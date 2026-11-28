di Redazione ZON

In sintesi. Fogli Google classifica le recensioni con la funzione =AI(“istruzione”; cella), chiamabile anche come =Gemini(). Nel prompt si indicano le categorie ammesse e la cella da leggere, poi si fa clic su «Genera e inserisci». Secondo la guida ufficiale di Google, verificata a novembre 2026, ogni generazione elabora al massimo 350 celle.

I punti chiave La funzione AI di Fogli Google si scrive =AI(“prompt”; cella) oppure =Gemini(…): sono la stessa funzione.

Secondo la guida ufficiale in italiano di novembre 2026, Fogli Google genera al massimo 350 celle per volta: con 800 recensioni servono tre passaggi.

Il blog ufficiale Workspace Updates di giugno 2025 indicava un limite di 200 celle per generazione.

La funzione AI di Fogli Google richiede un piano Google Workspace o Google AI idoneo e non è inclusa nei piani base.

I risultati della funzione AI non si aggiornano da soli e non si possono annullare: per rifare l’output si usa «Aggiorna e inserisci».

Per classificare le recensioni in Fogli Google scrivi in una cella =AI(“istruzione”; cella) oppure =Gemini(…), indicando nel prompt le categorie ammesse e la cella con la recensione. Poi seleziona la cella e fai clic su «Genera e inserisci». Serve un piano Google Workspace o Google AI idoneo, e la guida ufficiale fissa un tetto di 350 celle generate per volta.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

La funzione è di Fogli Google, quindi si usa dal foglio di lavoro e non da un’app a parte. La guida ufficiale in italiano parte da «sul computer»: per telefono e tablet nelle pagine consultate non ci sono indicazioni.

Non è inclusa nei piani base. La disponibilità dipende dal piano, dalle impostazioni dell’amministratore e dalla lingua, e Google precisa che le funzioni variano per Paese e tipo di account.

Requisito Cosa dice Google (novembre 2026) Piano Google Workspace o Google AI idoneo. Il blog ufficiale di settembre 2025 cita Business Standard e Plus, Google AI Ultra for Education, Google AI Pro e Ultra. Lingua Italiano supportato dal 23 settembre 2025, insieme a spagnolo, portoghese, giapponese, coreano, francese e tedesco. Amministratore La funzione è attiva di default per gli utenti con Gemini in Fogli abilitato. Dispositivo La guida ufficiale in italiano descrive i passaggi sul computer. Prezzi Le pagine di aiuto non li indicano: controlla le pagine dei piani Google.

Come si scrive la formula per classificare una recensione?

La sintassi ufficiale è AI(“prompt”, [intervallo facoltativo]). Il prompt è l’istruzione, il secondo argomento è la cella da leggere. =AI() e =Gemini() sono la stessa funzione: la guida dice che si può usare l’una o l’altra.

Gli esempi ufficiali sulla categorizzazione sono in inglese. Classificano il corpo di una email come positivo, negativo o neutro, oppure un messaggio come spam o non spam, con la cella da leggere (per esempio D2) come secondo argomento.

Un esempio sul sentimento

Costruito sul modello della guida, da adattare al tuo foglio, con la recensione nella cella B2:

=AI(“Classifica la recensione come positiva, negativa o neutra”; B2)

Una guida specializzata propone anche di unire istruzione e cella con &, così: =AI(“Classifica il sentimento come Positivo, Neutro o Negativo: ” & B2).

Un esempio con categorie tue

Se vuoi etichette diverse dal sentimento, elencale nel prompt. Lo stesso approccio, proposto per classificare prodotti in categorie, funziona con i temi delle recensioni. Esempio costruito da noi:

=AI(“Classifica la recensione in una di queste categorie: Servizio, Prezzo, Qualità del prodotto, Spedizione”; B2)

Elencare le categorie nel prompt è la strada indicata dalle fonti. Google non spiega, nelle pagine consultate, come ottenere etichette identiche su centinaia di righe.

Come si classificano le righe, passo per passo?

Apri un foglio di lavoro di Fogli Google sul computer. In una cella accanto alla recensione inserisci =AI() o =Gemini(). In alternativa usa il menu: «Inserisci» > «Funzione» > «AI». Scrivi l’istruzione con le categorie e il riferimento alla cella della recensione, come negli esempi qui sopra. Seleziona la cella (o le celle) con la funzione AI. Fai clic su «Genera e inserisci». Facoltativo: per rifare l’output fai clic su «Aggiorna e inserisci».

Quando usi questi pulsanti, i contenuti vengono inseriti e la modifica della cella risulta attribuita a te nella cronologia delle versioni.

Come estendo la formula a centinaia di righe?

Se i dati sono in una tabella, la strada indicata da Google è la colonna AI. Il pulsante sta in alto a destra dell’ultima colonna.

Fai clic su «Inserisci la colonna AI a destra». Nella prima riga non di intestazione, dove compare la funzione AI, inserisci la tua formula. Compila il resto della colonna con la stessa funzione. Genera le voci.

Se i dati non sono in una tabella, copia la formula sulle righe che ti servono e seleziona le celle da generare.

Il tetto di 350 celle per volta

Quando selezioni più celle con funzioni AI, vengono generate solo le prime 350. Con 800 recensioni, per esempio, servono tre passaggi: due blocchi da 350 e uno da 100.

Fonte Limite di celle per generazione Blog ufficiale Workspace Updates, giugno 2025 200 Guida ufficiale in italiano, novembre 2026 350

Il limite è quindi cambiato nel tempo e vale la guida ufficiale. Un riepilogo non ufficiale delle note di rilascio di novembre 2026 parla di «richieste più grandi» supportate, ma il testo di Google non è stato verificato. Controlla il tetto nella guida prima di pianificare i blocchi.

