di Redazione ZON

In sintesi. La Giornata mondiale del cappuccino si celebra l’8 novembre 2026. Secondo l’Istituto nazionale espresso italiano (Inei), il cappuccino certificato si prepara con 25 ml di espresso e 100 ml di latte vaccino intero montato a vapore, a 55-60 °C. Secondo Assoutenti e Fipe, il cappuccino costa in media 1,50 euro al Centro Sud e 1,90 euro al Nord.

I punti chiave La Giornata mondiale del cappuccino cade l’8 novembre 2026.

Per l’Istituto nazionale espresso italiano (Inei) il cappuccino certificato richiede 25 ml di espresso, 100 ml di latte vaccino intero montato a vapore e una temperatura tra 55 °C e 60 °C.

Secondo Assoutenti e Fipe il prezzo medio del cappuccino è 1,50 euro al Centro Sud, 1,90 euro al Nord e circa 2,30 euro a Bolzano.

In Italia una regola non scritta esclude il cappuccino dopo le 11 del mattino e dopo un pasto principale.

Il cappuccino più grande del mondo, da 4.250 litri, è stato preparato nel 2013 a Fiera Milano (Rho) da 33 baristi in 12 ore.

Il cappuccino ha la sua Giornata mondiale l’8 novembre 2026. Per l’Istituto nazionale espresso italiano (Inei) si prepara con 25 ml di espresso e 100 ml di latte vaccino intero montato a vapore.

Come si prepara un cappuccino certificato

I parametri dell’Istituto nazionale espresso italiano per il cappuccino certificato sono tre:

25 ml di caffè espresso

100 ml di latte vaccino intero montato a vapore

una temperatura tra 55 °C e 60 °C

Secondo l’Inei, la temperatura indicata serve a preservare la dolcezza degli zuccheri del latte senza bruciarne le proteine.

Per replicare la schiuma del bar a casa, la french press (la caffettiera a stantuffo) è indicata come lo strumento a basso costo più efficace. La rete a maglia fitta dello stantuffo spinge grassi e proteine del latte a legarsi con l’aria e produce una microschiuma simile a quella della lancia a vapore professionale.

Perché in Italia il cappuccino non si beve dopo le 11 né dopo pranzo

In Italia vale una regola non scritta: niente cappuccino dopo le 11 del mattino e niente cappuccino dopo un pasto principale. È una consuetudine radicata, non una norma.

Quanto costa un cappuccino e chi lo beve di più

Secondo recenti indagini di mercato, quasi il 90% degli italiani dichiara di amare il cappuccino. Circa la metà di loro lo beve ogni giorno, mentre quasi il 30% lo riserva a una o due occasioni a settimana.

Il cappuccino piace soprattutto ai giovani tra i 18 e i 34 anni.

Le statistiche di Assoutenti e Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) indicano un prezzo medio che cambia con la zona d’Italia:

Zona Prezzo medio del cappuccino Centro Sud 1,50 euro Nord 1,90 euro Bolzano circa 2,30 euro

Bolzano è la città dove il cappuccino costa di più.

Dalla leggenda di Marco d’Aviano alla lancia a vapore

La leggenda più accreditata attribuisce il cappuccino al frate cappuccino Marco d’Aviano, inviato nel 1683 a Vienna da Papa Innocenzo XI durante l’assedio turco. Trovando il caffè troppo forte e amaro, avrebbe aggiunto latte o panna, notando che il colore ricordava quello del suo saio.

La bevanda a base di espresso e latte montato a vapore è arrivata in Italia alla fine degli anni Quaranta, grazie alle macchine per l’espresso. Solo con la lancia a vapore ad alta pressione i baristi hanno potuto emulsionare il latte fresco incorporando microbolle d’aria.

Lo scrittore irlandese James Joyce visse a Trieste a più riprese tra il 1904 e il 1920. Nei suoi locali preferiti, come il Caffè Pirona, discuteva di letteratura con l’amico Italo Svevo. La bevanda di allora era ancora simile al Kapuziner viennese, un espresso allungato con latte caldo e panna montata.

Record, varianti e il cappuccino in versione artistica

Il cappuccino più grande del mondo, entrato nel Guinness dei primati, è stato realizzato nel 2013 a Fiera Milano (Rho) durante la fiera Host 2013. La tazza aveva una capienza di 4.250 litri. Lo hanno preparato 33 baristi in 12 ore di lavoro, con 9 macchine da caffè.

In Israele è popolarissimo il café hafuch, il caffè sottosopra: il barista versa prima latte caldo e schiuma e aggiunge l’espresso solo alla fine.

In Giappone alcuni baristi sono diventati celebri per il cappuccino 3D, con sculture di gattini, orsetti e cagnolini in schiuma di latte densissima. A Seul, il barista e artista sudcoreano Lee Kang Bin è noto a livello internazionale per aver inventato la CreamArt, che trasforma la superficie della tazza in una tela dipinta a mano.

L’attore australiano Hugh Jackman alterna il cappuccino classico al flat white, la variante australiana con doppio espresso e un sottile strato di microschiuma senza bolle.

Il cappuccino secondo Eduardo De Filippo

Anche Eduardo De Filippo ha dedicato al cappuccino una battuta in napoletano:

«‘O cappuccino è ‘na grande invenzione: cu n’unza ‘e latte e un poco ‘e cafè te faje credere ca haje mangiato!»

In italiano: il cappuccino è una grande invenzione, perché con un pizzico di latte e un po’ di caffè ti fa credere di aver mangiato.

Domande frequenti Quando è la giornata mondiale del cappuccino? La Giornata mondiale del cappuccino si celebra l’8 novembre. Nel 2026 cade quindi l’8 novembre 2026. Come si prepara un cappuccino perfetto? Secondo l’Istituto nazionale espresso italiano (Inei), il cappuccino certificato si prepara con 25 ml di caffè espresso e 100 ml di latte vaccino intero montato a vapore. La temperatura deve essere tra 55 °C e 60 °C, per preservare la dolcezza degli zuccheri del latte senza bruciarne le proteine. Quanto costa un cappuccino al bar in Italia? Secondo le statistiche di Assoutenti e Fipe, il prezzo medio del cappuccino è 1,50 euro al Centro Sud e 1,90 euro al Nord. A Bolzano costa circa 2,30 euro, il prezzo più alto tra le città. Perché in Italia non si beve il cappuccino dopo le 11? In Italia vale una regola non scritta: niente cappuccino dopo le 11 del mattino e niente cappuccino dopo un pasto principale. È una consuetudine radicata, non una norma. Chi ha inventato il cappuccino? La leggenda più accreditata attribuisce il cappuccino al frate cappuccino Marco d’Aviano, inviato nel 1683 a Vienna da Papa Innocenzo XI durante l’assedio turco. Trovando il caffè troppo forte e amaro, avrebbe aggiunto latte o panna.