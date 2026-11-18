di Redazione ZON

In sintesi. Per usare Claude con CarPlay serve un iPhone con iOS 26.4 o successivo e l’app Claude di Anthropic aggiornata. Dopo aver collegato l’iPhone a CarPlay si tocca l’icona di Claude sullo schermo dell’auto e si parla. Non esiste una parola di attivazione e Claude risponde solo a voce. Informazioni verificate a novembre 2026.

I punti chiave Claude su CarPlay richiede un iPhone con iOS 26.4 o successivo e l’app Claude aggiornata dall’App Store.

Claude su CarPlay non ha una parola di attivazione: l’app si apre a mano dallo schermo dell’auto.

Claude su CarPlay risponde solo a voce e non chiama, non manda messaggi e non comanda le funzioni dell’auto: quei compiti restano a Siri.

Anthropic ha annunciato il supporto di Claude a CarPlay il 29 ottobre 2026, ma la funzione era comparsa a inizio settembre 2026.

La modalità vocale di Claude è indicata come beta disponibile su tutti i piani, Free compreso, ma per CarPlay Anthropic non ha indicato né piano né prezzo.

Per usare Claude con CarPlay serve un iPhone con iOS 26.4 o successivo e l’app Claude aggiornata. Colleghi l’iPhone a CarPlay, tocchi l’icona di Claude sullo schermo dell’auto e parli: non esiste una parola di attivazione e Claude risponde solo a voce.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Anthropic ha annunciato la funzione il 29 ottobre 2026, ma a novembre 2026 le sue pagine ufficiali consultate non descrivono la voce su CarPlay. I passaggi qui sotto vengono quindi da testate specializzate e dalla pagina di assistenza sulla modalità vocale.

Che cosa serve per usare Claude con CarPlay?

Serve un iPhone: la funzione riguarda CarPlay e le fonti non citano Android Auto. Apple ha aperto CarPlay alle app conversazionali vocali a partire da iOS 26.4. Le funzioni per i chatbot compaiono da sole se l’iPhone collegato all’auto ha quella versione o una successiva.

Requisito Cosa serve Da sapere iPhone iOS 26.4 o successivo Un iPhone che non può aggiornarsi a iOS 26.4 non è compatibile. Secondo una guida specializzata serve un iPhone 11 o più recente. App Claude, aggiornata dall’App Store La versione minima necessaria non è stata resa nota. Collegamento CarPlay, con cavo o wireless L’icona di Claude compare sullo schermo dell’auto. Piano Modalità vocale disponibile su tutti i piani, Free compreso Per CarPlay non c’è una conferma ufficiale specifica. Lingua Supporto alle lingue diverse dall’inglese in beta L’italiano su CarPlay non è stato confermato ufficialmente.

Come si avvia Claude su CarPlay, passo per passo?

Sull’iPhone apri «Impostazioni» > «Generali» > «Aggiornamento software» e controlla di avere iOS 26.4 o successivo. Se c’è un aggiornamento, installalo. Installa o aggiorna l’app Claude dall’App Store: il supporto CarPlay arriva con gli aggiornamenti dell’app. Prima di guidare, apri Claude sull’iPhone e tocca l’icona della modalità vocale, il simbolo a onda sonora accanto al microfono nel campo di testo. Qui puoi scegliere la voce di Claude. Se compare la richiesta di accesso al microfono, consentila. Non è chiarito se serva anche per CarPlay, ma provarla da fermo evita sorprese in strada. Collega l’iPhone a CarPlay, con cavo o in wireless, e tocca l’icona di Claude sullo schermo dell’auto. Nella schermata iniziale scegli la conversazione a mani libere, nuova o ripresa da una precedente, e parla.

Durante la conversazione lo schermo mostra se Claude sta ascoltando o sta rispondendo. Ci sono anche i pulsanti per silenziare e per terminare.

Posso dire «Ehi Claude» per attivarlo?

No. Le app di terze parti non possono avere una parola di attivazione in CarPlay, quindi l’app va aperta a mano dallo schermo dell’auto. Siri resta l’assistente di sistema.

Questo vale anche per il resto: Claude risponde a voce alle tue domande, ma non chiama, non manda messaggi e non comanda le funzioni dell’auto o dell’iPhone. Quei compiti restano a Siri.

Come si cambia la lingua della modalità vocale?

