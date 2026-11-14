ATP Finals 2026 in tv: Mediaset in chiaro, Sky su tutto il torneo

di Redazione ZON

In sintesi. Le ATP Finals 2026 si giocano all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre 2026. Mediaset trasmette in chiaro una partita al giorno, otto in totale, e Sky copre l’intero torneo. Il primo incontro in chiaro è Zverev-Jodar, domenica 15 novembre 2026 alle 14 su Canale 5.

I punti chiave Le ATP Finals 2026 si giocano all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre 2026.

Mediaset trasmette in chiaro una partita al giorno, per un totale di otto incontri.

Sky trasmette l’intero torneo, con Fabio Fognini in telecronaca.

Zverev-Jodar va in onda su Canale 5 domenica 15 novembre 2026 alle 14.

Cobolli-Medvedev va in onda su Italia 1 lunedì 16 novembre 2026 alle 20.25.

Le ATP Finals 2026 si giocano all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre 2026 e per la prima volta vanno in chiaro su Mediaset, mentre Sky trasmette tutto il torneo.

Il torneo riunisce gli otto migliori tennisti della stagione. Mediaset ha annunciato una copertura multipiattaforma, con dirette, approfondimenti, interviste e contenuti esclusivi, dalle giornate di avvicinamento fino alla finale.

Una partita al giorno in chiaro: le prime due su Canale 5 e Italia 1

Mediaset garantisce un match al giorno sulle sue reti in chiaro, per un totale di otto incontri. Il primo è Zverev-Jodar, in programma su Canale 5 domenica 15 novembre 2026 alle 14.

Da lunedì 16 novembre 2026 le ATP Finals passano su Italia 1. In quella serata l’azzurro Flavio Cobolli fa il suo esordio contro Medvedev.

Data Partita Canale Orario Domenica 15 novembre 2026 Zverev-Jodar Canale 5 14 Lunedì 16 novembre 2026 Cobolli-Medvedev Italia 1 20.25

Il 14 novembre 2026, su Italia 1, dopo il telegiornale SportMediaset delle 13, va in onda lo Speciale Nitto ATP Finals. Il programma presenta i giocatori e analizza le sfide più attese.

Chi commenta le partite e cosa c’è prima e dopo il match

Le telecronache delle ATP Finals su Mediaset sono affidate a Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone. Schiavone è stata la prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010.

Chiara Icardi conduce Nitto ATP Finals Live, lo studio di approfondimento in onda prima e dopo le partite. Tra gli ospiti ci sono il tennista Lorenzo Sonego, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e il conduttore Max Giusti, appassionato di tennis.

Da Torino raccontano il torneo gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice. La copertura giornalistica è curata dalla redazione di Sport Mediaset, coordinata sul posto da Lucia Blini ed Enrico De Santis.

Streaming, radio e Sky: come seguire tutto il torneo

Le ATP Finals sono visibili anche su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Ogni mattina Nitto ATP Finals Show offre contenuti esclusivi sulla giornata precedente, con analisi, pronostici e anticipazioni delle sfide in programma.

Radio Mediaset accompagna il torneo con notizie e aggiornamenti all’interno dei suoi programmi.

Sky conferma la copertura dell’intero evento. In telecronaca per Sky c’è Fabio Fognini.

Il Grand Opening Show di Achille Lauro all’Inalpi Arena

Il torneo si è aperto con il Grand Opening Show di Achille Lauro all’Inalpi Arena di Torino, davanti a 15mila spettatori. Il cantante ha tenuto due ore di concerto, con tre cambi d’abito, chitarre elettriche, batteria e un quartetto d’archi.

La serata è stata aperta da Flavio Cobolli insieme a Max Giusti, tra sketch e canzoni. Cobolli era presente anche tra il pubblico ad applaudire Lauro.

Domande frequenti Dove vedere le ATP Finals 2026 in tv? Mediaset trasmette in chiaro una partita al giorno su Canale 5 e Italia 1, per la prima volta. Sky trasmette tutto il torneo, che si gioca all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre 2026. A che ora gioca Cobolli alle ATP Finals 2026? Flavio Cobolli esordisce contro Medvedev lunedì 16 novembre 2026 alle 20.25. La partita va in onda in chiaro su Italia 1. Quante partite delle ATP Finals 2026 sono in chiaro? Sono otto le partite in chiaro. Mediaset garantisce un match al giorno sulle sue reti in chiaro, a partire da Zverev-Jodar su Canale 5 domenica 15 novembre 2026 alle 14. Chi commenta le ATP Finals 2026 su Mediaset e su Sky? Su Mediaset le telecronache sono affidate a Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone. Su Sky la telecronaca è di Fabio Fognini. Dove vedere le ATP Finals 2026 in streaming? Le ATP Finals 2026 sono visibili su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Ogni mattina il programma Nitto ATP Finals Show propone contenuti esclusivi sulla giornata precedente.