di Redazione ZON

In sintesi. Elisa ha pubblicato il 27 novembre 2026 «Kintsugi», album di undici tracce per Island Records/Universal Music Italy, realizzato con Dardust. Il disco nasce dalla crisi personale e dalla separazione della cantautrice dal musicista Andrea Rigonat nel 2025. Al progetto si affianca il film «Kintsugi… e sono la mia opera», diretto da Ludovico Boccianti.

I punti chiave Elisa ha pubblicato «Kintsugi» il 27 novembre 2026 per Island Records/Universal Music Italy; l’album ha undici tracce.

Elisa e il musicista Andrea Rigonat si sono separati nel 2025, dopo 17 anni insieme.

Dardust firma quattro brani di «Kintsugi»: «Overture», «Amore è», «Kintsugi» e «Riguarda noi due».

Il film «Kintsugi… e sono la mia opera», diretto da Ludovico Boccianti, ha tre proiezioni speciali a Milano, Roma e Bologna, già esaurite.

Elisa celebra i 30 anni di carriera sabato 11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, con «Soundtrack ’97-’27».

Elisa ha pubblicato il 27 novembre 2026 «Kintsugi», album di undici tracce per Island Records/Universal Music Italy. Il disco è nato dalla crisi personale e dalla separazione dall’ex marito, il musicista Andrea Rigonat, avvenuta nel 2025.

Il titolo richiama l’antica tecnica giapponese che ripara gli oggetti in ceramica con l’oro, senza nascondere le fratture. Incontrando la stampa a Milano, Elisa ha spiegato come ha affrontato il proprio dolore.

«Il dolore è propulsivo, però devi rimanere lì. Questo è il problema che abbiamo tutti»

La separazione da Andrea Rigonat e il primo percorso di psicoterapia

Elisa e Andrea Rigonat si sono separati nel 2025, dopo 17 anni insieme. La crisi della relazione è stata la prima scintilla di «Kintsugi». «Non ho potuto fare altro che scrivere le canzoni che mi uscivano», ha detto la cantautrice, spiegando che in quel periodo scriveva soprattutto di dinamiche e problemi di coppia.

Da quella crisi è nato anche il primo percorso di psicoterapia della sua vita, mai affrontato prima. Secondo Elisa, il lavoro con la terapia le ha fatto riconoscere che «una persona non è il suo dolore o il suo trauma».

Da questa consapevolezza nasce «Paura di stare bene», il brano che chiude l’album e affronta la paura della felicità. Elisa ha detto di averla provata di persona.

«Se arriva una felicità o qualcuno che ti dice “guarda, io ti voglio bene”, tu potresti essere terrorizzato, perché non sai cosa ti può accadere»

Elisa racconta l’abuso subito a otto anni: «L’orrore non lo spieghi»

Elisa ha rivelato di aver subìto un abuso sessuale a otto anni. La rivelazione è arrivata prima dell’uscita dell’album. Il tema è entrato nel progetto quando, lavorando ai monologhi e rileggendo i propri diari, la cantautrice si è ritrovata davanti a quella ferita.

Elisa ha descritto il senso di colpa che accompagna chi subisce un abuso come un paradosso, legato alla paura di non essere creduti.

«Di fatto tu non hai fatto niente eppure ti senti molto in colpa. È la paura che, se tu lo racconti, non ti crederanno. È una cosa enorme dentro di te, inspiegabile»

Da bambina, ha ricordato, arrivava a chiedersi se l’accaduto fosse reale. «Addirittura non sai dire se te lo sei inventato o no. È ovvio che non te lo sei inventato, ma è destabilizzante», ha detto. E ha aggiunto: «L’orrore non lo spieghi, non puoi spiegartelo».

La decisione di parlarne è maturata mentre lavorava al disco e al film. Elisa dice di riuscire oggi, grazie alla terapia, a non identificarsi con il trauma: «Quella è una cosa che mi è successa, ma non sono io. E questa è una differenza abissale». Ha scelto di non omettere nulla: «Il mio racconto è così, è integrale».

Dalle ferite personali a quella collettiva nei due brani «F.O.M.O.»

Nell’album il passaggio dal dolore individuale a quello collettivo passa soprattutto da «F.O.M.O. I» e «F.O.M.O. II». Il primo brano affronta la paura di perdersi qualcosa, il bisogno di approvazione e la connessione continua. Il secondo allarga lo sguardo alla società e alla politica.