Come conto le categorie e uso le etichette in altre formule?

Per contare quante recensioni sono positive, negative o neutre, una guida specializzata suggerisce COUNTIF() sulla colonna delle etichette, oppure una tabella pivot.

Se vuoi usare l’etichetta in un’altra formula, non puoi scrivere =SE(AI(…); …). Le funzioni AI incorporate non sono supportate, e la guida ufficiale porta proprio questo esempio come errato. Lascia l’AI in una colonna e fai riferimento a quella cella nella formula successiva.

Quali errori e limiti conviene conoscere prima di cominciare?

I risultati non si aggiornano da soli. Se cambi le celle citate nel prompt, rigenera tu con «Aggiorna e inserisci». Alcune guide non ufficiali dicono che si ricalcola come una formula normale, ma la guida di Google dice il contrario.

Se cambi le celle citate nel prompt, rigenera tu con «Aggiorna e inserisci». Alcune guide non ufficiali dicono che si ricalcola come una formula normale, ma la guida di Google dice il contrario. Non si può annullare. La funzione AI non si annulla né si ripristina. Lavora su una copia del foglio o su una colonna separata.

La funzione AI non si annulla né si ripristina. Lavora su una copia del foglio o su una colonna separata. La funzione vede solo ciò che le dai. Non ha accesso all’intero foglio né ad altri file su Google Drive: il testo da classificare deve stare nelle celle che citi.

Non ha accesso all’intero foglio né ad altri file su Google Drive: il testo da classificare deve stare nelle celle che citi. «Funzione AI non disponibile». Può dipendere dai limiti di generazione a breve e a lungo termine, dalle impostazioni di amministrazione o dalla lingua. I valori numerici di quei limiti non sono indicati nelle pagine consultate.

Può dipendere dai limiti di generazione a breve e a lungo termine, dalle impostazioni di amministrazione o dalla lingua. I valori numerici di quei limiti non sono indicati nelle pagine consultate. Qualità. La classificazione può saltare qualche voce, e prompt vaghi o dati incoerenti possono confondere il modello. Controlla un campione di righe prima di fidarti dell’intera colonna.

La classificazione può saltare qualche voce, e prompt vaghi o dati incoerenti possono confondere il modello. Controlla un campione di righe prima di fidarti dell’intera colonna. Privacy. Evita dati sensibili o riservati, perché la funzione usa l’elaborazione cloud di Google. Per la versione Workspace Experiments, Google dichiara di usare e conservare prompt, testo generato, contenuti Workspace referenziati e feedback.

Evita dati sensibili o riservati, perché la funzione usa l’elaborazione cloud di Google. Per la versione Workspace Experiments, Google dichiara di usare e conservare prompt, testo generato, contenuti Workspace referenziati e feedback. Nomi riservati. Se crei una funzione personalizzata chiamata AI o Gemini, viene rimappata alla funzione AI di Fogli. Nello stesso foglio non possono esistere due funzioni con lo stesso nome.

Quindi, quante righe posso classificare e in quanto tempo?

Il numero di righe non ha un tetto fisso: lo ha ogni singola generazione, che secondo la guida ufficiale in italiano è di 350 celle. Quanto tempo serva e quante generazioni si possano fare nell’arco di un giorno non è indicato nelle pagine consultate.

Per un foglio grande, il metodo più prudente è questo. Lavora su una copia, genera a blocchi, controlla un campione di etichette e solo allora conta le categorie.

Domande frequenti Come si classificano le recensioni in Fogli Google con l’AI? In una cella accanto alla recensione si scrive =AI(“istruzione”; cella), indicando nel prompt le categorie ammesse e la cella da leggere. Poi si seleziona la cella e si fa clic su «Genera e inserisci». Per rifare l’output si usa «Aggiorna e inserisci». Quante celle può generare la funzione AI di Fogli Google per volta? Secondo la guida ufficiale in italiano, quando si selezionano più celle con funzioni AI vengono generate solo le prime 350. Con 800 recensioni servono quindi tre passaggi: due blocchi da 350 celle e uno da 100. Quali piani servono per usare la funzione AI in Fogli Google? Serve un piano Google Workspace o Google AI idoneo: la funzione non è inclusa nei piani base. La disponibilità dipende anche dalle impostazioni dell’amministratore e dalla lingua. L’italiano è supportato dal 23 settembre 2025. Come si contano le recensioni positive, negative e neutre in Fogli Google? Una guida specializzata suggerisce di usare COUNTIF() sulla colonna delle etichette generate dalla funzione AI, oppure una tabella pivot. Non si può invece annidare la funzione AI dentro un’altra formula come =SE(): l’AI va lasciata in una colonna e la formula successiva deve fare riferimento a quella cella. Si può annullare il risultato della funzione AI in Fogli Google? No: la funzione AI non si annulla né si ripristina. Conviene lavorare su una copia del foglio o su una colonna separata e controllare un campione di righe prima di fidarsi dell’intera colonna.

Fonte: Guida di Editor di documenti Google (Utilizzare la funzione AI in Fogli Google) · Guida di Editor di documenti Google (versione inglese) · Guida di Editor di documenti Google (Workspace Experiments) · Guida di Editor di documenti Google (Workspace Experiments, inglese) · Google Workspace Updates (blog ufficiale), settembre 2025 · Google Workspace Updates (blog ufficiale), giugno 2025 · Releasebot (aggregatore delle note di rilascio Google Workspace) · Ben Collins (sito specializzato) · DataCamp · How-To Geek · Fastweb Plus · Giallo Studio · webg.it