di Redazione ZON

In sintesi. I film delle Feste 2026 escono in sala dal 19 novembre 2026 al 5 gennaio 2027. Per le famiglie c’è l’animazione Disney Hexe: Il Regno delle Streghe, in sala il 26 novembre 2026. Per la serata a due ci sono Succederà questa notte di Nanni Moretti e, dal 17 dicembre 2026, Nella gioia e nel dolore di Ferzan Ozpetek.

I punti chiave Hunger Games: L’alba sulla mietitura di Francis Lawrence esce in sala il 19 novembre 2026.

Hexe: Il Regno delle Streghe, animazione Disney diretta da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, esce il 26 novembre 2026.

Avengers: Doomsday dei Fratelli Russo e Dune – Parte Tre di Denis Villeneuve escono entrambi il 16 dicembre 2026.

Nella gioia e nel dolore di Ferzan Ozpetek esce il 17 dicembre 2026, mentre Bentornati al Sud di Luca Miniero esce il 25 dicembre 2026.

Cambiare l’acqua ai fiori di Jean-Pierre Jeunet, tratto dal bestseller di Valerie Perrin, arriva in sala il 5 gennaio 2027.

I film delle Feste 2026 arrivano in sala già da metà novembre: per le famiglie c’è l’animazione Disney Hexe: Il Regno delle Streghe, per la serata a due Nanni Moretti e Ferzan Ozpetek.

Quali film di Natale sono già in sala o escono a novembre

Al 17 novembre 2026 è in cima al botteghino Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West, tratto da «Canto di Natale» di Charles Dickens, con Johnny Depp protagonista.

Il 19 novembre 2026 esce Hunger Games: L’alba sulla mietitura di Francis Lawrence, secondo prequel della saga distopica. Nel cast ci sono Joseph Zada, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning e Ralph Fiennes.

I film da vedere con i bambini e con tutta la famiglia

Il 26 novembre 2026 debutta Hexe: Il Regno delle Streghe, diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand. La protagonista è Billie, un’adolescente che scopre i propri poteri magici e un mondo segreto.

A Capodanno arriva Angry Birds 3 – Terremoto in famiglia di John Rice, un’animazione pensata per le famiglie.

Tra le commedie, Ti presento i Fotter di John Hamburg è il nuovo capitolo della family comedy saga «Ti presento i miei», con Ben Stiller, Robert De Niro e Ariana Grande. Jumanji: Open World di Jake Kasdan, con Jack Black, Dwayne Johnson e Karen Gillan, chiude la saga avventurosa.

I film per una serata a due tra amore, relazioni e commedia

Per una serata di coppia la redazione di ZON.it indica tre titoli. Succederà questa notte di Nanni Moretti, con Louis Garrel e Jasmine Trinca, è ispirato al romanzo «Legami» di Eshkol Nevo e racconta le relazioni sentimentali.

Nella gioia e nel dolore di Ferzan Ozpetek esce il 17 dicembre 2026. Il film corale ruota attorno ad Adriana Parigi, diva interpretata da Vanessa Scalera, con Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Mara Venier e Geppi Cucciari.

Il 5 gennaio 2027 arriva Cambiare l’acqua ai fiori di Jean-Pierre Jeunet, dal bestseller di Valerie Perrin. Il cast comprende Leila Bekhti, Matthias Schoenaerts e Sergio Castellitto.

Le commedie italiane e i blockbuster di dicembre

Il 16 dicembre 2026 si sfidano Avengers: Doomsday dei Fratelli Russo e Dune – Parte Tre di Denis Villeneuve, i due blockbuster che puntano al primo posto nel box office globale delle Feste.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre 2026, Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano con Bentornati al Sud di Luca Miniero. Ficarra e Picone sono in sala con La notte delle fragole di Alessandro Genovesi, mentre Riccardo Milani porta Salute! con Virginia Raffaele e Antonio Albanese.

Il calendario delle uscite con date confermate

Film Data di uscita Hunger Games: L’alba sulla mietitura 19 novembre 2026 Hexe: Il Regno delle Streghe 26 novembre 2026 Avengers: Doomsday 16 dicembre 2026 Dune – Parte Tre 16 dicembre 2026 Nella gioia e nel dolore 17 dicembre 2026 Bentornati al Sud 25 dicembre 2026 Cambiare l’acqua ai fiori 5 gennaio 2027

Cosa arriva tra Capodanno e l’inizio di gennaio

Alla vigilia di Capodanno esce Rocky sono io di Peter Farrelly, biopic sull’ascesa di Sylvester Stallone. Il primo Rocky di John G. Avildsen torna in sala a 50 anni dall’uscita.

A Capodanno sono in programma anche The Debut di Jesse Eisenberg, con Julianne Moore, e il dramma horror soprannaturale Werwulf di Robert Eggers.

Domande frequenti Quali film di Natale 2026 si possono vedere con i bambini? Per le famiglie c’è l’animazione Disney Hexe: Il Regno delle Streghe, in sala il 26 novembre 2026, e Angry Birds 3 – Terremoto in famiglia, in arrivo a Capodanno. Tra le commedie ci sono Ti presento i Fotter di John Hamburg e Jumanji: Open World di Jake Kasdan. Quali film vedere in coppia a Natale 2026? La redazione di ZON.it indica tre titoli per la serata a due: Succederà questa notte di Nanni Moretti, Nella gioia e nel dolore di Ferzan Ozpetek, in sala il 17 dicembre 2026, e Cambiare l’acqua ai fiori di Jean-Pierre Jeunet, in sala il 5 gennaio 2027. Quando escono Avengers: Doomsday e Dune – Parte Tre? Avengers: Doomsday dei Fratelli Russo e Dune – Parte Tre di Denis Villeneuve escono nello stesso giorno, il 16 dicembre 2026. Sono i due blockbuster che puntano al primo posto nel box office globale delle Feste. Quali commedie italiane escono a Natale 2026? Il 25 dicembre 2026 Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano con Bentornati al Sud di Luca Miniero. Ficarra e Picone sono in sala con La notte delle fragole di Alessandro Genovesi, mentre Riccardo Milani porta Salute! con Virginia Raffaele e Antonio Albanese. Quale film è in cima al botteghino al 17 novembre 2026? Al 17 novembre 2026 è in cima al botteghino Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West, con Johnny Depp protagonista. Il film è tratto da «Canto di Natale» di Charles Dickens.