Cava de’ Tirreni, posa della prima pietra del nuovo asilo nido in via Spizzichino

di Redazione ZON

Con l’assistenza delle maestranze della ditta costruttrice, questa mattina, mercoledì 2 aprile, il Sindaco Vincenzo Servalli e l’Assessore all’Istruzione Lorena Iuliano, hanno simbolicamente proceduto alla posa della prima pietra del nuovo asilo nido in costruzione in via Spizzichino, nell’area al si sopra del parcheggio di viale Gramsci, finanziato con 1milione 173mila euro ottenuti dal Pnrr, Missione 4, Istruzione e ricerca.

“L’ultimo plesso scolastico costruito in città risale a circa 60 anni fa – ricorda il Sindaco Vincenzo Servalli – per dire dell’importanza di questa nuova costruzione e del grande lavoro che in questi anni è stato fatto sul patrimonio di edilizia scolastica comunale che conta 30 scuole. Dal rifacimento delle scuole di Santa Lucia e di Passiano, che furono chiuse perché cadevano a pezzi e praticamente ricostruite daccapo, alla ricostruzione in corso della Simonetta Lamberti di Pregiato, con un investimento di circa 2,5 milioni di euro. Per tutti gli altri plessi, stiamo operando con risorse comunali per la manutenzione, ma per ogni scuola c’è un progetto esecutivo che candidiamo a finanziamento ogni qualvolta si aprono bandi europei, nazionali o regionali, come recentemente sono stati finanziati i lavori alla scuola di San Pietro. Posso annunciare anche che abbiamo candidato a finanziamento la realizzazione di un nuovo asilo nido da realizzare nell’area nord della città,; che a breve inizieranno i lavori per il “polinido” di via Carillo, che comprenderà l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, ed inoltre stiamo lavorando per la scuola dell’infanzia di Sant’Anna”.

Il nuovo asilo nido potrà ospitare 87 bambini dai 3 ai 36 mesi, con una sezione per lattanti (3-12 mesi) e tre per semidivezzi (13-24 mesi) e divezzi (25-36 mesi). Un progetto innovativo su un solo livello, con ambienti molto luminosi e pieni di verde che affacciano in una corte interna con un albero e elementi vegetativi. Il tetto è realizzato come un giardino che consente un migliore efficientamento energetico dell’edificio e comfort termico dei locali. Il termine dei lavori è previsto per marzo 2026.