La pagina di assistenza di Claude, disponibile in inglese, indica di andare sull’iPhone in Settings > General, poi Voice > Language, e di scegliere la lingua. I nomi italiani di questi menu non sono documentati: se non li trovi, cerca le voci equivalenti nelle impostazioni.

La lingua di visualizzazione dell’app è separata e non cambia quella vocale. In conversazione puoi anche chiedere a Claude di passare a un’altra lingua.

Le fonti non sono del tutto d’accordo. Una testata specializzata scrive che Claude sceglie la lingua da solo, senza toccare le impostazioni. Se le risposte non arrivano nella lingua giusta, prova il percorso ufficiale.

Serve un abbonamento a pagamento?

A novembre 2026 la pagina di assistenza di Claude indica la modalità vocale come funzione beta disponibile su tutti i piani: Free, Pro, Max, Ultra, Team ed Enterprise. Anche la tabella prezzi di Anthropic la elenca per il piano gratuito.

Per CarPlay, però, Anthropic non ha indicato né piano né prezzo, e non risultano chiariti eventuali limiti di utilizzo.

Che differenza c’è tra modalità vocale e dettatura?

La dettatura trasforma la tua voce in testo e Claude risponde per iscritto. La modalità vocale è una conversazione parlata in entrambe le direzioni e ha accesso anche agli strumenti collegati. Su CarPlay si usa solo la modalità vocale, per scelta di Apple: niente testo o immagini nelle risposte.

Da quando Claude funziona con CarPlay?

Il supporto è comparso a inizio settembre 2026, senza annuncio. Anthropic lo ha comunicato ufficialmente il 29 ottobre 2026, con un post sul suo account @claudeai su X. Chi scrive «dal 29 ottobre» sbaglia.

Con lo stesso aggiornamento, la modalità vocale su iOS e Android è diventata più rapida a rispondere. Capisce meglio in ambienti rumorosi o quando si parla piano, e il parlato nelle lingue diverse dall’inglese suona più naturale.

Che cosa fare se qualcosa non funziona?

Se Claude smette di rispondere, la pagina di assistenza consiglia di uscire dalla modalità vocale e rientrare. Se non vedi l’icona di Claude su CarPlay, controlla due cose: la versione di iOS e gli aggiornamenti dell’app.

Usare più strumenti collegati insieme può aggiungere un breve ritardo, e non tutti i risultati possono essere mostrati a schermo. In auto, con la sola voce, conta soprattutto la risposta parlata.

Chi ha un iPhone che non arriva a iOS 26.4 non può usare la funzione. Su Android Auto, nelle fonti consultate, non risulta alcun supporto.

Domande frequenti Come si usa Claude con CarPlay? Servono un iPhone con iOS 26.4 o successivo e l’app Claude aggiornata. Si collega l’iPhone a CarPlay, con cavo o in wireless, si tocca l’icona di Claude sullo schermo dell’auto e si parla. Claude risponde solo a voce. Posso dire «Ehi Claude» per attivare Claude su CarPlay? No. Le app di terze parti non possono avere una parola di attivazione in CarPlay, quindi l’app Claude va aperta a mano dallo schermo dell’auto. Siri resta l’assistente di sistema. Claude su CarPlay è gratis? A novembre 2026 la pagina di assistenza di Claude indica la modalità vocale come funzione beta disponibile su tutti i piani, Free compreso. Per CarPlay, però, Anthropic non ha indicato né piano né prezzo, e non risultano chiariti eventuali limiti di utilizzo. Da quando Claude funziona con CarPlay? Il supporto di Claude a CarPlay è comparso a inizio settembre 2026, senza annuncio. Anthropic lo ha comunicato ufficialmente il 29 ottobre 2026, con un post sul suo account @claudeai su X. Claude funziona con Android Auto? Nelle fonti consultate a novembre 2026 non risulta alcun supporto di Claude per Android Auto. La funzione riguarda CarPlay e quindi gli iPhone con iOS 26.4 o successivo.

Fonte: Claude (Anthropic) su X, post ufficiale del 29 ottobre 2026 · Centro assistenza Claude: Use voice mode · Centro assistenza Claude: Use dictation on Claude Mobile · MacRumors: iOS 26.4 Brings CarPlay Support for ChatGPT, Claude and Gemini · MacRumors: iOS 26.4 Added Two New Features to CarPlay · Notebookcheck · AlphaSignal · iPhone in Canada · INSIDE (Taiwan) · FourWeekMBA · Creators Toolbox · Yahoo Autos · Tom’s Guide · Modem Guides