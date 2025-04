Oroscopo di Paolo Fox del 3 Aprile 2025: Sagittario fortunato

La Luna in Gemelli favorisce la comunicazione e l’interazione sociale. È un buon momento per condividere idee e progetti con gli altri. Tuttavia, attenzione all’impulsività nelle relazioni amorose; cerca di mantenere la calma e di ascoltare il partner.

Potresti sentirti particolarmente equilibrato e sereno. In amore, il dialogo aperto rafforza i legami esistenti. Sul lavoro, piccoli successi ti gratificheranno. La fortuna è dalla tua parte, rendendo più semplici alcune situazioni.

Gemelli

Con la Luna nel tuo segno, l’energia e l’ottimismo sono alle stelle. È il momento ideale per migliorare la tua posizione professionale e per vivere momenti felici in amore.