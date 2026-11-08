Mace pubblica Sangha il 27 novembre: cosa significa il titolo del nuovo album

di Redazione ZON

In sintesi. Mace pubblica Sangha, il suo nuovo album, venerdì 27 novembre 2026 per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Sangha è una parola sanscrita che significa «comunità» e dà il titolo al disco, nato in tre settimane di residenza in Toscana con oltre 60 persone. L’album Sangha esce su piattaforme digitali, in CD e in vinile.

I punti chiave Mace pubblica l’album Sangha venerdì 27 novembre 2026 per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Sangha è una parola sanscrita che nella tradizione buddhista significa «comunità».

L’album Sangha è nato in una residenza di tre settimane in Toscana, con oltre 60 tra musicisti, cantanti, rapper, poeti, artisti visivi e amici.

I due singoli già usciti sono Cattive abitudini (con Salmo e Colapesce) e Satellite (con Gemitaiz, Venerus, Promessa, iako e Izi), per un totale di sette ospiti.

La listening session in anteprima di Sangha si tiene il 25 novembre 2026 a Milano ed è riservata a chi acquista il vinile autografato in edizione limitata.

Mace pubblica Sangha, il suo nuovo album, venerdì 27 novembre 2026 per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il titolo è una parola sanscrita che significa «comunità».

Cosa significa Sangha e perché Mace l’ha scelto come titolo

Sangha, con la g dopo la n, è un termine sanscrito che nella tradizione buddhista indica la comunità, l’unione e la condivisione.

Per Mace il titolo rappresenta la comunità di persone di cui ci si circonda: una rete di sostegno reciproco senza un perimetro troppo netto, più simile a un campo magnetico. L’artista la descrive anche come un cerchio con nessuno al centro, l’esatto contrario del fare tutto da soli.

Sangha è presentato come il seguito di Māyā, il precedente album di Mace. Il metodo di lavoro collettivo usato per Māyā è stato spinto ancora oltre.

«Se Māyā suggeriva la grande illusione umana di essere entità separate, Sangha è un invito più concreto alla risonanza e all’unione tra le persone, un grido per la sopravvivenza dello spirito collettivo», ha dichiarato Mace.

Come è nato il disco: tre settimane in Toscana con oltre 60 persone

Sangha è nato in una residenza di tre settimane in Toscana. Hanno partecipato oltre 60 persone tra musicisti, cantanti, rapper, poeti, artisti visivi e amici.

Durante la residenza la scrittura si è mescolata alla vita quotidiana, con session senza orari e senza schemi predefiniti. Mace ha raccontato di aver scelto i partecipanti per il talento, ma anche per l’energia.

L’obiettivo, ha spiegato Mace, era «ricreare un piccolo caos autoregolamentato» e dare vita a intrecci capaci di durare nel tempo e generare nuovi pensieri. Per l’artista, uno dei ruoli dell’arte è presentare mondi alternativi e chiedere: è questo il mondo che vuoi? Sangha risponde con un invito all’unione in tempi disconnessi e individualisti.

Gli ospiti già noti: sette artisti nei due singoli usciti

Dall’album sono stati estratti due singoli. Gli ospiti presenti in questi due brani sono sette in totale.

Singolo Ospiti Uscita Cattive abitudini Salmo, Colapesce maggio Satellite Gemitaiz, Venerus, Promessa, iako, Izi 6 novembre 2026

Il videoclip di Satellite è stato girato a Villa Arconati, a Bollate, dal collettivo Not A Product. Il video porta gli artisti in un trip psichedelico tra ambientazioni che riflettono le loro identità.

Formati, preordini e listening session del 25 novembre a Milano

Sangha esce il 27 novembre 2026 su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, in CD e vinile, anche in versione autografata. L’album si può pre-salvare e preordinare, e i preordini sono aperti sul sito ufficiale di Warner Music Italy.

Chi acquista l’edizione limitata del vinile autografato ottiene l’accesso alla listening session in anteprima dell’album. L’evento si svolge il 25 novembre 2026 a Milano.