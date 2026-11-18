di Redazione ZON

In sintesi. Il 23 novembre 2026 Rai 1 trasmette l’ultima puntata della miniserie 177 Giorni, il rapimento di Farouk, con Marco Bocci. Gli episodi 5 e 6 raccontano la liberazione di Farouk Kassam, rapito in Costa Smeralda nel 1992, ritrovato stremato ma salvo dopo 177 giorni e riabbracciato dalla famiglia.

I punti chiave Rai 1 trasmette l’ultima puntata di 177 Giorni, il rapimento di Farouk, il 23 novembre 2026.

La miniserie 177 Giorni va in onda su Rai 1 dal 16 novembre 2026, in tre appuntamenti in prima serata.

I rapitori dell’Anonima Sarda chiedono un riscatto di dieci miliardi di lire per Farouk Kassam.

Farouk Kassam viene ritrovato stremato ma salvo dopo 177 giorni.

L’Hotel Luci di la Muntagna dei Kassam, a Porto Cervo, è un quattro stelle con 53 camere e nella serie si chiama Luci di la Baia.

Attenzione: spoiler. Il 23 novembre 2026 Rai 1 manda in onda l’ultima puntata di 177 Giorni, il rapimento di Farouk, con Marco Bocci, che racconta la liberazione del bambino dopo 177 giorni.

La miniserie 177 Giorni, il rapimento di Farouk è in onda su Rai 1 dal 16 novembre 2026, in tre appuntamenti in prima serata. Con Marco Bocci e Antonia Desplat, ricostruisce il sequestro di Farouk Kassam, messo in atto dall’Anonima Sarda in Costa Smeralda nel 1992.

Nel quinto episodio arrivano i Servizi Segreti e la richiesta di riscatto

Nel quinto episodio i Servizi Segreti entrano nel caso. Chiedono a Sonia Morandi di convincere Matteo Boe a rilasciare il bambino, ma lei continua a negare il coinvolgimento del compagno.

Graziano Mesina fa recapitare una foto di Farouk. Comunica poi a Fateh e a Pierpaolo Parodi la richiesta di riscatto: dieci miliardi di lire, una cifra impossibile per i Kassam.

Marco Uras e Valeria Loi portano in caserma una lettera dei rapitori. Vi si legge: «Il termine ultimo per il pagamento è il 15 giugno. Se i soldi non arrivano per quella data, gli taglieremo l’orecchio e poi inizieremo con le mutilazioni a scadenze fisse di dieci giorni».

La famiglia raccoglie una parte del denaro grazie a un accordo con un importante giornalista televisivo e all’aiuto di amici e conoscenti. La somma resta lontana dalla richiesta, e Mesina si ritira dalla trattativa. Il 16 giugno i rapitori fanno trovare un pezzo dell’orecchio di Farouk.

Nel sesto episodio la liberazione di Farouk dopo 177 giorni

Nel sesto episodio la mobilitazione per la liberazione del bambino si estende a tutta l’Italia. Il giornalista Sergio Zavoli lancia un appello e chiede agli italiani di esporre lenzuoli bianchi alle finestre.

Mesina decide di riprendere la trattativa e ottiene un ribasso del riscatto. Lo Stato però non può permettere che venga pagata alcuna somma e blocca ogni iniziativa.

Tra i sequestratori emergono intanto delle tensioni: i Kassam non sono ricchi come pensavano, perché le informazioni del basista erano sbagliate.

Durante il rilascio regna per alcuni minuti la massima confusione. Una telefonata di Mesina fa annunciare in anticipo, in diretta televisiva, la liberazione di Farouk, mentre le forze dell’ordine lo stanno ancora cercando sul campo.

Dopo momenti di tensione il bambino viene ritrovato, stremato ma salvo. Dopo 177 giorni, Marion, Fateh e Nour possono riabbracciare Farouk.

Dov’era l’albergo dei Kassam, che nella serie cambia nome

Nella serie l’albergo della famiglia si chiama Luci di la Baia. Il nome reale era Hotel Luci di la Muntagna, a Porto Cervo, in Via Sa Conca, con vista sulla marina e sul porto vecchio.

La struttura è stata inaugurata nel 1966 su progetto dell’architetto Michele Busiri Vici. È un hotel a quattro stelle, con quattro piani e 53 camere.

Nel gennaio 1992, quando Farouk fu sequestrato, il padre Fateh Kassam dirigeva l’albergo. La famiglia abitava in una villa a Pantogia, sulle colline di Porto Cervo.

Nel 2013 i Kassam hanno affidato la gestione alla società Temussi Srl di Andrea Temussi, che se n’è occupata fino al 2025. Nell’ottobre 2026 l’hotel è stato venduto all’imprenditore Danilo Iervolino.