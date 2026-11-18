di Redazione ZON

In sintesi. Margherita Vicario pubblica il 20 novembre 2026 l’album Un tripudio di pelle e di baci, tredici brani prodotti da Giovanni Pallotti, dopo l’esordio alla regia con il film Gloria!. In un’intervista a Rolling Stone Italia, Vicario descrive l’autostima, tema del brano finale L’autostima, come una conquista recente e ancora «fragile, però c’è».

I punti chiave L’album di Margherita Vicario Un tripudio di pelle e di baci esce il 20 novembre 2026.

Il disco di Margherita Vicario contiene tredici brani prodotti da Giovanni Pallotti.

L’album si apre con il brano La persona che più mi odia e si chiude con il brano L’autostima.

Nel disco di Margherita Vicario convivono elettropop, orchestra, samba, gospel, rock e musical.

Margherita Vicario ha esordito alla regia con il film Gloria!, prima del nuovo album.

Margherita Vicario pubblica il 20 novembre 2026 il nuovo album Un tripudio di pelle e di baci, tredici brani prodotti da Giovanni Pallotti, dopo l’esordio alla regia con il film Gloria!.

In un’intervista a Rolling Stone Italia la cantautrice parla di successo e autostima. La frase scelta come titolo del colloquio è «Non è che se non ho successo mi ammazzo». L’album si chiude con il brano L’autostima, che Vicario descrive come una conquista recente e ancora «fragile, però c’è».

Un disco che parte da se stessa e arriva fino alle piazze

Il nuovo album di Margherita Vicario si apre con La persona che più mi odia, dove quella persona è la stessa cantautrice. Vicario racconta di aver portato dentro questa sensazione per anni e di averla oggi molto meno. Il disco, spiega, doveva cominciare da lì, altrimenti sarebbe mancato il racconto dell’evoluzione.

Nel finale arriva Sempre meno sempre meglio, un brano politico che richiama i cortei. Secondo Vicario, se ci si ritrova tutti in piazza è perché ognuno ha una storia personale che lo porta lì. La cantautrice cita le manifestazioni per la Palestina e quelle del 25 novembre.

Il precedente album di Vicario, Bingo, era invece un tentativo di leggere il mondo, con una vena autobiografica nascosta dietro ironia e tono tagliente. Il nuovo lavoro, dice lei, parte dal contrario.

Elettropop, orchestra e samba: per Vicario «la forma è sostanza»

In Un tripudio di pelle e di baci convivono elettropop, orchestra, samba, gospel, rock e musical, senza gerarchie tra i generi. Per Margherita Vicario, se si vuole dare sostanza a cose diverse, tanto vale cambiare forma. Alla domanda su cosa le resti da esplorare, risponde: il metal e il free jazz.

Vicario si definisce «profondamente battistiana»: è cresciuta con le canzoni di Lucio Battisti e ama l’idea che la musica sia ricerca e non genere. Ultimamente ascolta moltissimo Franco Battiato, che non aveva mai esplorato davvero, concentrata com’era sulla triade De Gregori, De André, Battisti.

Il brano Ho chiesto aiuto è nato circa dieci anni fa, da una melodia al pianoforte, e Vicario l’ha tenuto a lungo «sotto il cuscino». La cantautrice precisa di non volerne fare il tema centrale del disco, che a suo dire parla di una vitalità che torna ed è esplosiva sia nella sofferenza sia nella gioia.

Perché Vicario vuole «far vincere la spinta, non la gravità»

Sul lavoro su se stessi, Margherita Vicario ammette che «ci si può confondere, ci si può un po’ ammalare». Il suo obiettivo è però far vincere la spinta e non la gravità. Gli abissi, aggiunge, restano profondi anche quando si sta meglio, ma «non ci si muore e non ci si perde».

Sui modelli femminili, Vicario ricorda di essere cresciuta negli anni Novanta, eredi della cultura degli anni Ottanta. Dice che i social sono «un bel casino», ma offrono anche aspetti positivi, come la divulgazione sulle fragilità. E aggiunge che a lei fa più paura il Bagaglino.

Vicario rivendica anche la sfrontatezza delle sue canzoni: «cosa dovrei edulcorare, scusa?». Racconta di essersi sentita «frustrata e sola» dopo il 7 ottobre, quando i colleghi più famosi non battevano ciglio. Sulla carriera non lascia spazio ai compromessi: «Preferisco una scalinata di marmo a un’impalcatura di legno».

Un tripudio di pelle e di baci è in uscita il 20 novembre 2026.