Elisa ha detto che «forse poche altre volte, da quando ricordo, si è sentito e percepito il sanguinamento di una ferita collettiva come in questo momento». Ha citato autoritarismo e fascismo, e ha invitato a difendere i diritti conquistati dalle generazioni precedenti «con dolore e fatica, con la vita delle persone».

Secondo la cantautrice, social network e intelligenza artificiale hanno un effetto negativo sui giovani. Sull’intelligenza artificiale ha detto che «toglie ai bambini, ai ragazzi, a chiunque, l’opportunità di imparare e crescere, perché fa le cose al posto tuo».

La speranza di Elisa sta nelle nuove generazioni, che mettono in discussione successo e denaro come misura della felicità. Per lei ne sono segno le mobilitazioni per Gaza, per la Palestina, per i popoli oppressi, per i diritti umani e per la salvaguardia del pianeta.

Il suono anni Ottanta di «Kintsugi» costruito con Dardust

Elisa ha realizzato «Kintsugi» insieme a Dardust, che l’ha accompagnata nella composizione di numerosi brani e nella definizione del suono e dell’immaginario. «Devo tantissimo a Dardust, che mi ha letteralmente presa per mano», ha detto. Alcune canzoni erano già scritte, altre sono nate durante la lavorazione.

Dardust firma «Overture», «Amore è», «Kintsugi» e «Riguarda noi due». Affianca Elisa nella produzione di «Ciao», «F.O.M.O. II» e «Dischi rotti», quest’ultimo realizzato anche con Matteo Cantaluppi. Tra gli altri collaboratori ci sono Giorgio Poi, Katoo, Federica Abbate e Jacopo Ettorre.

Il brano conclusivo, «Paura di stare bene», include un cameo di Cesare Cremonini.

Il disco è pensato come un percorso unitario, con synth e influenze della musica degli anni Ottanta, che Elisa ascoltava fin da bambina grazie alla sorella maggiore. «Non volevamo creare una playlist con tante montagne russe, ma un luogo molto omogeneo», ha spiegato.

Il film con la danza e il concerto di Campovolo per i 30 anni di carriera

Al disco si affianca il film «Kintsugi… e sono la mia opera», diretto da Ludovico Boccianti e presentato alla Festa del Cinema di Roma. Sul grande schermo sono state fissate tre proiezioni speciali, a Milano, Roma e Bologna, già esaurite.

Nel film e nel progetto la danza entra per la prima volta in modo organico nella musica di Elisa. Le coreografie sono di Macia Del Prete e coinvolgono un corpo di ballo che nelle varie sequenze rappresenta paure, possibilità future, fiducia e incontri. «Ho sempre ballato da sola. Era una cosa quasi curativa, una medicina», ha raccontato la cantautrice.

Il film, ha detto Elisa, è «un lavoro fatto con tantissima onestà sulla crisi di una persona, non di un’artista, ma di un essere umano».

Il 2027 sarà per Elisa l’anno dei 30 anni di carriera. La celebrazione è fissata per sabato 11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, con «Soundtrack ’97-’27».

Elisa a Campovolo ci era già stata nel 2005, quando aprì il concerto di Ligabue. Tornarci «con la fiamma accesa della musica nuova è bello», ha detto, «perché è una storia che continua».

Domande frequenti Quando è uscito Kintsugi di Elisa? «Kintsugi» di Elisa è uscito il 27 novembre 2026 per Island Records/Universal Music Italy. L’album contiene undici tracce. Chi ha lavorato con Elisa all’album Kintsugi? Elisa ha realizzato «Kintsugi» insieme a Dardust, che l’ha accompagnata nella composizione di numerosi brani e nella definizione del suono. Tra gli altri collaboratori ci sono Giorgio Poi, Katoo, Federica Abbate e Jacopo Ettorre. Il brano «Paura di stare bene» include un cameo di Cesare Cremonini. Cosa significa Kintsugi nel titolo dell’album di Elisa? Kintsugi è l’antica tecnica giapponese che ripara gli oggetti in ceramica con l’oro, senza nascondere le fratture. Elisa ha scelto il nome per un disco nato dalla crisi personale e dalla separazione dall’ex marito Andrea Rigonat, avvenuta nel 2025. Quando è il concerto di Elisa a Campovolo nel 2027? Il concerto di Elisa è fissato per sabato 11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. Si intitola «Soundtrack ’97-’27» e celebra i 30 anni di carriera della cantautrice. Esiste un film su Kintsugi di Elisa? Sì, il film si intitola «Kintsugi… e sono la mia opera» ed è diretto da Ludovico Boccianti. È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ha tre proiezioni speciali, a Milano, Roma e Bologna, già esaurite.

Fonte: Adnkronos