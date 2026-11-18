di Redazione ZON

In sintesi. La quarta stagione di The Cleaning Lady, serie con Élodie Yung, è disponibile su Netflix in Italia dal 1° settembre 2026. La stagione ha 12 episodi e chiude la storia di Thony De La Rosa: Fox ha cancellato la serie nel giugno 2025 e non è prevista una quinta stagione.

I punti chiave The Cleaning Lady 4 ha 12 episodi ed è su Netflix in Italia dal 1° settembre 2026.

Fox ha cancellato The Cleaning Lady nel giugno 2025, dopo quattro stagioni, e non è prevista una quinta stagione.

Negli Stati Uniti i 12 episodi della quarta stagione di The Cleaning Lady sono andati in onda su Fox tra marzo e giugno 2025.

Nella quarta stagione Thony De La Rosa torna a indossare il camice e inizia un tirocinio chirurgico in un piccolo ospedale.

Élodie Yung interpreta Thony De La Rosa, Santiago Cabrera è Jorge Sánchez e Kate del Castillo è Ramona Sánchez.

The Cleaning Lady 4 è l’ultima stagione della serie con Élodie Yung: i 12 episodi sono disponibili su Netflix in Italia dal 1° settembre 2026. Non è prevista una quinta stagione.

Perché la quarta stagione chiude la storia di Thony De La Rosa

Fox ha cancellato ufficialmente The Cleaning Lady nel giugno 2025, dopo quattro stagioni. La decisione è arrivata dopo la messa in onda americana della quarta stagione, che quindi non era stata annunciata in partenza come stagione finale.

Per il pubblico italiano il quadro è definitivo: la storia di Thony De La Rosa si conclude con i 12 episodi della stagione 4.

Dove e quando vedere The Cleaning Lady 4 in Italia

La quarta stagione di The Cleaning Lady è su Netflix in Italia dal 1° settembre 2026 e comprende 12 episodi. Negli Stati Uniti gli stessi episodi erano già andati in onda su Fox tra marzo e giugno 2025.

La stagione 4 è entrata subito nella Top 10 di Netflix in Italia. Anche le prime tre stagioni avevano dominato la classifica italiana ad aprile.

Da dove riparte Thony dopo il finale della terza stagione

Attenzione: spoiler sul finale della terza stagione. Dopo la morte di Arman, Thony De La Rosa prova a proteggere Nadia inscenandone la morte per sottrarla a Ramona. Il piano fallisce: Ramona raggiunge Nadia e la uccide.

Thony reagisce e, con l’aiuto di Jorge, contribuisce all’arresto di Ramona da parte dell’FBI. Nelle ultime scene Derek, collaboratore di Ramona, le offre un lavoro e la riporta verso il mondo criminale da cui cerca di fuggire.

Cosa cambia per Thony nella quarta stagione

Thony De La Rosa lascia l’uniforme da donna delle pulizie e torna a indossare il camice. Inizia un tirocinio chirurgico in un piccolo ospedale, una scelta che potrebbe aprire a lei e al figlio Luca una strada verso la cittadinanza.

Uscire dal mondo criminale resta però difficile. Thony continua a essere legata al cartello proprio grazie alle sue capacità di medico, mentre Jorge Sánchez ha un ruolo sempre più importante nell’organizzazione. Ramona Sánchez, pur essendo in carcere, continua a esercitare la propria influenza.

Tra le novità c’è Neto, interpretato da Yancey Arias: è un sicario di alto rango e una figura quasi paterna per Jorge.

Chi sono gli attori principali della stagione 4

Élodie Yung interpreta Thony. Il pubblico Netflix la conosce per Love, Death & Robots e per Marvel’s Daredevil, dove interpretava Elektra. Martha Millan (The OA) torna nei panni di Fiona, cognata di Thony.

Santiago Cabrera (Star Trek: Picard, Big Little Lies) è Jorge Sánchez e Kate del Castillo (La Reina del Sur, Ingobernable) è Ramona Sánchez. Sean Lew e Faith Bryant tornano nei ruoli di Chris e Jaz, mentre Khalen Roman Sanchez interpreta Luca.

Adan Canto, che nella serie interpretava Arman Morales, è scomparso nel gennaio 2024. L’uscita di scena del personaggio ha segnato la terza stagione e ha lasciato Thony senza il suo principale legame con il mondo criminale.

Domande frequenti The Cleaning Lady 4 è l’ultima stagione? Sì, la quarta stagione è l’ultima di The Cleaning Lady. Fox ha cancellato la serie nel giugno 2025, dopo quattro stagioni, e non è prevista una quinta stagione. La storia di Thony De La Rosa si conclude con i 12 episodi della stagione 4. Dove vedere The Cleaning Lady 4 in Italia? The Cleaning Lady 4 è su Netflix in Italia dal 1° settembre 2026. La stagione comprende 12 episodi ed è entrata nella Top 10 di Netflix in Italia. Quanti episodi ha la quarta stagione di The Cleaning Lady? La quarta stagione di The Cleaning Lady ha 12 episodi. Negli Stati Uniti gli stessi episodi sono andati in onda su Fox tra marzo e giugno 2025. Chi sono gli attori di The Cleaning Lady 4? Élodie Yung interpreta Thony De La Rosa. Nel cast ci sono Santiago Cabrera (Jorge Sánchez), Kate del Castillo (Ramona Sánchez), Martha Millan (Fiona) e Khalen Roman Sanchez (Luca). Tra le novità c’è Yancey Arias, che interpreta il sicario Neto. Cosa fa Thony nella quarta stagione di The Cleaning Lady? Thony De La Rosa lascia l’uniforme da donna delle pulizie e torna a indossare il camice, con un tirocinio chirurgico in un piccolo ospedale. Uscire dal mondo criminale resta però difficile, perché Thony continua a essere legata al cartello grazie alle sue capacità di medico.

Immagine di repertorio

Fonte: Netflixmania.it