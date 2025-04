Torna “Salerno corre”: il 6 aprile partenza e arrivo da Piazza della Libertà

di Redazione ZON

Questa mattina, nel Salone dei Marmi, a Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza stampa di “Salerno Corre”, gara competitiva nazionale di 10 km.

Giunta alla sua X edizione, la manifestazione – in programma domenica 6 aprile (a partire dalle ore 8.30 da Piazza della Libertà) – si è dimostrata sin da subito un grande successo di pubblico e partecipazione.

La gara, apprezzata dai podisti, dai fitwalkers e dagli accompagnatori, offre a tutti una indimenticabile visione dello splendido lungomare che viene percorso durante la competizione sportiva.

130 le società sportive che parteciperanno con i propri atleti, 1500 iscritti, con 1239 uomini e 261 donne. L’atleta più anziano è della ASD Marathon di Ariano Irpino, Ettore Grasso e appartiene alla categoria M85, quindi si tratta di un over 85enne, mentre l’atleta più giovane è una ragazza di appena 15 anni.

I partecipanti alla Conferenza stampa

Il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; il Presidente della ASD Atletica Salerno, Ruggero Gatto; il Consigliere nazionale Fidal, Carlo Cantales; il Presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) – sez. Salerno, Roberto Ronga; l’atleta paralimpico Gianni Sasso; il Dott. Alfonso Forte, titolare del Gruppo Forte; l’Ing. Giuseppe Sarno, ideatore della medaglia che verrà consegnata a tutti i partecipanti che taglieranno il traguardo; i partner che sostengono l’evento, ovvero il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico; la Responsabile Marketing GDA Spa Pick Up, Marzia Mastrolia e la Responsabile di Cepu Grandi Scuole, Alessia Troisi.

Le parole dell’Atleta paralimpico Gianni Sasso

Nel corso dell’incontro con la stampa, l’atleta paralimpico Gianni Sasso, ha raccontato come si sta preparando per la Salerno Corre, dove tenterà di stabilire il record mondiale dei 10 km con le stampelle, con la certificazione ufficiale del Guinness dei Primati.

Un’impresa che l’atleta non affronta da solo: tutta l’isola è con lui. I sei comuni di Ischia hanno concesso il loro patrocinio, appoggiando la sua impresa e tifando per lui.

Voglio provare a battere il record dei dieci chilometri con le stampelle e lo voglio fare proprio alla ‘Salerno corre’ che rappresenta una delle gare più piatte, più veloci che ci siano su questa distanza – ha detto Gianni Sasso – Conosco l’organizzazione che è perfetta e non vedo l’ora di esserci. Mi sono preparato bene. Correrò su uno splendido lungomare e mi aspetto una calorosa accoglienza che mi potrà supportare in questa impresa.

In occasione della conferenza, è stato consegnato il pettorale n.1 al Presidente della Podistica Pollese, nonché consigliere regionale FIDAL, Rino Di Leo.

Era presente anche il presidente dell’associazione Sogno Attivo, Dario Leo. L’associazione parteciperà alla gara, come ogni anno, insieme agli spingitori che porteranno al traguardo gli sportivi in carrozzina.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Vincenzo Napoli che ha definito la “Salerno corre, una delle manifestazioni di punta della nostra città che attira sportivi e appassionati da tutta Italia. Si festeggia il decimo anno di una gara nazionale che celebra lo sport, l’inclusione, i valori di uno sport che piace ad ogni età”.

“Salerno Corre”, un evento che ormai è una realtà consolidata nel panorama nazionale podistico!

Il 6 aprile – ha spiegato il Presidente della ASD Atletica Salerno, Ruggero Gatto – si celebra un traguardo straordinario: la decima edizione di “Salerno Corre”, un evento che ormai è una realtà consolidata nel panorama nazionale podistico! Un appuntamento imperdibile che, anno dopo anno, ha conquistato atleti da ogni angolo d’Italia, pronti a sfidare se stessi e a battere i propri record personali su uno dei percorsi più veloci e spettacolari del nostro Paese.

Questa decima edizione non è solo un traguardo numerico, ma segna l’affermazione di “Salerno Corre” come uno degli eventi sportivi più attesi, capace di unire passione, determinazione e competizione in un unico, grandioso evento. Gli atleti si preparano a correre su un percorso che, con le sue caratteristiche uniche, favorisce prestazioni eccellenti, rendendolo il terreno ideale per chi vuole superare i propri limiti e registrare il proprio personal best.

Un evento che non è solo sport, ma che è diventato simbolo di crescita, unione e inclusione per tutta la città di Salerno, in grado di attrarre partecipanti, famiglie, appassionati e turisti da tutta Italia, portando con sé un’ondata di energia, passione e, soprattutto, un senso di comunità che rende ogni edizione unica e speciale. Non vediamo l’ora di vivere insieme questa decima edizione che promette di essere ancora più straordinaria!

Il percorso di “Salerno Corre”

Il percorso di “Salerno Corre” è stato studiato con cura e attenzione, pensato per avere il minimo impatto sul traffico veicolare e garantire una gestione ottimale della viabilità. Potremmo definirlo un “percorso a fisarmonica”, perché, proprio come una fisarmonica che si apre e si chiude, la strada si libera e si riapre man mano che gli atleti passano, permettendo il regolare flusso del traffico in tempi rapidi. In questo modo, smentiamo i preconcetti che spesso accompagnano eventi di questo tipo, come quello che “Salerno Corre” blocchi la città. Al contrario, la gara è un’opportunità per vivere la città in modo diverso, con una dimensione di partecipazione e condivisione che coinvolge tutta la comunità.

La Salerno Corre – ha aggiunto il Consigliere nazionale Fidal, Carlo Cantales – è una manifestazione che dimostra di saper crescere ed innovarsi di anno in anno, oltre che a confermarsi come uno dei percorsi più veloci in regione. Sono pochissime le competizioni che possono vantare un tracciato completamente pianeggiante e le cui curve si contano sulla mano.

Un’organizzazione attenta ed accogliente, il mare ed uno splendido paesaggio al proprio fianco, un percorso velocissimo e completamente pianeggiante, oltre al clima primaverile a far da cornice a questo splendido evento. Complimenti quindi a Ruggero Gatto ed all’Atletica Salerno con i propri partner ed amici, ma anche grazie all’Amministrazione Comunale e alle forze dell’ordine, protezione civile e volontari per aver partecipato alla splendida riuscita di questo splendido appuntamento di atletica, contribuendo alla crescita qualitativa e quantitativa sempre più ingente del nostro sport anche dal fronte no-stadia!”.

Dal 4 al 6 aprile 2025 – ha dichiarato il dott. Alfonso Forte, titolare del Gruppo Forte – Salerno accoglie un evento unico che coniuga scienza, sport e inclusione: il congresso “Runner Health: Disabilità, Riabilitazione, Performance”, promosso dal GruppoForte, nato per esplorare i legami tra running, salute e disabilità in una prospettiva multidisciplinare. L’iniziativa coinvolge medici, fisioterapisti, preparatori atletici, ricercatori, atleti e operatori del settore in tre giornate di confronto, aggiornamento e condivisione. Runner Health è un’occasione unica per valorizzare il ruolo dello sport nella salute e nell’inclusione. Vogliamo promuovere la corsa non solo come performance, ma come strumento di benessere e riabilitazione, abbattendo barriere e migliorando la qualità della vita. La sinergia tra scienza, sport e comunità è il cuore di questo evento, che culminerà con la partecipazione alla ‘Salerno Corre’, simbolo di condivisione e partecipazione attiva.