di Redazione ZON

In sintesi. Per usare Claude Whiteboards si chiede una lavagna a Claude in qualsiasi chat oppure si apre la scheda «Artifacts» e si sceglie il riquadro «Whiteboard». Anthropic ha annunciato il lancio di Claude Whiteboards il 10 novembre 2026. A novembre 2026 Claude Whiteboards è in beta su web, Claude Desktop e Claude Mobile e richiede un piano a pagamento.

I punti chiave Anthropic ha annunciato Claude Whiteboards il 10 novembre 2026.

Claude Whiteboards è in beta sui piani Pro, Max, Ultra e Team; sul piano Enterprise è disattivato di default.

La dettatura di Claude Whiteboards segue la lingua del browser e funziona in 25 lingue, italiano compreso.

Claude Whiteboards si esporta in PNG, l’unico formato di file indicato, da «Share» e poi «Export».

Claude Whiteboards non è disponibile per le organizzazioni con configurazioni HIPAA-ready.

Per usare Claude Whiteboards basta chiedere una lavagna a Claude in qualsiasi chat, oppure aprire la scheda «Artifacts» e scegliere il riquadro «Whiteboard». Poi si descrive o si detta il piano: Claude raggruppa le idee, mette i passaggi in ordine e collega quelli che dipendono l’uno dall’altro. La funzione è in beta e richiede un piano a pagamento.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è Claude Whiteboards e cosa serve?

Claude Whiteboards è una lavagna condivisa per ragionare con Claude: si parla, si scrive o si disegna, e Claude organizza le idee in diagrammi, flussi e gruppi. Serve un account Claude con un piano a pagamento. Funziona su web, Claude Desktop e Claude Mobile.

Il lancio è stato annunciato da Anthropic il 10 novembre 2026. Gli aggiornamenti arrivano in modo graduale, quindi non tutti la vedono subito. Le fonti consultate non indicano restrizioni per paese.

Claude Whiteboards è gratuito?

No, secondo le fonti ufficiali: a novembre 2026 la funzione è in beta solo sui piani a pagamento. I piani gratuiti non sono elencati. I prezzi dei piani e i limiti d’uso specifici per le lavagne non sono stati verificati, quindi li trovi nella pagina dei piani del tuo account.

Piano Whiteboards a novembre 2026 Pro, Max, Ultra, Team Disponibile in beta Enterprise Disponibile in beta, ma disattivato di default Piano gratuito Non elencato tra i piani supportati Claude for Teachers Non ancora disponibile

L’uso della lavagna conta nei limiti del tuo piano, come il resto del lavoro con Claude.

Come si crea una lavagna?

Ci sono due strade. La più rapida è partire da una chat: in qualsiasi conversazione chiedi a Claude una lavagna, per esempio «Start a whiteboard to plan our product launch».

L’altra strada passa dalla scheda «Artifacts»:

Apri la scheda «Artifacts». Seleziona il riquadro «Whiteboards» (nell’interfaccia l’etichetta è «Whiteboard»). Descrivi nella casella di chat cosa vuoi sviluppare, oppure dettalo. Seleziona il pulsante di invio o premi Invio (Return).

Ogni lavagna creata viene salvata nella scheda «Artifacts», dove la ritrovi quando ti serve.

Come si detta un piano in italiano?

Seleziona il microfono accanto al pulsante di invio nella casella di chat e parla. La guida ufficiale consiglia di dettare un «brain dump»: un piano, un elenco di opzioni o un processo ancora confuso, senza ordinarlo prima.

La dettatura segue la lingua del browser e funziona in 25 lingue, italiano compreso. Se il tuo browser è impostato in italiano, puoi parlare in italiano.

Che richiesta scrivere per pianificare un progetto?

Descrivi l’obiettivo e chiedi la lavagna. La guida ufficiale riporta tre richieste in inglese, qui con traduzione:

«Start a whiteboard to plan our product launch» (apri una lavagna per pianificare il lancio del nostro prodotto);

«Put the options for this decision on a whiteboard, with the trade-offs of each» (metti su una lavagna le opzioni di questa decisione, con i pro e i contro di ciascuna);

«Map this process on a whiteboard from start to finish» (mappa questo processo su una lavagna dall’inizio alla fine).

Un caso d’uso indicato da Anthropic: parli ad alta voce di un piano confuso e Claude lo trasforma in una lavagna con una timeline, con responsabili e scadenze. Il team ci lavora poi in tempo reale.

Come si lavora sulla lavagna insieme a Claude?

