Amici, anticipazioni dell’8 novembre 2026: torna Angelina Mango

di Redazione ZON

In sintesi. Amici, condotto da Maria De Filippi, va in onda domenica 8 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. L’ospite è Angelina Mango, che canta «Vita da adulti». Secondo le anticipazioni, Shari vince la classifica di canto e Benedetta quella di ballo. Napo, Clara, Anna A. e Anna M. sono assenti e non ci sono eliminazioni.

Aggiornamenti Aggiornamento del 08/11/2026 alle 14:36 Aggiornamento dell’8 novembre 2026. Secondo le anticipazioni di SuperGuida TV riprese da bigodino.it, nella puntata di domenica 8 novembre 2026 Napo, Clara, Anna A. e Anna M. saranno assenti per problemi di salute o infortuni. Angelina Mango presenterà il suo tour e canterà «Vita da adulti». Nella classifica di canto è prima Shari con «Il mondo», davanti a Tìaso, Aura, Kashmere e Andrea Heros. Nel ballo vince Benedetta, seguita da Charli, Riccardo e Lollo. Lollo supera la sfida con Carlotta per decisione di Marcello Sacchetta. Nella puntata non sono previste eliminazioni.

I punti chiave Amici, condotto da Maria De Filippi, va in onda domenica 8 novembre 2026 alle 14 su Canale 5.

Angelina Mango torna sul palco di Amici, dove ha vinto la categoria canto nella stagione 2022/2023.

Angelina Mango ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo nel 2024.

Gigi D’Alessio e Garrison Rochelle giudicano le gare di canto e di ballo nella puntata dell’8 novembre 2026.

Gli allievi di Amici in gara sono 20, divisi in tre categorie: canto, ballo e sport.

Attenzione: spoiler. Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, va in onda domenica 8 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti c’è il ritorno sul palco di Angelina Mango, ex allieva e vincitrice di Sanremo.

Chi giudica le gare di canto e di ballo ad Amici

Nella puntata di Amici dell’8 novembre 2026 le gare di canto e di ballo sono giudicate da due ospiti in studio. Il primo è Gigi D’Alessio, cantautore e musicista multiplatino.

Il secondo è Garrison Rochelle, coreografo di fama internazionale ed ex professore di Amici.

Angelina Mango torna sul palco dove ha iniziato

Angelina Mango è la grande attesa della puntata di Amici dell’8 novembre 2026. Il suo ritorno sul palco del talent è annunciato come uno dei momenti centrali dell’appuntamento.

Angelina Mango ha vinto la categoria canto di Amici nella stagione 2022/2023. Nel 2024 ha vinto anche la 74esima edizione del Festival di Sanremo.

La cantante arriva allo studio di Amici dopo il successo del suo album «Caramé» e del tour nei teatri che ne è seguito.

Sono 20 gli allievi della scuola di Amici in corsa

Il percorso dei 20 allievi di Amici prosegue tra studio, sfide, prove ed esibizioni. Gli allievi sono divisi in tre categorie: canto, ballo e sport.

Categoria Allievi Canto Andrea Heros, Aura, Kashmere, Nicolò, Paulo, Saitta, Shari, Tìaso e i Jed Ballo Anna A., Anna M., Benedetta, Charli, Clara, Lollo, Napo e Riccardo Sport Alex (pattinaggio artistico a rotelle), Gabriele (pugilato), India (judo)

Dove e quando guardare Amici

Amici con Maria De Filippi va in onda domenica 8 novembre 2026 su Canale 5, con inizio alle 14.

Domande frequenti A che ora va in onda Amici l’8 novembre 2026? Amici va in onda domenica 8 novembre 2026 con inizio alle 14. La trasmissione è su Canale 5 ed è condotta da Maria De Filippi. Chi giudica le gare di canto e di ballo ad Amici l’8 novembre 2026? Le gare di canto e di ballo della puntata dell’8 novembre 2026 sono giudicate da due ospiti in studio. Sono Gigi D’Alessio, cantautore e musicista multiplatino, e Garrison Rochelle, coreografo ed ex professore di Amici. Chi è l’ospite di Amici domenica 8 novembre 2026? L’ospite più attesa è Angelina Mango, che torna sul palco di Amici. Ha vinto la categoria canto del talent nella stagione 2022/2023 e nel 2024 la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Quanti sono gli allievi di Amici in gara? Gli allievi di Amici in gara sono 20. Sono divisi in tre categorie: 9 nel canto, 8 nel ballo e 3 nello sport. Quali sono gli allievi di sport di Amici? Gli allievi della categoria sport di Amici sono tre. Sono Alex, che pratica pattinaggio artistico a rotelle, Gabriele, che fa pugilato, e India, che fa judo.