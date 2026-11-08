Mozziconi di sigaretta, i rifiuti più dispersi nell’ambiente: i numeri in Italia e lo studio sulle microplastiche

di Redazione ZON

In sintesi. I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più dispersi nell’ambiente: ogni anno nel mondo ne vengono abbandonati circa 4.500 miliardi, di cui 14 miliardi in Italia. Sulle coste italiane se ne contano in media 77 ogni 100 metri di litorale, mentre in Europa rappresentano oltre il 23% dei rifiuti sulle spiagge.

I punti chiave Ogni anno nel mondo vengono abbandonati circa 4.500 miliardi di mozziconi di sigaretta, di cui 14 miliardi in Italia.

In Europa i mozziconi di sigaretta rappresentano oltre il 23% dei rifiuti presenti sulle spiagge.

Sulle coste italiane si trovano in media 77 mozziconi di sigaretta ogni 100 metri di litorale.

Il filtro della sigaretta è di plastica ed è composto soprattutto da acetato di cellulosa.

L’Università di Istanbul ha trovato microplastiche nel 94% degli 88 pacchetti di sigarette analizzati, provenienti da 18 Paesi.

I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più dispersi nell’ambiente: ogni anno nel mondo se ne abbandonano circa 4.500 miliardi, di cui 14 miliardi in Italia.

Quanti mozziconi si trovano sulle spiagge europee e italiane

In Europa i mozziconi di sigaretta rappresentano oltre il 23% dei rifiuti presenti sulle spiagge.

Sulle coste italiane si trovano in media 77 mozziconi di sigaretta ogni 100 metri di litorale.

Perché una sigaretta abbandonata inquina più del solo filtro

Il filtro della sigaretta è di plastica ed è composto soprattutto da acetato di cellulosa. Si tratta di una sostanza semisintetica, tra le plastiche monouso più comuni al mondo.

Le sigarette tradizionali contengono anche arsenico, piombo e formaldeide, sostanze altamente inquinanti. Gli effetti dei mozziconi sugli ecosistemi e sulla salute umana sono rilevanti.

Lo studio di Istanbul trova microplastiche nel 94% dei pacchetti

L’Università di Istanbul ha analizzato 88 pacchetti di sigarette provenienti da 18 Paesi e prodotti da diverse compagnie del tabacco.

La contaminazione da microplastiche è emersa nel 94% dei campioni. Le quantità andavano da 1,6 a 29,9 microplastiche per grammo di tabacco.

Le microplastiche si presentavano soprattutto come frammenti di polietilene, polipropilene e polietilene tereftalato. Questi frammenti provengono dal processo produttivo.

Domande frequenti Quanti mozziconi di sigaretta ci sono sulle spiagge italiane? Sulle coste italiane si trovano in media 77 mozziconi di sigaretta ogni 100 metri di litorale. In Europa i mozziconi rappresentano oltre il 23% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Quanti mozziconi di sigaretta vengono gettati ogni anno? Ogni anno nel mondo vengono abbandonati circa 4.500 miliardi di mozziconi di sigaretta. Di questi, 14 miliardi vengono dispersi in Italia. Di cosa è fatto il filtro della sigaretta? Il filtro della sigaretta è di plastica ed è composto soprattutto da acetato di cellulosa. L’acetato di cellulosa è una sostanza semisintetica, tra le plastiche monouso più comuni al mondo. Ci sono microplastiche nelle sigarette? Sì: l’Università di Istanbul ha analizzato 88 pacchetti di sigarette di 18 Paesi e ha trovato microplastiche nel 94% dei campioni. Le quantità andavano da 1,6 a 29,9 microplastiche per grammo di tabacco. Quali sostanze inquinanti contengono le sigarette tradizionali? Le sigarette tradizionali contengono arsenico, piombo e formaldeide, sostanze altamente inquinanti. Queste si aggiungono al filtro di plastica nei mozziconi abbandonati.

Immagine di repertorio

Fonte: Focus.it