di Redazione ZON

In sintesi. Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, ha dichiarato il 16 novembre 2026 alla Milano Music Week che tra i 23 Big in gara ci saranno nomi meno conosciuti. Il cast sarà annunciato l’11 dicembre 2026 a Sarà Sanremo, su Rai 1 alle 21:30.

I punti chiave Stefano De Martino ha dichiarato il 16 novembre 2026 alla Milano Music Week che tra i Big di Sanremo 2027 ci saranno nomi meno conosciuti.

Il cast di Sanremo 2027 conta 23 Big scelti direttamente da De Martino, più il vincitore di Sanremo Giovani, per un totale di 24 concorrenti.

Arisa non farà parte del cast di Sanremo 2027: secondo De Martino non aveva «il pezzo giusto, anche rispetto all’anno scorso».

Sanremo 2027 non avrà co-conduttori fissi: 2-3 ospiti affiancheranno Stefano De Martino nella conduzione delle cinque serate.

Rai 1 trasmetterà venerdì 11 dicembre 2026 alle 21:30 Sarà Sanremo, la serata in cui saranno annunciati i 23 Big.

Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, ha detto il 16 novembre 2026 che tra i 23 Big in gara ci saranno nomi meno conosciuti dal pubblico.

Lo ha dichiarato alla Milano Music Week, durante l’incontro Aspettando Sanremo. De Martino non ha rivelato i nomi dei cantanti in gara.

«Ci saranno nomi meno conosciuti, ma vi assicuro che avranno un grande brano.»

Cosa ha detto De Martino sui Big meno conosciuti

Per Stefano De Martino la scelta dei Big dipende dalla canzone e non dalla popolarità dell’artista. Il direttore artistico ha spiegato che questo non significa inseguire il pubblico giovane: l’idea, ha detto, è fare «una cosa contemporanea che possa parlare a tutti».

Il cast sarà di 23 artisti scelti direttamente da De Martino. A questi si aggiunge il vincitore di Sanremo Giovani, per un totale di 24 concorrenti.

Sul numero ridotto di posti De Martino ha osservato: «Con 30 artisti si può accontentare tutti, con 23 devo pensare di accontentare solo il pubblico».

In un’intervista a Fanpage, De Martino ha parlato anche degli artisti emergenti: «Quando scegli un emergente decidi di sposare la sua visione, quello che la persona diventerà attraverso Sanremo. Mi piace dare loro il palco».

Perché Arisa non sarà tra i 23 Big di Sanremo 2027

Arisa è l’unica artista di cui si sa che resterà fuori dal cast. Era stata lei stessa a raccontarlo a Fabio Fazio, ospite de Il Tavolo di Che tempo che fa.

De Martino ha spiegato la sua scelta alla Milano Music Week. Secondo lui, Arisa non aveva «il pezzo giusto, anche rispetto all’anno scorso», e ha quindi deciso di liberarla «per dedicarsi magari ad altri progetti».

De Martino ha detto di aver già comunicato un no ad alcuni artisti. Il motivo, ha spiegato, è che gli sembrava irrispettoso tenerli bloccati, perché le case discografiche organizzano i calendari in base a una possibile partecipazione al Festival.

Alcune proposte restano in stand-by. De Martino ha dichiarato di volerle valutare «in questi ultimi giorni». Il termine per presentare le candidature scade il 23 novembre 2026.

Niente co-conduttori fissi: a Sanremo 2027 arrivano gli ospiti

De Martino ha escluso la presenza di co-conduttori nelle cinque serate. Sul palco dell’Ariston ci saranno invece ospiti che condurranno al suo fianco, «per dare dei colori diversi alle serate».

Nell’intervista a Fanpage ha precisato la formula: «Non mi volevo vincolare alla co-conduzione, a 5 nomi, mi intriga avere una serie di ospiti che passano nel corso della serata. Avremo 2-3 nomi che mi aiuteranno in conduzione».

La sigla sarà di nuovo quella storica dei Festival di Pippo Baudo. De Martino l’ha definita «un brano che scava nella memoria di tutti».

Parlando con Linus alla Milano Music Week, De Martino ha detto che l’edizione si chiamerà «Sanremo 77», perché è la settantasettesima.

Quando si conosceranno i nomi dei Big

I nomi dei 23 Big scelti da De Martino saranno annunciati venerdì 11 dicembre 2026 durante Sarà Sanremo, in prima serata su Rai 1 alle 21:30. Nella stessa serata sarà scelto il vincitore di Sanremo Giovani, che completerà il cast.

De Martino ha spiegato come immagina la serata: gli artisti entrano, dicono il titolo della canzone e il cast viene annunciato. Ha aggiunto: «Noi non abbiamo paura degli spoiler, mi piacerebbe avere almeno 2-3 nomi che riesco a tenere secretati fino alla fine, ma per il gusto dello show».

Appuntamento Data Dettagli Scadenza delle proposte 23 novembre 2026 Termine per le candidature ancora aperte Annuncio dei Big 11 dicembre 2026 Sarà Sanremo, Rai 1, ore 21:30 Festival di Sanremo 2027 dal 16 al 20 febbraio 2027 Settantasettesima edizione, cinque serate

Domande frequenti Quando saranno annunciati i Big di Sanremo 2027? I nomi dei 23 Big saranno annunciati venerdì 11 dicembre 2026 durante Sarà Sanremo, in prima serata su Rai 1 alle 21:30. Nella stessa serata sarà scelto il vincitore di Sanremo Giovani, che completerà il cast. Quanti cantanti partecipano a Sanremo 2027? A Sanremo 2027 gareggiano 24 concorrenti. Sono 23 Big scelti direttamente da Stefano De Martino, più il vincitore di Sanremo Giovani. Perché Arisa non partecipa a Sanremo 2027? Stefano De Martino ha spiegato alla Milano Music Week che Arisa non aveva «il pezzo giusto, anche rispetto all’anno scorso». Ha quindi deciso di liberarla «per dedicarsi magari ad altri progetti». Era stata la stessa Arisa a raccontare l’esclusione a Fabio Fazio, ospite de Il Tavolo di Che tempo che fa. Ci saranno co-conduttori a Sanremo 2027? No, Stefano De Martino ha escluso la presenza di co-conduttori fissi nelle cinque serate. Sul palco dell’Ariston ci saranno invece 2-3 ospiti che lo aiuteranno nella conduzione, per dare colori diversi alle serate. Quando si svolge Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027, in cinque serate. È la settantasettesima edizione e, come ha detto De Martino, si chiamerà «Sanremo 77».

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