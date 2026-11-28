di Redazione ZON

In sintesi. Lo US Forest Service, il servizio forestale degli Stati Uniti, ha pubblicato tre documenti su presunti avvistamenti di Bigfoot, risalenti al 1980, al 1982 e al 2003. I tre file raccontano tracce e un incontro in Montana e in Oregon, ma nessuno contiene prove dirette dell’esistenza della creatura.

I punti chiave Lo US Forest Service ha pubblicato tre documenti su presunti avvistamenti di Bigfoot, datati 1980, 1982 e 2003.

Il file del 1980 è il resoconto in prima persona di Leo Kinney, del Montana, su un incontro con una creatura umanoide.

Il file del 1982 arriva dall’Oregon e parla di tracce gigantesche, senza incontri diretti.

Il file del 2003 è un articolo di un giornale locale del Montana su grandi orme nella neve.

Nessuno dei tre documenti contiene una prova diretta dell’esistenza del Bigfoot.

Lo US Forest Service, il servizio forestale degli Stati Uniti, ha pubblicato tre documenti su presunti avvistamenti di Bigfoot, la creatura umanoide e pelosa della tradizione del West americano. I file risalgono al 1980, al 1982 e al 2003.

Cosa contengono i tre documenti sul Bigfoot

I tre file raccontano tracce e un incontro diretto, in Montana e in Oregon. Nessuno dei tre offre una prova diretta dell’esistenza del Bigfoot.

Anno Stato Cosa racconta 1980 Montana Resoconto in prima persona di Leo Kinney su un incontro con una creatura umanoide 1982 Oregon “Tracce gigantesche”, senza incontri diretti 2003 Montana Articolo di giornale locale su grandi tracce nella neve

Il racconto di Leo Kinney e le tracce nella neve

Nel documento del 1980 Leo Kinney, del Montana, descrive una creatura umanoide abbastanza forte da abbattere una porta a calci. Kinney scrive di averla scambiata all’inizio per un orso.

Kinney racconta di aver seguito le tracce della creatura solo per qualche centinaio di metri. Poi ha cambiato idea ed è tornato sui suoi passi.

Il file del 1982 arriva dall’Oregon e parla di tracce gigantesche, senza menzionare incontri diretti. Il terzo è un articolo di un giornale locale del Montana. Descrive grandi orme lasciate nella neve da una creatura misteriosa, che secondo il resoconto era stata avvistata dai cani del posto.

Perché le impronte non convincono gli esperti

Le impronte del 1980 si erano già rivelate un falso d’autore all’epoca dei fatti. Un altro resoconto sul fascicolo parla invece di impronte lunghe 38 centimetri, giudicate nel 1982 probabilmente artificiali da un biologo.

I due resoconti non coincidono su quale documento contenga le impronte considerate false. Sui social e in altri articoli circolano inoltre riferimenti a un racconto del 1949 e a un video del 1967 girato a Bluff Creek. Non rientrano tra i tre file datati 1980, 1982 e 2003.

Sul fronte scientifico, uno studio suggerisce che dietro la leggenda del Bigfoot possa esserci l’orso nero americano.

Perché lo US Forest Service ha pubblicato i file

Lo US Forest Service ha messo i documenti nella sua “reading room”. È lo spazio riservato ai documenti che il pubblico chiede spesso e che, se non fossero già pubblici, richiederebbero una domanda formale con il Freedom of Information Act, la legge americana sull’accesso agli atti (FOIA).

Una spiegazione plausibile è quindi burocratica. Pubblicare i file permetterebbe di evitare centinaia di richieste ufficiali da parte di curiosi. È un’ipotesi: il servizio forestale non ha dichiarato questo motivo.

Domande frequenti Cosa dicono i file sul Bigfoot pubblicati dagli Usa? Lo US Forest Service ha pubblicato tre documenti, datati 1980, 1982 e 2003, che raccontano tracce e un incontro diretto in Montana e in Oregon. Nessuno dei tre offre una prova diretta dell’esistenza del Bigfoot. Ci sono prove che il Bigfoot esista? No, nei tre file dello US Forest Service non c’è nessuna prova diretta. Le impronte del 1980 si erano già rivelate un falso d’autore all’epoca dei fatti, mentre impronte lunghe 38 centimetri sono state giudicate nel 1982 probabilmente artificiali da un biologo. Perché lo US Forest Service ha pubblicato i file sul Bigfoot? Lo US Forest Service ha messo i documenti nella sua reading room, lo spazio per gli atti che il pubblico chiede spesso. Una spiegazione plausibile è evitare centinaia di richieste ufficiali con il Freedom of Information Act, ma è solo un’ipotesi: il servizio forestale non ha dichiarato questo motivo. Chi è Leo Kinney e cosa racconta del Bigfoot? Leo Kinney, del Montana, è l’autore del resoconto in prima persona del 1980. Descrive una creatura umanoide abbastanza forte da abbattere una porta a calci, scambiata all’inizio per un orso, e dice di averne seguito le tracce solo per qualche centinaio di metri. Cos’è il Bigfoot? Il Bigfoot è una creatura umanoide e pelosa della tradizione del West americano. Uno studio suggerisce che dietro la leggenda possa esserci l’orso nero americano.

Fonte: Focus.it · Zazoom Social News