Claude aggiunge i suoi suggerimenti direttamente sulla lavagna, così li controlli prima di tenerli. Se ti interessa solo una parte, trascina un riquadro attorno a quella zona e fai domande a Claude: la risposta riguarderà solo quella sezione.

La lavagna è un artifact: ci lavorano insieme tu, il tuo team e Claude.

Come si invita il team?

Apri la lavagna e clicca «Share». Anche persone esterne alla tua organizzazione possono unirsi, se le inviti via email.

Una guida non ufficiale parla di ruoli di accesso (modifica, commento, sola lettura). La pagina ufficiale consultata non li conferma, quindi controlla le opzioni che compaiono nella finestra «Share».

Come si porta fuori la lavagna quando il lavoro è finito?

Quando il ragionamento è concluso, hai tre uscite.

Cosa vuoi ottenere Come si fa Un documento o una presentazione Chiedi a Claude di trasformare la lavagna Proseguire in un altro strumento Usa «Send to»: Lucid, Miro o Zoho Vani (altri strumenti in arrivo) Un file Clicca «Share», poi «Export» e scegli PNG

Il PNG è l’unico formato di file indicato per l’esportazione. Fonti secondarie che citano il Centro assistenza riportano che le lavagne si esportano ma non si importano da file. Non è una conferma ufficiale: verifica nell’interfaccia.

Perché non vedo Whiteboards nel mio account?

Le cause possibili sono tre:

il tuo piano non è tra quelli supportati;

la funzione sta arrivando in modo graduale e il tuo account non è ancora stato raggiunto;

hai un account Enterprise, dove Whiteboards è disattivato di default.

In quest’ultimo caso chiedi all’amministratore della tua organizzazione di attivarla. Il percorso esatto nelle impostazioni non è confermato dalla pagina ufficiale consultata.

Quali limiti e avvertenze conviene conoscere?

La funzione è in beta, quindi può cambiare. Non è disponibile per le organizzazioni con configurazioni HIPAA-ready.

Dove c’è zero data retention per Claude Code, la lavagna è disponibile in chat e Cowork ma non è coperta da zero data retention. In Claude Code non è disponibile.

I nomi di menu e pulsanti in questa guida («Artifacts», «Whiteboard», «Share», «Export», «Send to») sono quelli della documentazione ufficiale in inglese. Se usi l’interfaccia in italiano, le etichette possono essere tradotte. Non sono stati resi noti limiti tecnici, come numero di elementi o di collaboratori.

Domande frequenti Claude Whiteboards è gratuito? No, secondo le fonti ufficiali. A novembre 2026 Claude Whiteboards è in beta solo sui piani a pagamento Pro, Max, Ultra, Team ed Enterprise, mentre il piano gratuito non è elencato tra quelli supportati. I prezzi dei piani non sono stati verificati e si trovano nella pagina dei piani del proprio account. Come si crea una lavagna con Claude? Ci sono due strade. Si può chiedere una lavagna a Claude in qualsiasi chat, oppure aprire la scheda «Artifacts», selezionare il riquadro «Whiteboard», descrivere o dettare cosa sviluppare e inviare il messaggio. Ogni lavagna creata viene salvata nella scheda «Artifacts». Posso dettare a Claude Whiteboards in italiano? Sì. Si seleziona il microfono accanto al pulsante di invio e si parla. La dettatura segue la lingua del browser e funziona in 25 lingue, italiano compreso, quindi basta avere il browser impostato in italiano. Come si esporta una lavagna di Claude in PNG? Si apre la lavagna, si clicca «Share», poi «Export» e si sceglie PNG. Il PNG è l’unico formato di file indicato per l’esportazione. In alternativa si può usare «Send to» per inviare la lavagna a Lucid, Miro o Zoho Vani. Perché non vedo Claude Whiteboards nel mio account? Le cause possibili sono tre: il piano non è tra quelli supportati, la funzione sta arrivando in modo graduale e l’account non è ancora stato raggiunto, oppure l’account è Enterprise, dove Claude Whiteboards è disattivato di default. In quest’ultimo caso serve chiedere l’attivazione all’amministratore dell’organizzazione.

Fonte: Claude Help Center (Anthropic) – Get started with Claude Whiteboards · Claude.com (Anthropic) – Introducing Claude Whiteboards, Claude Sheets, and Claude Data · Claude su X (account ufficiale Anthropic) · TechCrunch · Unite.AI · The Rundown AI (guida passo-passo, fonte secondaria) · eesel.ai (fonte secondaria) · Tandem (fonte secondaria)