di Redazione ZON

In sintesi. Arthur Fils e Rafael Jodar si giocano la prima vittoria delle Nitto Atp Finals martedì 17 novembre 2026, non prima delle 14, alla Inalpi Arena di Torino. Il francese Fils, testa di serie numero 6, e lo spagnolo Jodar hanno perso entrambi la partita d’esordio. Nei precedenti Atp Jodar è avanti 2-1.

I punti chiave Arthur Fils affronta Rafael Jodar martedì 17 novembre 2026, non prima delle 14, alle Nitto Atp Finals di Torino.

Arthur Fils, testa di serie numero 6, ha perso la partita d’esordio contro Ben Shelton domenica 15 novembre 2026.

Rafael Jodar ha perso la partita d’esordio contro Alexander Zverev.

Rafael Jodar conduce 2-1 nei confronti diretti Atp con Arthur Fils, e le sue due vittorie sono arrivate nel 2026.

Fils-Jodar va in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e su Tennis TV.

Il francese Arthur Fils affronta lo spagnolo Rafael Jodar martedì 17 novembre 2026, non prima delle 14, alle Nitto Atp Finals di Torino. Entrambi hanno perso la partita d’esordio e cercano la prima vittoria.

Perché Fils-Jodar pesa così tanto nel round robin

Arthur Fils e Rafael Jodar giocano il secondo turno del round robin alla Inalpi Arena. Per tutti e due è un match da ultima spiaggia, perché nessuno dei due ha ancora vinto in questo torneo.

Fils è la testa di serie numero 6 delle Nitto Atp Finals. Jodar è al debutto assoluto nel torneo, come il francese.

Come Fils è arrivato alla sfida: il ko con Shelton

Domenica 15 novembre 2026 l’americano Ben Shelton ha battuto Arthur Fils di misura. È stata la prima vittoria di Shelton nelle Nitto Atp Finals di quest’anno.

Rafael Jodar ha invece perso all’esordio contro il tedesco Alexander Zverev, numero 1 del mondo a fine stagione.

I precedenti dicono Jodar 2-1 su Fils

Nei confronti diretti Atp Rafael Jodar conduce 2-1 su Arthur Fils. Le due vittorie dello spagnolo sono arrivate nel 2026, entrambe sul cemento nordamericano.

Torneo Turno Vincitore Barcellona (aprile 2026) primo confronto Arthur Fils Washington (2026) primo turno Rafael Jodar Masters 1000 del Canada (2026) quarti di finale Rafael Jodar

Dove vedere Fils-Jodar e cosa succede dopo

Fils-Jodar va in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su NOW. Il match è trasmesso anche da Tennis TV.

In serata, non prima delle 20.30, Alexander Zverev affronta Ben Shelton. Zverev conduce 6-0 nei precedenti ed è reduce dalla finale degli US Open vinta contro lo stesso Shelton. Chi vince ha buone possibilità di qualificarsi alla semifinale con un turno di anticipo.

Domande frequenti A che ora gioca Fils contro Jodar alle Atp Finals? Arthur Fils e Rafael Jodar giocano martedì 17 novembre 2026, non prima delle 14, alla Inalpi Arena di Torino. È il secondo turno del round robin delle Nitto Atp Finals. Dove vedere Fils-Jodar in tv e in streaming? Fils-Jodar va in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. È disponibile in streaming su NOW e viene trasmessa anche da Tennis TV. Chi è in vantaggio nei precedenti tra Fils e Jodar? Rafael Jodar conduce 2-1 su Arthur Fils nei confronti diretti Atp. Jodar ha vinto a Washington, al primo turno, e al Masters 1000 del Canada, nei quarti di finale, entrambe nel 2026. Fils ha vinto a Barcellona nell’aprile 2026. Contro chi ha perso Arthur Fils alle Atp Finals 2026? Arthur Fils ha perso la partita d’esordio contro lo statunitense Ben Shelton domenica 15 novembre 2026. Per Shelton è stata la prima vittoria nelle Nitto Atp Finals di quest’anno. Quando gioca Zverev contro Shelton alle Atp Finals? Alexander Zverev affronta Ben Shelton martedì 17 novembre 2026, non prima delle 20.30, dopo Fils-Jodar. Zverev conduce 6-0 nei precedenti ed è reduce dalla finale degli US Open vinta contro Shelton.