No. L’uso è gratuito per i cittadini, ma a novembre 2026 Poste, InfoCert e Aruba chiedono un canone di circa 6 euro l’anno dal secondo anno. Namirial con lo SPID Lite resta gratuito, e secondo la stampa lo sono anche Sielte, Intesi Group ed EtnaID. Quanto costa il canone SPID di Poste? PosteID costa 6 euro l’anno dal secondo anno per i nuovi utenti dal 1° gennaio 2026. Chi aveva già lo SPID Poste da più di un anno paga al primo rinnovo annuale. Sono esenti le persone con almeno 75 anni, i residenti all’estero e i titolari dell’uso professionale. Come si fa lo SPID gratis allo sportello del Comune? Si fa verificare l’identità allo sportello e si aspetta via email il pacchetto di attivazione. Poi lo si usa online presso un gestore che ha aderito a questa modalità e si completa il riconoscimento. Per sapere se il proprio Comune offre il servizio e come prenotare bisogna chiedere al Comune stesso. Come evitare del tutto il canone dello SPID? Si può scegliere un gestore che mantiene la gratuità, come Namirial con lo SPID Lite, oppure usare la CIE con l’app CieID, che è gratuita. Con CieID si accede agli stessi servizi online della pubblica amministrazione a cui si accede con lo SPID.

Fonte: SPID – Agenzia per l’Italia Digitale (spid.gov.it), Come attivare SPID · SPID – Cittadini (spid.gov.it) · SPID – SPID per i cittadini italiani all’estero (spid.gov.it) · Helpdesk SPID – riconoscimento presso le PA · INPS – SPID · Consolato d’Italia a Houston (MAECI) · Comune di Bernareggio · Poste Italiane – PosteID · SPID: come si usa, quanto costa e qual è l’ambito di utilizzo · SPID Aruba, come funziona e quanto costa Aruba ID · SPID a pagamento nel 2026: costi reali e novità – Soluzionecomputer.it · Come fare SPID gratis · SPID Gratuito 2026: Attiva l’Identità Digitale a Costo Zero · SPID Aruba vs InfoCert 2026: Quale Conviene (Confronto) · Come attivare SPID gratuitamente · SPID Poste a pagamento: costi, rinnovo e alternative · SPID a pagamento: ecco quali sono quelli gratis · Spid a pagamento: dopo Aruba, Infocert e ora Register.it. E gli altri? – il Salvagente · SPID Poste Italiane: come ottenerlo guida 2026 – Soluzionecomputer.it · FAQ Poste ID