di Redazione ZON

In sintesi. Ema Stokholma, dj e conduttrice, si è pentita dei suoi tatuaggi e vorrebbe toglierli tutti. Lo ha detto a Gianluca Gazzoli nella puntata di Passa dal BSMT uscita il 26 novembre 2026. Ha indicato Gemitaiz, suo fidanzato all’epoca, come origine di uno di essi: una donna appesa a testa in giù con dei pugnali nelle cosce.

I punti chiave Ema Stokholma si è pentita dei suoi tatuaggi e vorrebbe toglierli tutti.

Ema Stokholma ne ha parlato con Gianluca Gazzoli nella puntata di Passa dal BSMT uscita il 26 novembre 2026.

Ema Stokholma attribuisce a Gemitaiz, suo fidanzato all’epoca, l’idea del tatuaggio di una donna appesa a testa in giù con dei pugnali nelle cosce.

Ema Stokholma ha fermato per l’estate le sedute di rimozione, perché i tatuaggi trattati vanno poi curati.

Ema Stokholma consiglia ai più giovani di pensarci bene e, se proprio si tatuano, di farlo sulla schiena.

Ema Stokholma si è pentita dei suoi tatuaggi e li vorrebbe togliere tutti. Lo ha detto a Gianluca Gazzoli nella puntata di Passa dal BSMT uscita il 26 novembre 2026, indicando in Gemitaiz, suo fidanzato all’epoca, l’origine di uno di essi.

Il disegno mostrato da Gemitaiz: una donna a testa in giù

Gianluca Gazzoli ha chiesto a Ema Stokholma con quale criterio avesse scelto i tatuaggi da cancellare per primi. La dj e conduttrice ha indicato quello che considera il più brutto: «una donna appesa a testa in giù con dei pugnali nelle cosce».

Ema Stokholma attribuisce l’idea al rapper Gemitaiz, con cui all’epoca stava insieme. Ha raccontato che lui le mostrò il disegno chiedendole perché non lo facesse, e che lei rispose «ma sì, che bella idea». Il suo commento: «Colpa di Gemitaiz posso dire, perché eravamo fidanzati all’epoca».

Perché le sedute per cancellare i tatuaggi sono ferme

Ema Stokholma aveva già dichiarato nel 2022 di essersi pentita dei tatuaggi. A Gianluca Gazzoli ha spiegato che li toglierebbe tutti e che aspetta qualcuno che inventi una pillola per cancellarli, perché le sedute fanno troppo male.

Per lei il risultato attuale è a metà: «toglierli fa male cane, quindi adesso ho questi tatuaggi tipo a metà». Ha fermato le sedute per l’estate, perché i tatuaggi trattati vanno poi curati.

Sul tatuaggio della pancia Ema Stokholma ha fatto una seduta che non intende ripetere. Andare avanti con la rimozione, ha spiegato, non è più la sua priorità.

Il consiglio ai più giovani: pensarci bene e tatuarsi sulla schiena

Ema Stokholma ha raccontato di essersi pentita davanti allo specchio, dopo essersi svegliata e spogliata per la doccia. Il suo messaggio a chi sta per tatuarsi: «Quando vi dicono ‘te ne pentirai’, è vero».

La conduttrice ha anche messo in dubbio l’idea che un tatuaggio serva a ricordare qualcuno o un periodo della vita. Per lei il ricordo si porta già nella testa: «Non è vero che devi tatuarti, mica siamo in Memento, il film».

Il suggerimento pratico di Ema Stokholma ai più giovani è di pensarci bene e, se proprio si sceglie di farlo, di tatuarsi sulla schiena. Lei stessa ha tatuaggi sulla schiena, ma dice di non pensarci, perché non li vede.

Domande frequenti Ema Stokholma si è pentita dei tatuaggi? Sì, Ema Stokholma si è pentita dei suoi tatuaggi e li toglierebbe tutti. Lo aveva già dichiarato nel 2022 e lo ha ripetuto a Gianluca Gazzoli nella puntata di Passa dal BSMT uscita il 26 novembre 2026. Chi ha proposto a Ema Stokholma il tatuaggio della donna a testa in giù? Ema Stokholma attribuisce l’idea al rapper Gemitaiz, con cui all’epoca stava insieme. Gemitaiz le mostrò il disegno chiedendole perché non lo facesse, e lei rispose «ma sì, che bella idea». Perché Ema Stokholma ha fermato le sedute per togliere i tatuaggi? Ema Stokholma dice che togliere i tatuaggi fa molto male e che per questo ha fermato le sedute per l’estate, perché i tatuaggi trattati vanno poi curati. Aspetta che qualcuno inventi una pillola per cancellarli. Che consiglio dà Ema Stokholma a chi vuole farsi un tatuaggio? Ema Stokholma consiglia di pensarci bene e, se si sceglie di tatuarsi, di farlo sulla schiena. Ha tatuaggi sulla schiena anche lei e dice di non pensarci, perché non li vede. Dove ha parlato Ema Stokholma dei suoi tatuaggi? Ema Stokholma ne ha parlato con Gianluca Gazzoli nella puntata di Passa dal BSMT uscita il 26 novembre 2026. Nell’intervista ha spiegato quali tatuaggi vorrebbe cancellare per primi.

Immagine di repertorio

Fonte: All Music Italia